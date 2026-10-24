Le patrimoine au prisme de l’altérité et de la diversité (Tlemcen)

Appel à communications

Le patrimoine au prisme de l’altérité et de la diversité

Colloque national (Hybride)

17 novembre 2026

Site des 30 labos/Nouveau Pôle

Coordonné par Pre. AMMI ABBACI Amal

Le laboratoire Diversité des Langues, Expressions Littéraires, Interactions culturelles ‘’L.L.C’’ organise un colloque national sur « Le patrimoine au prisme de l’altérité et de la diversité ». Inscrit dans la continuité des travaux de recherche de l’équipe 2 ‘’Langues en contact, discours et médiations’’, ce colloque sera l’occasion d’approfondir la réflexion des chercheurs sur le patrimoine en tant qu’héritage historique, social et culturel façonné par des échanges, des contacts, des interactions et des conflits entre les peuples et les communautés.

Envisagé sous le prisme de l’altérité et de la diversité, le patrimoine se présente comme une réalité plurielle et dynamique, dont les formes et les significations évoluent en fonction des contextes historiques, sociaux et culturels.

La langue et la culture occupent une place essentielle dans cette dynamique dans la mesure où elles constituent des vecteurs de transmission et de circulation des savoirs, des valeurs et des traditions. Le contact entre les langues et les cultures contribue à la construction, à la transformation et à la réappropriation des héritages patrimoniaux, tout en révélant les influences réciproques et les rapports de tensions entre les communautés en contact.

Penser le patrimoine au prisme de l’altérité et de la diversité, c’est aussi admettre que sa signification se construit dans la rencontre avec l’Autre, dans la confrontation des mémoires et dans la reconnaissance des différences. Le patrimoine peut ainsi constituer un espace de médiation et de dialogue susceptible de favoriser le vivre-ensemble dans la différence. Il peut toutefois générer des tensions et des conflits et faire l’objet de revendications identitaires.

Qu’il soit matériel ou immatériel, le patrimoine ne constitue pas un héritage figé et statique ; il se construit, se transforme et se renouvèle au gré des contacts, des mobilités et des mutations sociales, culturelles et linguistiques. Les mutations contemporaines, liées notamment à la mondialisation, aux mobilités et aux progrès technologiques renouvèlent profondément les enjeux de protection, de valorisation et de transmission du patrimoine. Dans cette perspective, il importe d’interroger les processus de patrimonialisation ainsi que les mécanismes par lesquels certains héritages sont reconnus, légitimés et transmis tandis que d’autres restent marginalisés.

Ce colloque, à vocation pluridisciplinaire, se donne pour objectif d’explorer les différentes facettes du patrimoine et d’interroger la manière dont il est perçu, reconnu, valorisé, transmis et mobilisé dans la gestion des relations à l’Autre. L’altérité et la diversité linguistique et culturelle soulèvent des questions essentielles relatives à la reconnaissance des identités, à la préservation des langues et des pratiques culturelles ainsi qu’à la prise en compte des héritages minorés.

Quelques axes sont proposés à titre indicatif et non exhaustif.

Axe 1 : Patrimoine et altérité

Patrimoine et altérité

Représentations de soi et de l’autre dans les discours sur le patrimoine

Axe 2 : Plurilinguisme, contact des langues et patrimoine

-Plurilinguisme et héritages patrimoniaux

-Plurilinguisme et transmission des patrimoines linguistiques et culturels.

Langues minorées et préservation des patrimoines

Contacts de langues : emprunts, interférences, hybridations, etc.

Langues, cultures et transmission des patrimoines

Axe 3 : Oralités et dynamiques de transmission

Oralités et transmission du patrimoine : chants populaires, contes populaires, proverbes, adages, récits traditionnels, etc.

Femme et patrimoine : Rôle, représentations et pratiques

Mobilités migratoires et circulation des patrimoines

Transmission intergénérationnelle des langues-cultures

Axe 4 : Patrimoine à l’ère du numérique

archivage et numérisation comme processus de patrimonialisation

Rôle du numérique dans la préservation du patrimoine linguistique et culturel

Numérique et nouvelles formes de médiation du patrimoine

-Intelligence artificielle et patrimoine : préservation ou minoration ?

Axe 5 : Patrimoine, littérature, médias et éducation

Représentations du patrimoine dans les textes littéraires

Médias, représentations et transmission des héritages

Place du patrimoine dans le système éducatif

Patrimoine, enseignement des langues et diversité culturelle

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Bibliographie indicative

ABRIC, J. C. (1994). Pratiques sociales et représentations [Social Practices and Representations]. Presses Universitaires de France.

BONOLI, L. (2008). Lire les cultures : La connaissance de l’altérité culturelle à travers les textes. Éditions Kimé.

BAOUALI, Ratiba & al (2020) : « La préservation du patrimoine gastronomique Algérien, levier pour le développement du tourisme durable », in revue Albahith, Volume 12, Numéro 2, Pages 153-153

CUCHE, D. (2010). La notion de culture dans les sciences sociales. (4 éd.). La Découverte.

GAYMARD, S. (2021). Les fondements des représentations sociales : Sources, théories et pratiques. Dunod.

GERAUD, M.-O., Leservoisier, O. et Pottier, R. (2016). Les notions clés de l’ethnologie : Analyses et textes (4eéd.). Armand Colin.

GUERN, P. L. (2021). Comment ne pas altérer l’altérité ? Art contemporain et indigénéités. Marges, 33 (2) ,144-158.

HARIG, Fatima Zohra (2022) : « Lexique et identité culturelle de la gastronomie Algérienne d’expression française », in Revue Aleph, Langues, médias et sociétés.

JEANNIN, M. (2017). L’identité au risque de l’altérité : Littérature et interculturation. Le français aujourd’hui, 197(2), 51-62.

JODELET, D. (2005). Chapitre 1. Formes et figures de l’altérité. In M. Sanchez-Mazas & L. Licata, L’Autre : Regards psychosociaux (p. 23-47), Presses universitaires de Grenoble.

SELLAM, Yasmina (2011) Mémoire culinaire de l’Algérie, aux origines de l’art culinaire algérien, Editions ANEP.

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Comité scientifique

Sari Mohammed Latifa- Benamar Rabia - Benmansour Smain – Kherbouche Ghouti – Zenasni Amal – Belkaid Amaria – Ammi Abbaci Amal

Comité d’organisation

Kherbouche Ghouti – Mansouri Asma- Ammi Abdelghani – Mezerreg Amina – Rahoui Khadija.

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Modalités de participation

Langues du colloque : Français

Modalités de soumission : Les propositions de communication qui ne dépassent pas 500 signes (espaces compris) sont à envoyer à l’adresse latefa_amel@yahoo.fr

Les propositions seront examinées par le comité scientifique. Les participants préciseront l’axe dans lequel ils inscrivent leur communication.

Calendrier indicatif :

Date limite d’envoi des propositions : 10 novembre 2026

Notifications : 13 novembre 2026

Tenue du colloque : 17 novembre 2026

L’appel est accessible ici : https://llc.univ-tlemcen.dz/fr

Laboratoire de recherche L.L.C : https://llc.univ-tlemcen.dz/fr

Adresse : Université Abou Bakr Belkaïd, Tlemcen : https://www.univ-tlemcen.dz/fr