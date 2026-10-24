Karin Ueltschi, Le Secret de Berthe au Grand Pied. Entre Histoire et légende

« La belle et mystérieuse expression « Au temps où la Reine Berthe filait » qui du reste existe dans la plupart des langues européennes, nous renvoie à un in illo tempore enchanté très très loin de nous, manière d’âge d’or.

C’est bien autour d’un nom propre que s’organisent volontiers ces réminiscences car un mythe se transmet toujours via un nom propre.

Justement, de quelle Berthe seulement parlons-nous quand nous utilisons cette expression ? Surgit d’emblée une Berthe, LA Berthe de notre mémoire – ou inconscient collectif, celle avec le grand pied, la mère de Charlemagne. Mais qu’en est-il vraiment ?

Mon propos vise en particulier à interroger les liaisons, dangereuses mais infiniment fécondes, entre Histoire et légendes, et les mécanismes de contamination syncrétiques. Ce qui suppose sortir des zones de confort et interroger, en plus des sources habituelles, les traditions « populaires »…

Mythes et contes constituent en effet une dimension supplémentaire de l’histoire que nous ne prenons pas toujours assez en compte. Il s’agit de dégager une parenté souterraine, un cousinage viscéral entre plusieurs figures qui en effet, ont tendance à fusionner en un seul et même personnage.

En donnant à Berthe le sobriquet « au grand pied », nous adoptons ipso facto la version légendaire de la reine, son étoffe hongroise et mythique, au détriment de l’Histoire et de Laon. Berthe est de l’étoffe des divinités anciennes, agraires, maternelles, fondatrice d’un âge d’or:celui des origines. » — K. U.

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Quatrième de couverture :

L’Histoire nous apprend que Berthe « au grand pied » est née à Laon, qu’elle a épousé Pépin le Bref et qu’elle est la mère de Charlemagne. Mais d’aucuns ont cru retrouver ses traces du côté de la Hongrie, de la Bourgogne transjurane, vers Chartres, à Beaune ou à Toulouse, et même à Avenay-Val-d’Or près de Reims. Qui est la Reine Berthe ? C’est précisément là que l’histoire devient intéressante.

Une enquête s’impose pour démêler l’écheveau.

Or les sources sont indigentes et des légendes ont surgi pour en combler les silences. Témoignages et traditions tendent à confondre des Berthe à première vue étrangères les unes aux autres, et à les faire fusionner en une seule et même figure hiératique, grande dame, épouse, mère et reine, sainte parfois, garante de l’ordre et de la prospérité toujours, justicière si nécessaire, fileuse émérite surtout et enfin, volontiers dotée d’un pied singulier : un seul nom donc, mais de multiples figures à la ressemblance troublante.

Cette investigation cherche, pour la première fois, à saisir le fil des représentations d’une parentèle fictive mais rigoureusement cohérente. Au fil des pages se dessine la biographie kaléidoscopique de Berthe, qui témoigne de la puissance de l’imaginaire dans l’édification du récit, là où les routes deviennent mémoire.

Karin Ueltschi-Courchinoux est Professeur de langue et littérature du Moyen Âge à l’Université de Reims où elle a fondé le séminaire « Grandes et Petites Mythologies ». S’appuyant sur la philologie médiévale, l’anthropologie symbolique et la mythocritique, elle s’intéresse à l’articulation entre héritages savants et traditions populaires

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Sommaire

1. Autour de Berthe de Laon, mère de Charlemagne et la « dérive » littéraire à laquelle elle donne lieu très tôt, sans doute faute de documents ;

2. Les Berthes vaudoises et autres incarnations « historiques » régionales

3. Saintes Berthes : la dimension légendaire prend ici définitivement l’avantage

4. Incarnations merveilleuses (Percht, Pédauques…)

5. Fil rouge : mise en évidence des éléments reliant toutes ces traditions : eau, tombe, quenouille, pied.

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Table des matières

Préambule : une énigme sous forme de pied

1. Quelle Berthe ?

La fondatrice du lignage carolingien : Berthe de Laon

De Laon à la Hongrie

Essaimages

2. Éponymes vaudoises et d’ailleurs

Les moutons de Berthe de Bourgogne

Le portail de Berthe de Neuchâtel

Une famille nombreuse

3. Rameaux hagiographiques

Sainte Berthe d’Avenay et sa quenouille

Sainte Austreberthe et les Mainberthe

La sainte Berta des Bretons

4. Métamorphoses fantastiques : la légende filée

Berta la féroce, Bertha la blanche

Domina Perchta

Frau Holle et la Tante Arie

Par la quenouille de la reine Pédauque !

5. Le fil rouge

L’eau, une fondation, la tombe

Du sceptre à la quenouille

L’énigme du pied

Conclusion : fama tamen communis est ou la faute à Pépin

Bibliographie

Table des illustrations et crédits iconographiques

Remerciements