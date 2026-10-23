Joanna Pomian, Emilie Dupont, une femme très savante. Erudition, Histoire et Genre au XIXe s.

Après la chute de Napoléon, la France redécouvre son passé. Archives, chroniques, mémoires : une génération d’érudits met en ordre les matériaux de l’histoire nationale. Tous sont des hommes. Une femme pourtant s’impose : Émilie Dupont.

Issue de la petite bourgeoisie parisienne, formée auprès d’Adrien Beuchot, éditeur critique de Voltaire, elle rejoint les réseaux de l’érudition historique. Elle partage la vie de Jules Ravenel, bibliothécaire, et travaille sous l’égide de la Société de l’histoire de France.

À partir de sources rares et dispersées, Émilie Dupont édite des textes médiévaux majeurs, parmi lesquels les Mémoires de Philippe de Commynes. Son travail éclaire le moment où l’érudition devient un métier, avant même que l’histoire ne se constitue en profession universitaire.

Le livre décrit le destin d’une pionnière oubliée et une possibilité bientôt refermée : celle, pour une femme, de conquérir une légitimité dans un monde savant qui allait progressivement devenir entièrement masculin.

Après une thèse en intelligence artificielle et une carrière scientifique, Joanna Pomian revient à l’histoire, étudiée à Paris I et à l’EHESS. Elle enseigne l’histoire de France et l'historiographie au Centre européen de l’Université de Varsovie.