Nicolas Lema Habash, Ernesto Ruiz-Eldredge Molina (dir.), Les Temps de la critique. Recherches sur la temporalité
Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne (Source : Classiques Garnier)
Les Temps de la critique. Recherches sur la temporalité
Sous la direction de Nicolas Lema Habash et Ernesto Ruiz-Eldredge Molina
Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 735, 2026.
Le volume, croisant marxisme et théorie critique, montre que la temporalité n’est pas neutre, mais une réalité produite par une forme sociale déterminée. Il suit les lignes de fracture d’un temps historique traversé par le conflit. Il explore l’expérience temporelle, les hétérochronies et la finitude.
Existe également en version reliée - EAN 9782406207276 - au prix de 73 EUR.