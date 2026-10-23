Exposition – Gustave Roud. Gestes et corps paysans, un regard (Moudon, Suisse)

Sous la tutelle de Stéphane Pétermann et Anne-Frédérique Schläpfer du Centre des littératures en Suisse romande (Université de Lausanne), cette exposition invite à la découverte de l’œuvre poétique et photographique de Gustave Roud, artiste et homme de lettres romand qui s’est attaché à représenter le monde paysan, entre approche ethnographique et idéalisation artistique.

Poète, critique, traducteur et photographe, Gustave Roud (1897–1976) est un acteur majeur de la vie culturelle romande du XXe siècle. S’il possède une solide formation universitaire, pratique des métiers artistiques et fréquente les réseaux culturels lausannois les plus importants de l’époque, il reste très attaché au monde paysan dont il est issu, et passe toute sa vie d’adulte dans la ferme familiale de Carrouge, dans le Jorat. De là, il arpente la campagne environnante et se lie d’amitié avec des paysans dont il observe et documente les travaux de manière quasi ethnographique. De cette double posture – proche et distante – naît une oeuvre poétique et photographique qui magnifie les paysans jusqu’à l’idéalisation.

Cinquante ans après la mort de Gustave Roud, cette exposition entend restituer le regard pluriel que le poète a porté sur les gestes et sur les corps paysans, entre appropriation, création artistique et témoignage historique.

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Commissariat

Stéphane Pétermann et Anne-Frédérique Schläpfer (Centre des littératures en Suisse romande, UNIL)

Sarah Besson-Coppotelli (Musées de Moudon)

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Prochains événements

Samedi 14 novembre à 17h

Vernissage conjoint avec l’exposition Paysannes, on vous aime ! du Musée Eugène Burnand. Discours d’Anne-Frédérique Schläpfer, directrice du Centre des littératures en Suisse romande, d’Ariane Mérillat, anthropologue (Paysannes, on vous aime !) ainsi que de différents représentant·es du monde paysan et des autorités politiques.

Dimanche 22 novembre à 17h

Visite guidée de l’exposition par Stéphane Pétermann, responsable de recherche, Centre des littératures en Suisse romande.

Samedi 12 décembre à 17h

Visite guidée de l’exposition par Anne-Frédérique Schläpfer.

Mercredi 27 janvier à 18h

Deux visions du Jorat : Roud face à Burnand. Dialogue ludique entre Philippe Kaenel, professeur honoraire d’histoire de l’art contemporain à l’UNIL et Daniel Maggetti, professeur honoraire de littérature romande à l’UNIL.

Infos et programme complet des événements dans le flyer ci-dessous.

Informations pratiques

Musée du Vieux-Moudon

Du 14 novembre 2026 au 11 avril 2027

Mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h