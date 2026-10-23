Christian Wolff

Le Discours sur la philosophie pratique des Chinois. Une vertu sans Dieu

Édition de Jean-Marc Rohrbasser

Paris, Classiques Garnier, coll. « Textes de philosophie », n° 29, 2026.

Première traduction française intégrale du Discours sur la philosophie pratique des Chinois de Christian Wolff, ce volume réunit ses notes et celles de son opposant Joachim Lange. Il éclaire une controverse majeure du XVIIIe siècle et la réception européenne de la pensée chinoise.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406209805 - au prix de 89 EUR.