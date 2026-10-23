Les Presses universitaires de Rouen et du Havre, soixante ans d'innovation (Rouen)

Programme



Jeudi 5 novembre 2026

8 h 30 – Café d’accueil

9 h 15 – Accueil

Anne-Florence Gillard-Estrada, directrice de l’IRIHS (Université de Rouen Normandie).

9 h 20 – Introduction, par Tony Gheeraert, directeur des PURH et directeur adjoint du CÉRÉdI et Marcello Vitali-Rosati, titulaire de la Chaire d’excellence en Édition numérique (Université de Rouen Normandie) et de la Chaire de recherche du Canada sur les Écritures numériques (Université de Montréal).

Panel « Histoire de l’édition »

9 h 45 – Roger Chartier (Collège de France, EHESS), « Édition scientifique et défis numériques »

10 h 30 – Sylvain Skora (GRHis, UR 3831, Université de Rouen Normandie), « Trois bibliothèques publiques à Rouen sous l’Ancien Régime : une approche comparative »

11 h 15 – Valérie Tesnière (EHESS), « Circulation des modèles éditoriaux des presses d’universités »

Pause déjeuner

14 h 30 – Table ronde « Diriger des presses universitaires »

Avec : Henry Decaens, directeur honoraire des PURH (Université de Rouen Normandie) ; Yvan Leclerc, directeur honoraire des PURH (Université de Rouen Normandie) ; François Bessire, directeur honoraire des PURH (Université de Rouen Normandie) ; Éric Saunier, ancien coordinateur du pôle havrais des PURH (HisTeMé, UR 7450, Université Le Havre Normandie) ; Laure Himy, directrice des Presses universitaires de Caen. Modération : Tony Gheeraert

16 h – Table ronde « Les professionnel·le·s de l’édition scientifique »

Avec le pôle éditorial des PURH (Évelyne Beuzit Combes, éditrice et chargée de communication ; Anaïs Monchy, éditrice et chargée de la science ouverte ; Anaïs Lebreton, responsable éditoriale ; Emmanuelle Ludier, éditrice, chargée des salons et de diffusion ; Sarah-Charlie Ruelle, graphiste-maquettiste).

Et des professionnel·les d’autres structures éditoriales: Presses universitaires de Caen (Université de Caen Normandie) ; Sophieap Theng, éditrice aux Presses universitaires des Antilles ; Stéphanie Vincent, éditrice à la plateforme UN@ (Université Bordeaux Montaigne).

Modération : Antoine Fauchié (GRESEC, Université Grenoble Alpes).

17 h 30 – Présentation de la Sylloge Parisina

Présentation de la Sylloge Parisina, nouveauté multilingue de la collection « Ario », éditée et traduite par Lucia Floridi, et traduite en français par Mathilde Verstraete.

Par l’équipe de la Chaire d’excellence en Édition numérique (Université de Rouen Normandie) et l’équipe de la Chaire de recherche du Canada sur les Écritures numériques (Université de Montréal), en présence de l’autrice.

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Vendredi 6 novembre 2026



Panel « L’édition numérique aujourd’hui »

9 h – Christophe Schuwey (HCTI, Université Bretagne Sud), « Idées reçues et prophéties autoréalisatrices sur la publication numérique »

10 h 30 – Tony Gheeraert, « L’édition DIY. Des infrastructures SaaS aux développements éditoriaux maison »; Claire Gheeraert-Graffeuille (ÉRIAC, UR 4705, Université de Rouen Normandie), « Éditer les mémoires de Thomas Fairfax : du manuscrit à l’encodage »

11 h 30 – Table ronde « Édition numérique »

Avec : Marc Renneville, créateur d’Huma-Num, directeur de Criminocorpus (Laboratoire Histoire de la justice et humanités numériques, UAR 3726, CNRS) ; Anaïs Monchy, éditrice et chargée de la science ouverte (PURH, Université de Rouen Normandie) ; Roch Delannay, directeur de l’IR Métopes (Université de Caen Normandie) ; Charles Bourdot (IR Métopes, Université de Caen Normandie) ; Pierre-Yves Buard, directeur du Pôle Document numérique (MRSH, Université de Caen Normandie) ; La Chaire d’excellence en Édition numérique. Modération : Marcello Vitali-Rosati

Pause déjeuner

Panel « L’édition numérique aujourd’hui » (suite)

15 h – Joana Casenave (Laboratoire Geriico, Université de Lille), « Modéliser, encoder, éditer : penser le corpus dans l’édition savante numérique »

15 h 30 – Table ronde « Les collections et revues des PURH »

Avec : Yannick Marec, collection « Histoire et patrimoine » (GRHis, UR 3831, Université de Rouen Normandie) ; Pascal Dupuy, collection « Charivari » (GRHis, UR 3831, Université de Rouen Normandie) ; Gaëlle Théval, collection « L.a.p.p.s.u.s » (CÉRÉdI, UR 3229, Université de Rouen Normandie) ; Jean-Numa Ducange, collections « France-Autriche » et « Études autrichiennes », revue Austriaca (GRHis, UR 3831, Université de Rouen Normandie) ; Marcello Vitali-Rosati, collection « Ario » (Chaire d’excellence en Édition numérique, Université de Rouen Normandie).

17 h – Conclusion et perspectives

Roch Delannay, directeur de l’IR Métopes (Université de Caen Normandie), « Édition numérique : perspectives et enjeux »

Clôture du colloque

Co-organisé avec la Chaire d'excellence Edition numérique, avec le soutien du CEREdI, de l'université Grenoble-Alpes et de l'université de Montréal