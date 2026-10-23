MotJuste : versification, corpus de poésie et de théâtre scandés, dictionnaires

Motjuste est un site consacré à la langue française et à la poésie. Il est construit à partir de ressources sous licence ouverte et s'adresse aux enseignants, aux étudiants et aux chercheurs en littérature.

Versification

L'outil de versification scande n'importe quel vers saisi : découpage syllabique, traitement des e muets, diérèses et synérèses, césure, mètre, rimes et sonorités. Il s'appuie sur la prononciation de Lexique 3.83 et du GLÀFF.

Corpus

La section Poésie donne accès à 25 183 poèmes de 168 poètes, du XVIIe au XXe siècle, issus du Corpus Malherbe (CRISCO, université de Caen), avec pour chaque vers le mètre, la césure et le schéma des rimes. La section Théâtre réunit 1 939 pièces de 573 auteurs, du XVIe au XXe siècle, d'après FreDraCor, dont 1 143 179 vers scandables. L'anthologie propose des poèmes choisis, chaque vers scandé. Le Littré est consultable dans son intégralité : 78 599 articles et 192 068 citations, d'après XMLittré.

Dictionnaires

Rimes classées par richesse et par fréquence, sonorités (assonances, consonances), synonymes et antonymes regroupés par sens (JeuxDeMots, Wiktionnaire), champ lexical, famille de mots (Démonette), collocations, conjugaison de 21 410 verbes, prononciation enregistrée de 236 808 mots par 630 locuteurs (Lingua Libre), traductions dans 2 782 langues.

Atelier

Un atelier d'écriture permet de composer un poème avec scansion et rimes affichées au fil de la saisie.

Sources et licences : https://motjuste.fr/a-propos

Contact : justement@motjuste.fr