"Achat de vieux dentiers, même brisés, Louis - 8 faubourg Montmartre". Interview de Court gette, de la presse ancienne à la scène (blog Gallica)

Parmi les derniers billets du blog Gallica, on pourra lire l'interview de Sabine Lezeau, passionnée de presse ancienne, qui a mené l'enquête sur l'auteur d'une annonce publiée au début du XXe siècle dans différents journaux : « Achat de vieux dentiers, même brisés, Louis - 8 faubourg Montmartre ».

Bonjour, pouvez-vous nous parler un peu de vous ?

Je m’appelle Sabine Lezeau, je suis comédienne et autrice, et je fais de la création de contenu sur les réseaux sociaux autour des archives et de la presse ancienne. Je lis d’anciens courriers du cœur, des conseils beauté désuets ou de vieux bouquins de médecine. L’objectif c’est de parler des petites histoires de l’Histoire, et de s’en amuser. J’ai découvert Gallica lors de l’écriture d’une pièce, et depuis je l’utilise quotidiennement.

Comment utilisez-vous Gallica pour vos recherches ?

J’utilise Gallica dans tous mes travaux d’autrice : je ne lis quasiment que de la presse ancienne, je cherche par date ou à partir des grands quotidiens (Le Petit Parisien, Le Journal…). Un article en amène à un autre, et j’ai pu comme cela retracer la vie de plusieurs protagonistes sur lesquels j’ai écris ensuite pour du théâtre ou des lieux culturels. Je me suis par exemple servis des journaux de critiques théâtrales pour parler de Jeanne Samary, l’une des muses de Renoir, dans une visite théâtralisée au musée d’Orsay.

Une anecdote au sujet d’un document découvert dans Gallica ?

À force de lire les petites annonces dans les journaux anciens, je me suis rendue compte qu’une annonce revenait régulièrement, et dans des journaux de toute sorte (Quotidiens, journal de mode… ) :

« Achat de vieux dentiers, même brisés, Louis - 8 faubourg Montmartre ».

Je m’amusais à la retrouver dans les journaux d’époque, et je me demandais qui était ce monsieur Louis. Il semblerait qu’il ait posté cette drôle d’annonce au moins de 1905 à 1930. Aujourd’hui le mystère est levé et je sais qui est monsieur Louis, j’ai même cette jolie photo de sa devanture, qui n’a pas beaucoup changée ! […]

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(Illustr. : Le Palace, cinéma, 8 rue du Faubourg-Montmartre, photographie de presse, Agence Rol,1933 : En 1928, la devanture de Louis était situé au dessus du Palace)