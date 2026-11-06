Les circulations à la croisée des sciences humaines ?

Issu de la journée d’étude organisée par les doctorants du laboratoire Polen de l’université d’Orléans le 17 avril 2026, dont les actes ont été recueillis pour Fabula par Cyrielle Girot, le présent sommaire entend interroger la notion de "circulation" selon une perspective pluridisciplinaire s’appuyant sur des corpus et des sources variés. À partir de réflexions questionnant les raisons de se déplacer, les circuits empruntés, la perméabilité des frontières ou encore les obstacles rencontrés, les articles ci-après apportent un éclairage spécifique, lié à leurs domaines disciplinaires, et s’attachent à exploiter la richesse du concept de circulation, dont les enjeux évoluent à mesure que le mot enrichit son champ sémantique.

(Illustr. : Vol d’abeilles devant une ruche, portrait héroïque de monseigneur le duc de Chaulnes, 1670, f.24.)