Geneviève Henrot Sostero, Le « Tiers Monde » d'À la recherche du temps perdu. Pour une poétique du figurant proustien
Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne (Source : Classiques Garnier)
Geneviève Henrot Sostero
Le « Tiers Monde » d'À la recherche du temps perdu. Pour une poétique du figurant proustien
Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque proustienne », n° 63, 2026.
Le « Monde » et le « Demi-Monde » de la Recherche sont mieux connus que son « Tiers Monde » : cette foule de figurants qui peuple le roman. Quelles sont ses caractéristiques, sa consistance, ses fonctions ? Sémiotique et linguistique prêtent leurs outils à une poétique qui marie quantitatif et interprétation.
Existe également en version reliée - EAN 9782406200642 - au prix de 86 EUR.