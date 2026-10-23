Rasheed Araeen, Notes préliminaires pour un manifeste noir

Première traduction d’un des textes fondateurs pour une décolonisation de l’art

Les Notes sont l’une des premières analyses à mettre en lumière le rôle central de l’art et de la culture dans la perpétuation des rapports de domination entre les pays du Nord et ceux du Sud. Publié avant L’Orientalisme d’Edward Said, le texte dénonce l’idéologie coloniale qui a contribué à la richesse des empires européens tout en reléguant les artistes du Sud aux marges de l’histoire. Il constitue également un appel à la collaboration artistique et démocratique afin de construire de nouvelles plateformes de réflexion, de recherche et de contestation de l’ordre établi, au service d’un monde (de l’art) plus juste et égalitaire. Pour la première fois traduit vers le français, ce document majeur continue d’offrir des outils critiques à celles et ceux qui souhaitent faire de leur pratique une force de transformation sociale.

À son arrivée à Londres en 1964, l’artiste pakistanais Rasheed Araeen découvre une scène artistique foisonnante de radicalité créatrice et d’ouverture internationale, toutefois marquée par le conservatisme des institutions et un climat politique hostile aux personnes migrantes. Confronté à ces blocages, il s’engage au sein du British Black Panther Movement et d’Artists for Democracy, avant de rédiger en 1975 les Notes préliminaires d’un manifeste noir.

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Né et formé au Pakistan, Rasheed Araeen suit d’abord une formation d’ingénieur avant de s’installer en Europe dans les années 1960, où il devient l’un des pionniers de la sculpture minimaliste en Grande-Bretagne. Par son activité d’éditeur, d’écrivain et d’artiste, Araeen a joué un rôle déterminant dans l’affirmation d’une voix noire au sein du monde de l’art britannique.

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Lancement : 5 novembre 2026 à la librairie Le Monte-en-l'air, 2 rue de la Mare, 75020 Paris, 19 h 30.

Rencontre animée par Marek Ahnee, en présence des directeurices d'ouvrage Wilson Tarbox et Charlotte Gould, ainsi que de la commissaire d'exposition Nadine Hounkpatin, autrice de la postface.