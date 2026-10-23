Hyojeong Wi

Réinventer le je. Rimbaud en 1872

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études rimbaldiennes », n° 11, 2026.

Pour comprendre la transition de la « poésie objective » des "lettres du voyant" au récit délibérément subjectif d’Une saison en enfer, ce livre interroge l’écriture rimbaldienne de 1872 et en retrouve la diversité et la radicalité, dans un mélange de l’intime et du social autour de ce je insondable.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406197454 - au prix de 89 EUR.