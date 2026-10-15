Anne-Marie Morice, Guy Debord et la Taverne des Révoltés

Edité et postfacé par Louis Ucciani.

Partant d’une étude historique des « dérives urbaines » menées dans la banlieue nord de Paris dans les années 1950 par les membres de l’Internationale Lettriste, puis ceux de l’Internationale situationniste en germe, Anne-Marie Morice raconte les itinéraires de Guy Debord, Gil J Wolman, Jean-Louis Brau, etc., interroge ce qu’ils y découvrent, et analyse la manière dont ce mode de relation vécue avec l’espace urbain, au centre de la pensée situationniste, influence leur pratique artistique en même temps que leurs élaborations théoriques.

La Taverne des Révoltés est un bistrot situé à la pointe la plus occidentale d’Aubervilliers, alors quartier espagnol de la cité. Nous sommes au cœur des années 1950, Guy Debord et ses compagnons, à l’époque les Lettristes, en font leur quartier général. On y boit, on y cause, on discute et on élabore, loin de Paris et du quartier latin, au contact de la réalité ouvrière du moment, les bases de ce qui deviendra une notion clef de la théorie situationniste, à savoir la psychogéographie. Le réel se domestique en le parcourant. Et ce parcours obéit aux règles de ce qu’ils nomment la dérive.

Anne-Marie Morice nous présente ici un travail de recherche basé sur des témoignages (dont celui de Michèle Bernstein) et sur la documentation finalement peu connue et peu « investiguée » des expérimentations autour de la dérive. On y découvre les relations complexes entre ces jeunes gens de l’époque qui finiront par produire un matériel théorique, central à la compréhension de ce qui deviendra d’un côté La Société du Spectacle avec les élaborations théoriques de L’Internationale Situationniste et de l’autre, qui trouvera sa matérialité dans la poussée révolutionnaire de 1968. Ce livre est à ce titre une pièce à intégrer au corpus des textes visant à la compréhension de notre présent.

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Anne-Marie Morice est critique d’art, commissaire d’exposition et essayiste. Elle a notamment fondé les revues d’art contemporain en ligne Synesthésie et Transverse.