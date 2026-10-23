Guilhem Jean, En finir avec les idées fausses sur le Moyen Âge

Le Moyen Âge est sans doute la période la plus calomniée de notre histoire. Son image est depuis des siècles façonnée par des mythes tenaces et des récupérations éhontées qui n’hésitent pas à convoquer les défunts au service des vivants. Et pourtant, que sait-on vraiment de cette période ?

Cet ouvrage décortique plus de quarante idées fausses sur ce millénaire mal-aimé : l’occasion de revisiter des réalités méconnues, de séparer les opinions des faits, et de prendre conscience de la diversité des vécus médiévaux et de ce qu’ils pourraient nous enseigner.

Guilhem Jean est historien public et vulgarisateur sur internet. Avec sa chaîne D’histoires en Histoire, il aborde le passé avec rigueur, en défendant la démarche scientifique et en bousculant les idées reçues. En tant que coauteur, il contribue régulièrement à plusieurs chaînes d’histoire majeures des réseaux sociaux francophones.