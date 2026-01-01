Marie-Sylvie Claude, Entendre le lecteur

Avec la massification du public scolaire, à partir des années 1970, l’enseignement de la littérature est suspecté de mettre en difficulté les élèves issus de milieux populaires. Il met alors en œuvre des méthodes d’étude des textes censées ne pas dépendre de dispositions lettrées. Mais ces méthodes sont soupçonnées de dérives technicistes. L’enseignable se déplace en conséquence du texte aux transactions texte-lecteur, ce qui conduit, à partir des années 1990, à la lecture littéraire, définie comme va-et-vient entre subjectivation et objectivation du texte. Mais le modèle est accusé, selon qu’on insiste sur l’un ou l’autre pôle, tantôt de l’imposition culturelle d’une bonne lecture, tantôt de populisme pédagogique.

Cet ouvrage propose d’éclairer ces débats en articulant didactique de la littérature et sociologie du curriculum et des apprentissages. Il cherche à entendre le lecteur, les élèves lecteurs divers et ceux qui les font lire, pour mieux comprendre les difficultés de la lecture littéraire et faire émerger des solutions.

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Sommaire

Introduction

Première partie. La lecture littéraire

Introduction à la première partie

Chapitre I. Une définition en voie de stabilisation

Chapitre II. Une émergence progressive liée à la massification du public scolaire

Chapitre III. Des deux premières versions de la lecture littéraire à sa modélisation comme va-et-vient dialectique

Chapitre IV. Les débats concernant la lecture littéraire : une dimension sociologique

Chapitre V. Donner une place à la subjectivité : des effets forcément différenciateurs ?

Deuxième partie. Pour une approche socio-didactique

Introduction à la deuxième partie

Chapitre VI. La didactique du français et la question des inégalités

Chapitre VII. La sociologie et la production des inégalités scolaires

Chapitre VIII. Une sociologie dite des apprentissages

Chapitre IX. Une sociologie du curriculum

Chapitre X. Le dialogue entre sociologie et didactique du français/de la littérature

Chapitre XI. Les croisements entre sociologie(s) et didactique(s)

Chapitre XII. Approches socio-didactiques de la littérature, quelques exemples

Troisième partie. Des concepts et des méthodologies-charnières

Introduction à la troisième partie

Chapitre XIII. Des concepts-charnières

Chapitre XIV. Des méthodologies-charnières

Quatrième partie. Malaise dans le commentaire

Introduction à la quatrième partie

Chapitre XV. Un enchâssement de points de vue

Chapitre XVI. Méthodologie

Chapitre XVII. Les typologies

Chapitre XVIII. Les registres de l’apprentissage comme modèle-charnière entre recherche et pratique

Conclusion

Bibliographie

Envoi