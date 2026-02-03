Stéphane Pétermann, Gustave Roud, D'une chambre d'hiver

Deux adolescents se rencontrent sur les bancs du collège. Gustave remarque tout de suite qu’en cette fin d’été, Edmond a la peau hâlée, signe qu’il vient comme lui de la campagne. Dix ans plus tard, Gustave Roud, qui est déjà poète mais n’a encore rien publié, envoie une première lettre à son ancien camarade, devenu médecin, Edmond Thévoz. Désormais, et jusqu’à sa mort, il lui écrira presque chaque année, le plus souvent l’hiver – cette saison où le temps s’abolit, où le passé peut redevenir aussi présent que le présent lui-même.

Stéphane Pétermann (Centre des littératures en Suisse romande) signe la préface et édite cette riche correspondance entre le poète Gustave Roud et le dédicataire d’Adieu, son premier volume. L’ensemble de ces échanges épistolaires fait partie du fonds Gustave Roud conservé au Centre des littératures en Suisse romande.