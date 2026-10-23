En los umbrales. Límites, fronteras y lindes en las literaturas y culturas hispánicas. XXIII Congreso Internacional ALEPH

Bajo el título «En los umbrales. Límites, fronteras y lindes en las literaturas y culturas hispánicas», nos reuniremos los días 14, 15 y 16 de abril de 2027 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid.

En esta edición, os invitamos a reflexionar sobre las múltiples formas que adoptan los límites y las fronteras en la literatura y la cultura: espacios de separación, pero también de encuentro, tránsito, conflicto y transformación.

A través de ocho líneas temáticas, queremos abrir un espacio de diálogo e intercambio entre jóvenes investigadorxs, acogiendo propuestas sobre las literaturas y culturas hispánicas de cualquier época, desde perspectivas diversas.

Fecha límite para el envío de propuestas: 13 de diciembre de 2026.

Podéis consultar el Call for Papers completo, con toda la información sobre las líneas temáticas y las normas de participación, en la página web de la Asociación ALEPH: www.asociacionaleph.com.