"Arc-en-ciel par temps sombres. L'hypothèse des Lumières queers", par Pierre Niedergang (Séminaire "Penser queer en français", Sorbonne)

La conférence de Pierre Niedergang

« Arc-en-ciel par temps sombres: l’hypothèse des Lumières queers »

autour de son ouvrage Nos lueurs. L’hypothèse des Lumières queers (Cambourakis, 2026)

aura lieu le jeudi 12 novembre 2026 en Sorbonne, bibliothèque Ascoli, 17h30-19h30.

Inscription obligatoire avant le 10 novembre : nicolas.aude@sorbonne-universite.fr

Les Lumières appartiennent-elles aux pensées réactionnaires qui les capturent pour s’opposer, au nom d’un pseudo-universalisme ou d’un humanisme sclérosé, aux droits des personnes trans, aux théories féministes, queers et décoloniales, et aux bon sentiments « wokistes » ? Pour répondre à ces usages réactionnaires, les pratiques et les théories minoritaires peuvent-elles en retour se revendiquer des Lumières ? Et ces Lumières ne sont-elles pas irrémédiablement entachées de racisme, de colonialisme, de sexisme, rendant impensable une telle réappropriation minoritaire ? Dans son livre, Nos Lueurs. L’hypothèse des Lumières queers (Cambourakis, 2026), Pierre Niedergang montre comment, à condition de reconnaître les ambivalences historiques des Lumières au XVIIIe, les littératures, la philosophie ou les pratiques artistiques et politiques queers, peuvent être comprises comme de nouvelles Lumières pour le XXIe siècle : des lueurs arc-en-ciel et fragmentaires qui naissent aux marges, entrent en vibration et tissent l’étoffe lumineuse de la résistance et de la révolte face aux systèmes de domination et aux normes injustes.

Pierre Niedergang, chercheur associé à l’Institut de Recherches Philosophiques (IRePh) de l’université de Paris-Nanterre, est philosophe et psychanalyste. Il est notamment l’auteur de Vers la normativité queer (Blast, 2023) et Nos Lueurs. L’hypothèse des Lumières queers (Cambourakis, 2026). Ses travaux portent sur la sexualité, les forme s contemporaines du pouvoir, les communautés et les identités LGBTQI+.

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Le séminaire « Penser queer en français » entend œuvrer pour une intégration pleine et entière des théories queers dans le patrimoine des études littéraires françaises. Dans une perspective comparatiste, il s’intéresse aux généalogies communes, aux dialogues critiques, aux circulations de pratiques et de méthodes mais aussi aux tensions entre savoirs communautaires et ambition universalisante de nos études.