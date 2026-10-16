Gaston Chaissac, Mon sans-gêne d’épistolier notoire (éd. Dominique Brunet)

Cette anthologie met en lumière la cohérence d’une oeuvre où peintre et écrivain sont indissociables. Dès ses débuts, Chaissac revendique son statut d’écrivain réalisant ainsi le rêve de son enfance. Le choix du mode épistolaire fait écho par ses spécificités au choix des matériaux dans l’œuvre plastique. Il lui confère au-delà de son aspect documentaire un caractère littéraire singulier qui renforce l’attrait pour cette figure atypique du XXe siècle. Ses interlocuteurs, parmi lesquels Raymond Queneau, Jean Dubuffet, Jean Paulhan, ne s’y trompèrent pas, faisant montre de curiosité et d’intérêt pour ses audaces verbales et son style si particulier.

« Je sème à tout vent ». Gaston Chaissac aurait pu reprendre à son compte la devise du Larousse dont il raffolait. En privilégiant le mode épistolaire, l’écrivain n’ignorait pas que la dispersion de ses écrits serait inévitable. Et de fait, la perte est considérable.

Chaissac est l’auteur de plusieurs dizaines de milliers lettres, envoyées à plus de 500 destinataires. Il faut ajouter des contes, des poèmes – souvent incorporés aux missives – mais aussi des notes d’atelier, des livrets… De cet ensemble, l’essentiel est inédit et rend le projet d’une édition des œuvres complètes irréalisable.

La production publiée de son vivant reste faible à partir de la première publication en 1945, d’ « Oasis fleuries » dans un numéro spécial de la revue Pierre à Feu et, à l’exception notable en 1951 chez Gallimard, d’Hippobosque au bocage, dû à l’initiative de Jean Dubuffet. Depuis sa mort, l’essentiel de ses écrits se trouve dans des revues, catalogues ou livres souvent épuisés. Si des ensembles importants ont été édités depuis la fin des années 70, aucune publication ne peut donner une vision complète de son œuvre littéraire et couvrir la totalité de ses années de création.

Dans ce Sans gêne d’épistolier notoire, selon une formule qui lui est propre, il est proposé des parcours de lecture couvrant l’ensemble de la vie créatrice de Chaissac. À côté des lettres sélectionnées destinées à ses voisins, à des personnalités ou à des inconnus, qui montrent son quotidien, ses observations ou ses notations sur l’art et la création, l’ouvrage, outre des notes, propose un ensemble largement inédit de documents – témoignages, et la totalité des articles qui assurèrent à Chaissac une relative notoriété. Par ailleurs, l’importante iconographie qui accompagne le livre montre la cohérence de son œuvre dans la diversité de ses moyens d’expression.

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Ouvrage publié avec le concours du Centre national du livre, de la Fondation La Poste et du Cercle Gaston Chaissac.