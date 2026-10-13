Irina Liebmann, Immeuble berlinois

Traduit de l'allemand par Sabine Macher

Au début des années 1980, Irina Liebmann entre dans un immeuble de Prenzlauer Berg, à Berlin, et commence à recueillir les histoires des habitants, pour constituer le portrait d’un microcosme de la société est-allemande où elle vit. Ce sont des histoires d’enfance et de luttes, des drames familiaux, des anecdotes locales ou professionnelles, des chemins de vie qui mènent, par bien des détours, à cet endroit-là, le livre témoignant finalement d’un monde qui va bientôt s’effondrer (il ne le sait pas), de ses objets, de ses aspirations et de sa façon de se raconter dans l’Histoire.

Irina Liebmann est une autrice allemande, également dramaturge, née à Moscou en 1943. Elle vit à Berlin. Immeuble berlinois, publié en 1982, est son premier livre. Son œuvre réunit aujourd’hui plus de vingt livres, où l’enquête documentaire sur Berlin tient toujours une place fondatrice.