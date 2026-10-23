Suoni. Journal on Soundscapes and Musico-Literary Studies, n° 1 : "Feminine Soundscapes"

Comment écouter la page écrite autant que la lire ? Quelles voix habitent un roman ? Comment le silence résonne-t-il sur scène ?

Ces questions sont au cœur de Suoni. Journal on Soundscapes and Musico-Literary Studies, une nouvelle revue scientifique internationale à comité de lecture, fondée et dirigée par Daniela Bombara et Ellen Patat.

À la croisée des Sound Studies, de la littérature comparée, de la musicologie et des études intermédiales, la revue propose une approche interdisciplinaire des paysages sonores dans les œuvres littéraires, les arts de la scène, les productions visuelles et les médias. Elle s'intéresse également aux multiples formes de dialogue entre musique, littérature et autres pratiques artistiques, en explorant la manière dont les voix, les bruits, les silences et les structures musicales participent à la construction du sens.

Ouverte à différentes traditions culturelles et perspectives méthodologiques, Suoni entend constituer un lieu de rencontre et de réflexion pour la communauté scientifique internationale.

Premier numéro : Feminine Soundscapes / Paesaggi sonori al femminile Vol. 1, n° 1 (2026) Sous la direction de Pamela Parenti, Ellen Patat et Daniela Bombara.

Issu d'un panel présenté lors du congrès annuel de la Canadian Association for Italian Studies en juin 2025, le numéro inaugural, Feminine Soundscapes / Paesaggi sonori al femminile, explore les paysages sonores créés par les écrivaines ou associés aux figures féminines dans la littérature et les autres arts. Privilégiant une perspective italianiste et comparatiste, les contributions interrogent les relations entre expérience sonore, subjectivité et identité de genre. Loin de considérer le son comme un simple élément du décor narratif, elles en révèlent les dimensions symboliques, psychologiques et sociales, ainsi que son rôle dans la représentation des rapports de pouvoir. Une attention particulière est accordée au silence, qui peut traduire aussi bien la marginalisation que la résistance, à la matérialité de la voix féminine, entre expression de soi et contraintes sociales, et à l'écoute comme instrument de connaissance et d'interprétation critique.

Des récits des voyageuses du XIXe siècle aux œuvres d'Annie Vivanti, Matilde Serao, Laura Orvieto, Anna Banti et Anna Maria Ortese, les études réunies dessinent un parcours à travers différentes formes d'expression du féminin. Le volume comprend également une étude comparative consacrée à Gozzano et Guccini ainsi qu'un entretien avec la compositrice Silvia Colasanti. Ce premier numéro contribue ainsi à renouveler la lecture des textes littéraires en faisant du paysage sonore une catégorie d'analyse privilégiée pour explorer les représentations et les expériences du féminin. La revue et son premier numéro sont intégralement accessibles en ligne. Le numéro peut également être téléchargé sous la forme d'un volume complet avec ISBN.

Le deuxième volume de Feminine Soundscapes / Paesaggi sonori al femminile paraîtra d’ici la fin de l’année 2026.

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Sommaire

Editorial

Daniela Bombara & Ellen Patat

Prefazione “Un atto d’amore”

Alessandra Calanchi

Introduzione

Pamela Parenti

Articles / Articoli

A Feminine Narration of the Phonosphere? Women Travellers and Sound in Nineteenth-Century Italy

Héloïse Faucherre-Buresi

“Era sempre quella voce.” Forme sonore della soggettività nella Marion di Annie Vivanti

Annunziata Zevola

La folla, la festa, i rituali sociali: antropofonie nella narrativa di Matilde Serao

Loredana Palma

Paesaggi sonori e processi cognitivi nel racconto Viaggio meraviglioso di Gianni nel paese delle parole di Laura Orvieto

Pamela Parenti

Melodie della solitudine. Indagini sulla sonorità nascosta dei racconti di Anna Banti

Simone Pettine

‘Per sempre sirena’: musiche al femminile nella Napoli di Anna Maria Ortese

Francesca Favaro

Il paesaggio come eco dell’anima: le donne “specchio” della ricerca esistenziale in Gozzano e Guccini

Lucas Asmaron

Interviste e recensioni

Intervista a Silvia Colasanti (compositrice) / An interview with Silvia Colasanti (composer)

Daniela Bombara