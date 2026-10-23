Geneviève Henrot Sostero

Le « Tiers Monde » d'À la recherche du temps perdu. Pour une poétique du figurant proustien

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque proustienne », n° 63, 2026.

Le « Monde » et le « Demi-Monde » de la Recherche sont mieux connus que son « Tiers Monde » : cette foule de figurants qui peuple le roman. Quelles sont ses caractéristiques, sa consistance, ses fonctions ? Sémiotique et linguistique prêtent leurs outils à une poétique qui marie quantitatif et interprétation.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406200642 - au prix de 86 EUR.