George Sand, Consuelo (éd. M. Baudry)

Préface, édition, dossier et notes de Marie Baudry.

Dans la Venise du XVIIIe siècle, la jeune Consuelo, zingarella sans le sou mais élève du grand Porpora, subjugue par la beauté de sa voix. De péripéties en péripéties, elle va traverser toute l’Europe centrale et croiser tour à tour sur sa route la noble famille des Rudolstadt, dont l’un des membres est atteint d’une mystérieuse folie, des despotes censément éclairés et leurs cours, de grands artistes en devenir, et des brigands de toute sorte.

Au romanesque échevelé de ce roman se lient des réflexions d’une profondeur et d’une justesse inouïes sur l’Histoire, sur la musique, autant que sur le douloureux dilemme de l’artiste sommée de choisir entre son art et sa vie privée. Roman de la joie, roman de l’artiste libre et sans contrainte, roman de la vie, Consuelo est sans aucun doute le chef-d’œuvre romanesque de George Sand.