Nadia Cattoni, An Untold Story: Alice Boner and P.K. Mittra

S’appuyant sur un riche corpus de sources — correspondance entretenue durant quarante ans, journaux personnels, photographies et dessins —, cet ouvrage signé Nadia Cattoni (Section de langues et civilisations slaves et de l’Asie du Sud) reconstitue leur relation intime et l’entrelacement de leurs trajectoires. Tout en mettant en lumière les rôles qu’ils jouèrent dans la vie l’un de l’autre, il s’attache également à reconstituer la biographie de P.K. Mittra et à l’inscrire dans la trajectoire d’une histoire connectée.

Cette publication richement illustrée, faisant dialoguer sources textuelles et visuelles est le fruit d’une collaboration entre la Section de langues et civilisations slaves et de l’Asie du Sud et le Musée Rietberg de Zurich. Elle propose un portrait nuancé et apporte un éclairage nouveau sur les dynamiques affectives et culturelles à l’œuvre dans l’histoire des relations entre l’Inde et la Suisse.