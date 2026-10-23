Éric Fassin, De la liberté académique.Tout dire, mais pas n’importe quoi

Le 9 novembre 2025, le Collège de France décide d’annuler un colloque sur « La Palestine et l’Europe ». Il devait débuter quatre jours plus tard sous la responsabilité d’un de ses éminents professeurs, Henry Laurens. Le communiqué de son administrateur, Thomas Römer, rappelle « la stricte neutralité de l’établissement au regard des questions de nature politique ou idéologique ». Il souligne en même temps que « la reconnaissance de la liberté académique constitue l’essence même de notre institution, qui la revendique fièrement depuis presque cinq cents ans. » De fait, le Collège de France n’avait pas entravé la liberté de ses professeurs depuis Napoléon III : sur intervention de l’Église catholique, Ernest Renan fut suspendu en 1862 et révoqué en 1863.

Dans ces conditions, comment justifier aujourd’hui l’annulation d’un colloque scientifique ? Selon le communiqué, c’est « en réaction à la polémique » relayée par CNews contre cet événement, jugé « propalestinien » par le magazine Le Point, mais seulement afin de « garantir la sécurité du personnel du Collège de France, ainsi que de ses auditeurs, et d’éviter tout risque quant à l’ordre public ». Orwell en France

Une heure plus tard, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Philippe Baptiste, applaudit sur le réseau X : « c’est la décision responsable d’une institution qui doit symboliser l’excellence du savoir ». D’ordre public, il ne dit mot dans son post. Le ministre justifie l’annulation, non pas malgré la liberté académique, mais en son nom.

En effet, « défendre la liberté académique, c’est défendre un débat libre, respectueux et pluriel », donc « ouvert à tous les courants de pensée ». Or le colloque « risquait fort de ne pas réunir ces conditions ». Loin de la cacher, il tient à rappeler la pression qu’il a exercée pour obtenir l’annulation : « C’est le message que j’ai porté auprès de l’administrateur du Collège de France au cours des derniers jours. » Philippe Baptiste emprunte son argumentaire à la Licra, association engagée contre le racisme et l’antisémitisme. Deux jours plus tôt, l’association revendiquait d’ailleurs sur X ce lobbying : « le “colloque” organisé par le Collège de France ressemble davantage à une foire antisioniste qu’à un moment de débat et de confrontation des idées. La Licra […] défend les libertés académiques bafouées par les organisateurs de ce meeting et saisira le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ».

L’annulation a fait grand bruit et la justice a fini par trancher sur le fond. Reste que cette histoire est le révélateur de la confusion qui entoure le concept de liberté académique. Premièrement, il importe de rappeler que, si l’institution se doit d’être neutre, c’est précisément pour garantir la liberté des travaux qui y sont menés, et non pour les neutraliser. Deuxièmement, annuler un événement scientifique ciblé par des attaques politiques, c’est prendre le parti des censeurs : céder à des groupes hostiles ne peut que les encourager à recommencer. Troisièmement, les pressions exercées conjointement par des médias et des associations s’opposent à l’exigence d’autonomie du champ scientifique. Quatrièmement, l’intervention d’un ministre dans la vie universitaire entre en contradiction avec le principe fondateur de la liberté académique : l’indépendance à l’égard des pouvoirs. Cinquièmement, la vie savante, organisée selon des critères qui lui sont propres, n’est pas conçue comme un débat télévisé où s’exprimerait la diversité des opinions [1]. Une chose est claire : censurer au nom de la liberté académique, c’est basculer dans le monde de George Orwell : « la liberté, c’est l’esclavage ».

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