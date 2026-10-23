María Elena Walsh. Conversaciones en el País de Nomeacuerdo (Morón, Argentine)

Le Labo 3L.AM de l’Université du Mans en collaboration avec l’Université de Buenos Aires et le Musée María Elena Walsh à Morón (Argentine) organisent une journée d’études et de chansons le 7 et le 8 novembre 2026.

Les communications évoqueront la poésie de l’autrice d’Otoño imperdonable, ses chansons et spectacles ainsi que sa littérature destinée à la jeunesse. Il y aura également des entretiens avec les deux biographes de cette écrivaine : Sergio Pujol et Gabriela Massuh.

Avec la participation d'Alicia Origgi, Mabel Giammatteo, Paula Vilas, Mariela Romero, María Canale, Victoria Babjaczuk et Fernando Copello.

Entrée libre et gratuite.