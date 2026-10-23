Savoir-faire comme style de vie : héritages et mutations d’ars, de l’Antiquité à nos jours (Tours)

Colloque international

« Savoir-faire comme style de vie : héritages et mutations d’ars (de l’Antiquité à nos jours) »

Organisé par les laboratoires ICD (Interactions Culturelles et Discursives) de l’Université de Tours et AOROC (Archéologie et Philologie d’Orient et d’Occident) de l’Université Paris Sciences Lettres les 5 et 6 octobre 2027 – Université de Tours.

« Façon d’être », « ligne de conduite », « règle de vie », « habilité », « connaissance technique », « talent », « œuvre », « travail », « traité de méthode », « procédé », « ruse », « tromperie », « métier », « science particulière », « tâche », « fonction », « technique », « théorie », « qualité », « capacité », « discipline », … Notion fondatrice de la pensée antique, ars semble échapper aux efforts des langues modernes pour en saisir le sens. Si le mot est si polyvalent qu’il paraît quasiment intraduisible, c’est que le terme latin sous-entend une conception holistique du processus de travail et de l’excellence dans son exercice. En effet, vu comme un assemblage d’éléments hétéroclites permettant à l’homme de répondre à une situation particulière, de s’adapter aux circonstances et de se montrer à la hauteur de ce défi en agissant en convenance dans une conjoncture nouvelle (Gavoille, 2000 et 2026), ars, résultant d’un processus d’intégration complexe des significations de technè, mobilise différentes facultés de l’être et nécessite son engagement entier.

La maîtrise visée dans l’ars comprend plusieurs niveaux :

intellectuel : aptitude à comprendre le système d’un art, à déceler l’ordre intrinsèque qui préside à l’exécution de chaque activité ; capacité à acquérir une méthode de travail ;

technique : adresse de la main et ingéniosité de l’esprit, acquises au travers d’une pratique régulière et une familiarité intime avec la matière de son art, qui culminent dans la capacité d’inventer des tours nouveaux, inaccoutumés ou inédits, en respectant scrupuleusement la règle de l’art ;

éthique : rigueur dans la réalisation de chaque tâche, qui nécessite une capacité à soumettre une vie entière à un impératif éthique de tendre à la perfection avec modestie et diligence et partant à adopter une sobriété des mœurs, nécessaire pour un effort constant ;

esthétique : virtuosité dans l’exercice de l’action ; facilité avec lequel l’on parvient progressivement à accomplir des tâches ardues ; plaisir, procuré par la conscience d’une maîtrise exemplaire des règles de l’art.

Aussi il n’est pas étonnant que, définie de cette manière, la notion d’ars soit appliquée à tous les domaines de l’activité humaine et que la généralité de ce principe soit considérée comme un des piliers de l’harmonie cosmique. Quelles évolutions cette conception antique, ayant profondément marqué la tradition humaniste, subit-elle dans les époques postérieures et quels héritages persistent, en dépit de ces transformations ? Le colloque international « Savoir-faire comme style de vie : héritages et mutations d’ars (de l’Antiquité à nos jours) » entend interroger la postérité de ars en se penchant plus spécifiquement sur les tensions inhérentes à cette notion :

1) Universalité et spécialisation

La revendication, longtemps liée à l’idéal aristocratique, de l’unité de la culture hante les esprits lettrés, qui cherchent à se prémunir d’une spécialisation étroite et technique du savoir par l’intermédiaire de artes liberales, exigence de connaissances larges et diversifiées pensées comme constitutives de l’humanitas. D’autre part, le fait que toute habileté technique particulière, toute compétence sectorielle était étroitement liée aux aptitudes, prédispositions et qualités morales, telles que le souci, perçu comme un devoir, de se perfectionner continument, empêchait de voir ars se limiter à une seule sphère d’emploi. Par suite, au cours de la période antique, ars poetica et ars musica côtoient naturellement ars gymnastica, ars politica, ars disputandi, ars gubernandi (art de navigation), ars memoriae (mnémotechnique) ou encore ars militaris et voient se développer des déclinaisons ludiques et légères avec ars amoris (art d’aimer).

Difficilement compatible avec une taxonomie hiérarchique des savoirs modernes, cette conception disparaît-elle entièrement sous la pression du paradigme scientifique moderne ? Dans quelle mesure les appels à une circulation transdisciplinaire des connaissances, les philosophies critiques de la modernité et les épistémologies polycentriques décoloniales entendent-ils renouer avec l’héritage humaniste d’ars ? A quel point les usages éducatifs ou scientifiques de l’IA peuvent-ils être compatibles avec une notion qui est indissociable de la vie même de l’homme ? En parallèle, l’esthétisation des pratiques et des expériences ordinaires, à l’œuvre dans certains textes littéraires, n’offre-t-elle pas, depuis des siècles, un contre-discours qui s’oppose à la spécialisation de la science moderne en faisant ressortir une multitude des savoirs incorporés et sensibles, tributaires de la conception latine d’ars ?

2) Valeur existentielle et usage appliqué

Le fait que ars soit nécessairement un objet de transmission et, à ce titre, occupe une place centrale dans les ouvrages didactiques lui fait encourir le risque d’instrumentalisation, dès lors qu’un savoir apparaîtrait moins comme un travail sur soi – cette herméneutique du sujet que Michel Foucault qualifiait d’ « arts de soi-même » (Foucault, 1984 et 2001) – que comme un calcul conscient des techniques permettant de démontrer une maîtrise parfaite des codes et/ou de produire un effet souhaité sur le public. La tradition humaniste résiste à une telle instrumentalisation d’ars en dénonçant son usage mécanique, reproduction de procédés, décorrélés d’un véritable travail sur soi. La sprezzatura de Baldassare Castiglione, la grâce de Baltasar Gracián, les critiques de la préciosité ou l’invention de goût ne sont que les plus célèbres exemples de cette résistance à un usage instrumental d’ars. En même temps, le grand mythe de Robinson Crusoé, Ulysse de l’époque moderne, articule une utopie de la toute-puissance de l’homme armé de savoir-faire et amorce un virage d’ars à la technique, qui anime toujours les partisans de la technoscience. La démocratisation de l’accès aux connaissances et l’idéal d’ascension sociale à travers l’éducation, promu par les sociétés contemporaines, ont largement contribué à la légitimation d’une approche instrumentale au savoir. Dans quelle mesure la littérature et, a fortiori, le roman, genre démocratique par excellence, concourent-ils à cette évolution ? La culture de développement personnel et l’essor des manuels de self-help ne marquent-ils la fin d’ars ?

3) Individu et collectivité

Reposant sur un système des connaissances et des règles, extérieures au sujet, et aspirant à une adéquation aux attentes d’une collectivité, à la convenance de l’œuvre aux yeux de l’audience, ars œuvre à un équilibre complexe entre individu et collectivité, réalisations personnelles et bien général. Par quels moyens les pratiques culturelles et sociales contemporaines, placées sous le signe de rupture et de transgression, assurent-elles un semblable équilibre entre les dynamiques centrifuges d’individuation et les forces centripètes d’adresse à une communauté de référence ? Quelle place les références aux artes (néo)latines occupent-elles dans le champ discursif de l’extrême contemporain ?

4) Ars et natura

Bien que centrée sur les techniques, ars porte une pensée de la collaboration avec la nature, ou de sa transformation respectueuse, qui connaît un retour dans la pensée écosophique d’Arne Næss, reprise en France dans Les Trois Ecologies de Félix Guattari et L’Écologie des autres de Philippe Descola, ou, dans le monde anglo-saxon, dans l’éthique environnementale d’Eugene Hardgrove, Peter Singer et Shelly Kagan, entre autres. Quelles limites ars fixe-t-elle à la technique ? Dans quelle mesure la pensée de transformation qui irrigue la notion d’ars peut-elle être mobilisée aujourd’hui pour offrir un cadre conceptuel alternatif à l’extractivisme moderne ?

Le colloque international « Savoir-faire comme style de vie : héritages et mutations d’ars (de l’Antiquité à nos jours) » constitue ainsi avant tout une invitation aux linguistes, littéraires, philosophes, historiens des représentations et des idées, sociologues et historiens de l’art à explorer les legs et les mutations d’ars dans les poétiques, les traités de mœurs et les arts de vivre en vue d’apporter une contribution à une réévaluation critique d’épistémologies, de pratiques d’apprentissage et de production modernes, mise à jour plus que jamais nécessaire à l’âge de remise en question appelée par l’irruption de l’IA et l’urgence climatique.

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Vos propositions (titre et résumé de 500 signes maximum), accompagnées d’une brève biobibliographie, doivent nous parvenir avant le 15 février 2027. Elles sont à adresser à : philosophie.et.litterature@gmail.com

Ce colloque sera suivi d’une publication. Sauf cas exceptionnels, les frais de déplacement et d’hébergement des participants ne seront pas pris en charge.

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Bibliographie sélective

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Roland Barthes, Comment vivre ensemble. Simulations romanesques de quelques espaces quotidiens : cours au Collège de France 1976-1977, Paris, Seuil, 2002.

Paola Bernardini, Aristotle’s « De anima » at the faculties of arts (13th – 14th Centuries), Turnhout, Brepols, 2023.

Anne Cauquelin, L’Art du lieu commun : du bon usage de la doxa, Paris, Seuil, 1999.

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Thomas Kjeller Johansen (dir.), Productive Knowledge in Ancient Philosophy: the Concept of Technê, Cambridge/New York, Cambridge University Press, 2021.

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Alice Lamy, Anne Raffarin et Émilie Séris (dir.), Dignité des « artes » : promotion et évolution des arts libéraux de l’Antiquité à la Renaissance, Paris, Honoré Champion, 2022.

Marie Ledentu, Studium scribendi : recherches sur les statuts de l’écrivain et de l’écriture à Rome à la fin de la République, Louvain/Paris/Dudley, Peeters, 2004.

Henri Lefebvre, La Vie quotidienne dans le monde moderne, Paris, Gallimard, 1968.

Carlos Lévy (dir.), Le Concept de nature à Rome : la physique, Paris, Presses de l’ENS, 1996.

Carlos Lévy, Bernard Besnier et Alain Gigandet (dir.), Ars et Ratio. Sciences, art et métiers dans la philosophie hellénistique et romaine, Bruxelles, Latomus, 2003.

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