Franck Mercier, Martine Ostorero (éd.), Combattre l'invention du sabbat. Le De synagoga demonum d’Humbert de Costa (ca. 1470)

Avec la collboration de Catherine Chêne

La découverte récente d’un traité de la fin du XVe siècle, le De synagoga demonum, révèle des pans entiers d’une histoire méconnue de la genèse médiévale de la chasse aux sorcières: celle d’une précoce et explicite résistance intellectuelle face aux tentatives de certains juges et démonologues pour faire croire à la réalité du complot satanique.

Un homme incarne cette résistance: le théologien Humbert de Costa rattaché au couvent des Carmes de Lyon. Adossé à toute la tradition médiévale de l’illusion, H. de Costa se donne pour mission de détruire ce qu’il nomme lui-même l’« invention du sabbat ». En s’adressant d’abord au roi de France, puis à l’Université de Paris et enfin au pape, ce carme de Lyon n’a pas ménagé ses efforts pour combattre sur le terrain à la fois intellectuel, judiciaire, pastoral et politique, la croyance dans l’effectivité des assemblées nocturnes, voire de celle du vol magique des sorcières.

Inconnu jusqu’à présent, ce traité fort original rend compte de l’actualité brûlante de la question du sabbat dans l’Europe de la fin du Moyen Âge. Le présent ouvrage propose une analyse contextualisée du traité, accompagnée de l’édition critique de ses chapitres les plus importants et novateurs ainsi que de leur traduction française.

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Cosigné Martine Ostorero (Section d’histoire et Centre d’études médiévales et post-médiévales de l'Université de Lausanne) le présent ouvrage propose une analyse contextualisée du traité, accompagnée de l’édition critique de ses chapitres les plus importants et novateurs ainsi que de leur traduction française.