Anne Crémieux et Ariane Hudelet (dir.), La Sérialité à l’écran. Comprendre les séries anglophones

Compte rendu publié dans Acta fabula (2026, vol. 27, n° 9) dans le cadre du dossier Sérialités narratives : pour une approche décloisonnée des fictions au long cours : « “Un kaléidoscope de la sérialité audiovisuelle” : La Sérialité à l’écran », par Paolo Ronzoni.

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Loin d’être systématiquement opposés par leur mode de production, leur public ou même leur portée artistique, cinéma et télévision sont liés par leur exploitation de la sérialité.

Quels liens entretient la sérialité au sens large avec le récit audiovisuel ? Quelle est sa spécificité en tant que stratégie narrative dans les arts audiovisuels ? Quelles implications esthétiques, culturelles, industrielles et économiques sont à l’œuvre dans les multiples formes de sérialité audiovisuelle qui existent ?

À travers l’histoire du cinéma mais aussi de son évolution inter-médiatique suite à l’arrivée de la télévision et d’internet, ainsi que l’analyse d’œuvres comme Hannibal, CSI, Scream ou encore Wolverine, cet ouvrage éclaire sur les mécanismes et les contraintes de l’écriture audiovisuelle en série.