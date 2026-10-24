Le 9 novembre 2025, le Collège de France décide d’annuler un colloque sur "La Palestine et l’Europe". Il devait débuter quatre jours plus tard sous la responsabilité d’un de ses éminents professeurs, Henry Laurens. Le communiqué de son administrateur, Thomas Römer, rappelle "la stricte neutralité de l’établissement au regard des questions de nature politique ou idéologique". Il souligne en même temps que "la reconnaissance de la liberté académique constitue l’essence même de notre institution, qui la revendique fièrement depuis presque cinq cents ans." De fait, le Collège de France n’avait pas entravé la liberté de ses professeurs depuis Napoléon III : sur intervention de l’Église catholique, Ernest Renan fut suspendu en 1862 et révoqué en 1863. Dans ces conditions, comment justifier l’annulation d’un colloque scientifique ? Selon le communiqué, c’est afin de "garantir la sécurité du personnel du Collège de France, ainsi que de ses auditeurs, et d’éviter tout risque quant à l’ordre public". L’annulation a fait grand bruit et la justice a fini par trancher sur le fond. Reste que cette histoire est le révélateur de la confusion qui entoure le concept de liberté académique. Éric Fassin se propose de faire le point dans un "Tract" (Gallimard) sur le périmètre De la liberté académique, avec ce sous-titre assez parlant : Tout dire, mais pas n’importe quoi. On peut d'ores-et-déjà lire cet essai en ligne via Cairn…
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Publié le par Marc Escola