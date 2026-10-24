Des romans arthuriens à Walking Dead

Nos revues Fabula-LhT et Acta fabula font paraître un double numéro consacré aux sérialités narratives, du Moyen Âge à nos jours. Codirigé par Yasmina Foehr-Janssens et Simone Ventura, ces deux dossiers font le pari d’une approche transhistorique et transmédiale, afin d’examiner ce que devient la sérialité narrative lorsqu’on la saisit dans la longue durée. En reliant les pôles du cycle et de la série, ils explorent les pratiques de la récursivité, de l’amplification, de la variation et de la clôture qui caractérisent ces fictions au long cours. Fabula vous invite à découvrir ces réflexions sur les "Sérialités narratives : pour une approche décloisonnée des fictions au long cours", et les comptes rendus qui leur sont associés.

Fabula-LhT affiche aussi un nouvel appel à contributions : "Le dernier livre de l’humanité", à l'iniative de Maxime Berges, Camille Deschamps Vierø et Noémie Rochat.