Mondes possibles francophones. Imaginaires et savoirs alternatifs

13-15 octobre 2027

Sorbonne Université - Université Paris 8 - Université Bordeaux Montaigne

« Pourquoi voulez-vous que je sois comme le tournesol qui tourne autour du soleil ?

Je suis moi-même le soleil. »

Ousmane Sembène, entretien Caméra d’Afrique, 1983.

« Inyi. L’instant est grave. Il me faut trouver les mots, le ton juste. Cette parole prépare une refondation du monde humain. »

Léonora Miano, Fille d’Amanitore et que mon règne arrive, 2023.

« Il faut 26 lettres de l’alphabet qui s’agglomèrent pour faire pousser des mondes. »

Joëlle Sambi, « Audre Lorde », Et vos corps seront caillasses, 2024.

L’émergence de la théorie du « faire-monde » (worldmaking) dans les années 1970 a contribué à déplacer la réflexion sur la fiction. Les thèses de Nelson Goodman (1978) ont permis notamment de remettre en cause la traditionnelle conception aristotélicienne selon laquelle la vérité serait le propre de la science et la représentation le propre de l’art. Pour Goodman, si le scientifique produit des versions du monde en ayant recours aux nombres et aux équations, l’artiste, lui aussi, élabore – par la narration ou par la modélisation de la matière – des configurations tout autant symboliques qui rendent le monde intelligible selon d’autres modalités[1]. Cette perspective entre en résonance avec certaines interrogations postcoloniales. En montrant que les sciences comme les arts élaborent des « versions du monde » à travers des systèmes symboliques distincts, Goodman remet en question l’idée selon laquelle une seule représentation du réel pourrait prétendre à l’universalité. De la provincialisation de l’Europe de Dipesh Chakrabarty[2] au « pensamiento propio » défendu par Catherine Walsh[3], les échos sont nombreux avec les pensées post- et décoloniales. Cette multiplication des épistémès et des imaginaires prend une dimension supplémentaire, que l’on pourrait lire, de manière quelque peu détournée, dans l’invitation d’Alain Mabanckou à en « suivre la marche », à en « tracer sommairement ses contours », à « la regarder dans un ensemble plus étendu, plus éclaté, plus bruyant, c’est-à-dire le monde[4] » afin d’en appréhender la structure d’ensemble à la manière d’un astronome observant les galaxies. Le caractère pluriculturel des littératures francophones amène à les penser à l’intersection de plusieurs mondes. Les mondes possibles de la fiction apparaissent comme la mise au carré – et même au cube – de cette diversité, en faisant bourgeonner tout un ensemble d’autres possibles autour des réalités sociales et culturelles où sont ancrés les textes.

Si l'approche goodmanienne est nominaliste et pluraliste, Lubomír Doležel développe une ontologie de la fiction fondée sur les mondes possibles. L’approche doležienne permet entre autres de penser les mondes fictionnels selon leur propre cohérence interne. Tout en affirmant avec Nelson Goodman et Thomas Pavel notamment que les mondes fictifs sont des objets sémantiques, le théoricien propose d’analyser les conditions macrostructurelles qui rendent possibles la génération et le fonctionnement de ces mondes[5]. Selon lui, les mondes fictionnels (W) sont constitués de personnes (P), de forces naturelles (NF) et d’états (S) : la formulation W(P, NF, S) synthétise sa définition. Dans les mondes à personne multiple, s’ajoute le pouvoir de l’interaction. Les récits naissent ainsi des dynamiques entre des agents et les mondes qu’ils habitent. Les mondes possibles apparaissent alors comme des structures dynamiques où se déploient les actions, les interactions, les communications, les groupes et les institutions[6]. Dans une perspective francophone et postcoloniale, une telle approche permet ainsi d’interroger la manière dont chaque œuvre configure son propre champ de possibilités : quelles formes d’existence cette œuvre rend-elle possibles ? Quelles relations institue-t-elle entre les êtres ? Quels savoirs fait-elle circuler/émerger ? Qui y a accès ? Quelles temporalités rend-elle expérimentables ? Quel partage du réel, du possible et de l’impossible déplace-t-elle ? Que ces œuvres relèvent du réalisme social, du réalisme magique, du fantastique, de la science-fiction, du roman historique, toutes font monde.

Ce colloque nous invite précisément à nous demander à quelles conditions épistémiques, esthétiques et politiques ces faire-monde s’opèrent. Pourquoi, d’ailleurs, serait-il plus pertinent de parler de faire-monde, quant à l’acte de création dans l’espace francophone, plutôt que d’une poétique du contre-récit ? Si l’analyse des contre-récits a permis de penser les stratégies de résistance aux représentations coloniales et de rendre visibles des œuvres marginalisées, elle demeure néanmoins dépendante du récit dominant auquel elle répond tout en continuant de prendre le risque de reconduire la centralité épistémique du récit colonial. C’est précisément ce constat qu’établit Alessandra Di Pietro dans son récent ouvrage World-Making Narratives : Contemporary African Women’s Writing (2026) lorsqu’elle rappelle que les études postcoloniales se sont d’abord construites autour des dispositifs analytiques du writing back développés par Bill Ashcroft, Gareth Griffiths et Helen Tiffin[7] ainsi que de la lecture contrapuntique de Edward W. Said[8], lesquels ont joué un rôle crucial dans le développement de la reconnaissance tant académique qu’éditoriale des œuvres qui ont été invisibilisées par les discours dominants[9]. Cependant, Alessandra Di Pietro observe, à juste titre, que leur maintien comme principaux cadres d’analyses dans les critiques contemporaines conduit encore trop souvent à envisager les œuvres littéraires dans leurs seules dimensions réparatrices et déconstructrices. Cette pratique critique continue alors de lire les œuvres à partir de ce à quoi elles répondent plutôt que par ce qu’elles inventent. Pour sortir de cette impasse, Alessandra Di Pietro nous propose ainsi de déplacer notre regard vers la puissance poïétique des œuvres littéraires en faisant notamment appel aux thèses développées par le théoricien Pheng Cheah. Celui-ci, dans son article « What is a world ? On world literature as world-making activity » (2008), en s’appuyant sur Goethe, définit le monde comme « un processus dynamique et continu de devenir, quelque chose qui se fait et se refait sans cesse plutôt qu’un espace géographique »[10]. Le monde désigne alors pour lui un processus permanent de transformation jusqu’à le définir, dans le sillage de Heidegger, comme un espacede possibilisation[11]. Développant Heidegger, Pheng Cheah rappelle que cet espace de possibilisation correspond au concept du philosophe allemand de « mondanisation » (« worlding »). Cette mondanisation correspond à un mouvement perpétuel d’ouverture du monde. Pour Pheng Cheah comme pour Heidegger, le passé, le présent et le futur sont intrinsèquement liés et s’influencent les uns les autres[12]. C’est précisément pour cette raison que le monde demeure toujours ouvert. Cependant, cette ouverture originaire du monde peut être obscurcie par ce que Cheah, toujours avec Heidegger, appelle « la démondanisation » (« unworlding »). Si Heidegger lie la démondanisation à la modernité, Cheah, lui, précise que c’est l’entreprise coloniale et la mondialisation capitaliste qui en représentent la manifestation la plus violente. Reprenant Wallerstein, le théoricien montre que l’expansion du système-monde européen a procédé à l’absorption des espaces où se déployaient d’autres mondes, porteurs de temporalités et de logiques qui leur étaient propres[13] avant d’en conclure que cette périphérisation constitue l’exemple le plus évident de démondanisation en cela qu’elle « referme l’ouverture vers l’extérieur »[14] en les subordonnant à une autre temporalité, celle de l’accumulation et du progrès capitaliste, et en entravant ainsi leur capacité à faire advenir d’autres mondes possibles.

Toutefois, parce que la mondanisation constitue la structure même du monde, la démondanisation ne peut en supprimer définitivement sa puissance d’ouverture[15]. C’est ici que Pheng Cheah situe la force normative de la littérature qu’il conçoit comme une ressource inépuisable de « remondanisation »[16] (« reworlding ») qui permet ainsi de faire émerger de nouvelles temporalités. On peut penser aux devenirs alternatifs du continent africain qu’imaginent Abdourahman A. Waberi[17] ou Léonora Miano[18]. On peut aussi penser au travail de réinvention de traditions artistiques consistant à redonner la voix aux modèles, comme dans Ady, soleil noir de Gisèle Pineau[19]. On peut également penser à la manière dont le surnaturel et le fantastique permettent de remobiliser des épistémès et des imaginaires non européens, comme chez Mutt-Lon[20], Ananda Devi[21] et Mati Diop[22]. Il en irait de même avec d’autres formes d’art. Dans le champ des arts visuels, la série de photographies Being there réalisée en 2023 par Omar Victor Diop et Lee Schulman / The Anonymous Project, permet d’outre-passer le « ça-a-été » barthésien en faisant de l’image photographique le lieu d’une réinsertion d’un possible dans le présent. Plus largement, l’afrofuturisme ou les imaginaires écopoétiques décoloniaux peuvent être réinvestis à partir de cette question.

La remondanisation peut aussi concerner les pratiques musicales. Le projet collectif « Lamomali » initié par les artistes -M-, Toumani et Sidiki Diabaté et prolongé avec notamment Fatoumata Diawara ainsi que de nombreux autres artistes en 2016, procède d’un geste comparable, cette fois par la mise en relation de traditions musicales et linguistiques hétérogènes. La réinvention poétique du peuplement des Amériques dans Lémistè de Monchoachi[23], le plurilinguisme à l’œuvre dans le théâtre de Wajdi Mouawad[24] ou la réécriture du sacré dans La Petite Dernière de Fatima Daas[25], peuvent figurer comme des pendants littéraires de ce type de remondanisation par hybridation. La rencontre de différentes traditions et différents imaginaires ouvre un espace relationnel dans lequel chacun acquiert de nouvelles possibilités. La remondanisation résiderait donc aussi bien dans un processus de « créolisation » que dans la capacité de l'œuvre à faire éprouver une manière d’être-avec qui ne saurait être réduite qu’à la réaction à un contre-monde.

Enfin, les études postcoloniales ont profondément investi l’analyse des rapports entre littérature et pouvoir, les narratologies postclassiques ont, de leur côté, déplacé la réflexion sur le récit vers l’expérientialité, le cognitif, le contextualisme entre autres champs.

Comme l’ont noté les critiques Divya Dwivedi, Henrik Skov Nielsen et Richard Walsh (2018), les études postcoloniales, très attentives aux enjeux historiques et politiques, ont souvent mis la question de la forme au second plan, au profit d’analyses centrées davantage sur le pouvoir, le colonial, le décolonial, et sur la question des identités[26]. Une telle approche tend ainsi à négliger le rôle décisif des dispositifs narratifs et esthétiques dans la production du sens. C’est ce qu’Anthony Mangeon (2012) rappelait lorsqu’il affirmait qu’il « importe de rendre compte de la singularité du travail d’écriture dont l’épaisseur sémiologique excède souvent la restitution abstraite et réductrice qu’en peuvent proposer les controverses théoriques[27] ». De fait, l’analyse des mondes fictionnels permettrait ainsi d’appréhender l’épaisseur sémiologique de l'œuvre à partir du système de relations par lequel celle-ci rend un monde intelligible et expérimentable.Il pourrait ainsi être utile de mobiliser notamment la narratologie du worldmaking telle que développée par David Herman[28] qui, prolongeant Goodman, propose d’analyser les opérations de composition, de pondération, d’ordonnancement, de suppression, d’ajout ou de déformation par lesquelles les récits construisent et reconfigurent des mondes. Une telle approche permettrait notamment de nous interroger sur la manière dont un même récit peut faire coexister plusieurs mondes ou versions du monde et sur les dispositifs que ces œuvres mettent en place pour les mettre en relation. Ce qui peut nous amener à questionner également dans cette perspective les relations intertextuelles et la manière dont elles contribuent elles-mêmes à la composition et à la transformation des textes. Il pourrait même être pertinent de se demander ce qui arrive à un personnage lorsqu’il traverse plusieurs mondes, voire même à un paysage. Quelles propriétés conserve-t-il, lesquelles perd-il ou acquiert-il lorsqu’il entre dans un autre monde ? Que fait-il à ce nouveau monde ?

Le faire-monde permet également de déplacer l’analyse au-delà des seules formes narratives et/ou fictionnelles. Cela nous permettrait d’explorer tout autant de modalités sensorielles qui participent à l’expérience organique du monde que ces œuvres rendent possible. L’intime, en ce sens, pourrait être réexaminé sous la lumière de la remondanisation. La poésie intime de Chantal Neveu qui se donne à lire comme une partition musicale et corporelle comme si la poétesse québécoise nous donnait à voir et à entendre la mesure de son plaisir dans son recueil Coït (2010) mais aussi les performances de l’artiste Bintou Dembélé dans sa création Rites de passage // Solo II (2022) qui transforme son corps en un lieu de passage entre plusieurs mondes jusqu’à faire surgir un « entre-deux-monde »[29] où se rencontrent dans sa chair même le vivant et les morts ainsi que le visible et l’invisible aussi bien que la série d’autoportraits Hikikomori réalisée par la peintre Ymane Chabi-Gara (2020) sont autant d’actualisation de soi qui peuvent se lire comme une incarnation des possibles. Au théâtre, les problématiques contemporaines autour du « théâtre-monde » pourraient être réinvesties dans cette même perspective. En faisant de la scène un espace où se rencontrent plusieurs langues, plusieurs cultures, plusieurs formes artistiques et plusieurs corps qui sont tous, comme le rappelle Joëlle Aden, des « fenêtres sur le monde[30] », le théâtre francophone tel que le définissent Yamna Abdelkader, Omar Fertat et Sandrine Bazile se donne à voir précisément comme le « trait d’union qui relie le théâtre au monde, voire aux mondes[31] ». Ce trait d’union dépasse la conception traditionnelle du theatrum mundi et démultiplie les possibles scéniques en joignant plusieurs espaces, plusieurs temporalités, plusieurs traditions artistiques dans l’ici et le maintenant de la représentation. À ce titre, le théâtre-total du Village Ki-Yi initié par Werewere-Liking reprenant les principes du théâtre-rituel que l’artiste appelle le « parler-chanter » tout autant que les pièces méta-théâtrales comme celle de Yacine Benyacoub La décennie noire (2025) ou cosmogoniques comme celle de Léonora Miano La fille d’Amanitore et que mon règne arrive (2023) semblent autant de pistes de prolongement possibles autour de la composition des ou de mondes pour interroger les opérations propres à chaque médium par lesquels un monde se compose, se défait et entre en relation avec d’autres mondes.

Ce déplacement d’horizon critique rejoint le programme fanonien du geste postcolonial qui doit prendre naissance dans l’invention : « Je dois me rappeler à tout instant que le véritable saut consiste à introduire de l’invention dans l’existence. Dans le monde où je m’achemine, je me crée interminablement »[32]. Le philosophe Achille Mbembe rappelle, lui aussi, les enjeux de la création artistique postcoloniale qui fait advenir un monde là où l’histoire avait produit du non-être. Sa fonction est ainsi de faire « sortir le sujet de l’absence et du néant dans lesquels il a été confiné »[33]. C’est parce que la pensée postcoloniale s’est constituée comme une « pensée-monde »[34], tournée vers la création de nouveaux régimes d’existence, de savoir et de relation que les œuvres postcoloniales participent d’un faire-monde qui contribue à la « déclosion du monde »[35].

Le contre-récit semblerait ainsi être l’un des catalyseurs possibles de l’invention des mondes que ce colloque propose d’étudier. En ce sens, l’idée de contre-récit pourrait être rapprochée de cette tension, que soulignent Olivier Caïra et Anaïs Goudmand, entre la tendance linéaire du récit, tel qu’habituellement conçu, et la logique plus étoilée et proliférante du worldbuilding[36]. Le contre-récit postcolonial pluralise également les possibilités de la narration en ce qu’il mobilise d’autres ressources, d’autres arts. Les expériences cinématographiques et/ou musicales d’Ousmane Sembène, Assia Djebar, Abdellah Taïa, Gael Faye, Jun Jung-Sik ou encore Alain Mabanckou peuvent s’envisager comme des prolongements de leurs constructions romanesques et/ou autofictionnelles.

Ce colloque invite ainsi à interroger les dispositifs narratifs, esthétiques et symboliques par lesquels ces mondes possibles francophones se construisent, se donnent à lire et à ressentir. À partir de ces théories, il devient possible d’élaborer une poïétique du faire-monde, attentive aux conditions qui rendent possibles certaines formes d’expérience et de connaissance. En dialogue critique avec la théorie goodmanienne du worldmaking et de la théorie des mondes possibles, il s’agirait de déplacer notre regard vers les opérations par lesquelles les œuvres littéraires et artistiques font monde(s). La perspective pourrait s’élargir à l’ensemble des productions artistiques francophones narratives et non-narratives du Canada à l’Océan Indien en passant par le Pacifique, les Caraïbes, l’Atlantique et la Méditerranée.

Axes :

I. Fabriquer des mondes : poétiques francophones du possible

Fragmenter, recomposer, pluraliser : les formes narratives du worldmaking francophone

D’un monde à l’autre : intertextualité, intermédialité et transmédialité

Déjouer le réel : littératures francophones de l’imaginaire (fantastique, merveilleux, science-fiction, réalisme magique…)

Faire monde hors du récit : arts plastiques, performance et médiums non narratifs

II. Déplacer les mondes : déplacer les savoirs, les temps et les imaginaires

Défaire le temps unique : hétérotemporalités, mémoires, futurs alternatifs (mondes possibles et régimes d’historicité)

Faire monde en langues : plurilinguisme, traduction et invention linguistique

Réinventer l’habitable : écopoétique, cosmopoétique et relations au vivant des mondes possibles

III. Éprouver les mondes : les corps, les affects et les expériences de lecture

Entrer dans le monde : immersion, projection et collaboration interprétative dans la construction des mondes possibles (complicités et erreurs d’interprétation)

Ressentir le possible et/ou l’impossible : circulation/transmission des affects, politiques du sensible

Habiter autrement : réception, circulation et transformation des imaginaires



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Date limite d’envoi des propositions de communication : 11 janvier 2027

Les propositions de communication devront respecter une longueur maximale de 300 mots accompagnée d’une brève notice bio-bibliographique de l'auteur•ice. Veuillez écrire à : Florian Alix (florian.alix1@univ-paris8.fr), Romuald Fonkoua (romualdfonkoua@yahoo.fr), Analyse Kimpolo (kimpoloanalyse2004@yahoo.fr), Marine Maugard-Hubert (hubert.marine@yahoo.com) et Sylvère Mbondobari (smbondobari@gmail.com).

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Comité d’organisation :

Florian Alix (Université Paris 8)

Romuald Fonkoua (Sorbonne Université)

Analyse Kimpolo (Sorbonne Université)

Marine Maugard-Hubert (Sorbonne Université)

Sylvère Mbondobari (Université Bordeaux Montaigne)

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Comité scientifique :

Virginie Brinker (Université Bourgogne Europe)

Marie Bulté (Université de Lille)

Marion Coste (Sorbonne Université)

Stefania Cubeddu-Proux (Université Paris Nanterre)

Anaïs Goudmand (Sorbonne Université)

Raphaëlle Guidée (Université Paris 8)

Arnaud Huftier (Université Polytechnique Hauts de France)

Magdalena Malinowska (Université de Silésie)

Anthony Mangeon (Université de Strasbourg)

Nancy Murzili (Université Paris 8)

Yolaine Parisot (Sorbonne Université)

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[1] Goodman N., Ways of Worldmaking, Indianapolis, Hackett, 1978, p. 91-97

[2] Chakrabarti D., Provincialiser l’Europe. La pensée postcoloniale et la différence historique, trad. Olivier Ruchet et Nicolas Vieillescazes, Paris, Amsterdam, 2020 [2000].

[3] Walsh C., « Shifting the Geopolitics of Critical Knowledge: Decolonial Thought and Cultural Studies ‘Others’ in the Andes », dans Walter D. Mignolo et Arturo Escobar (dir.), Globalization and the Decolonial Option, Londres / New York, Routledge, 2010. p. 85.

[4] Mabanckou A., « Le chant de l’oiseau migrateur », dans Le Bris M et Rouaud J. (dir.), Pour une littérature-monde, Paris, Gallimard, 2007, p. 65.

[5] Doležel L., Heterocosmica, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1998, p. 31

[6] Ibid., p. 32-33

[7] Ashcroft B., Griffiths G et Tiffin H., L’Empire vous répond. Théorie et pratique des littératures postcoloniales, trad. Jean-Yves Serra et Martine Matthieu-Job Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2012 [1989].

[8] Said E.W., Culture et impéralisme, trad. Paul Chemla, Paris, Fayard / Le Monde diplomatique, 2000 [1993].

[9] Di Pietro A., World-Making Narratives : Contemporary African Women’s Writing, Cham, Palgrave Macmillan, 2026, p. 11.

[10] « an ongoing dynamic, process of becoming, something continually made and remade rather than a spatial geographical entity » – Cheah P., « What is a world ? : On world literature as world-making activity », Deadalus, vol. 137, n° 3, 2008, p. 30.

[11] « The world is sheer possibilization or making-possible (Ermöglichung) » – Cheah P., What is a world ? : On postcolonial literature as world literature, Durham, Duke University Press, 2016, p. 119.

[12] Ibid., p. 110.

[13] Ibid., p. 193.

[14] Id.

[15] Ibid., p. 124.

[16] Ibid., p. 186.

[17] Waberi A.A., Aux États-Unis d’Afrique, Paris, J.C. Lattès, 2005.

[18] Miano L., Rouge Impératrice, Paris, Grasset, 2019 ; Redemption Song, Lome, éd. Quilombo, 2026.

[19] Pineau G., Ady, soleil noir, Paris, Philippe Rey, 2021.

[20] Mutt-Lon, Ceux qui sortent dans la nuit, Paris, Grasset, 2013.

[21] On peut penser à : Devi A., Moi, l’interdite, Paris, Dapper, 2000. Voir Ramharai V., « Solstices, univers ambigu ou réalisme magique ? », dans Magdelaine-Andrianjafitrimo V., Marimoutou J.C. et Terramorsi B. (dir.), Démons et merveilles. Le surnaturel dans l’Océan Indien, Saint-Denis, Presses Universitaires Indianocéaniques, 2020, p. 583-593.

[22] Diop M., Atlantique, Les Films du Bal, 2019.

[23] Monchoachi, Lémistè, Bussy-le-Repos, Obsidiane, 2013.

[24] Mouawad W., Tous des oiseaux, Arles, Actes Sud, 2018.

[25] Daas F., La Petite Dernière, Paris, Noir sur blanc, 2020.

[26] Dwivedi D., Skov Nielsen H., Walsh R., Narratology and Ideology: Negotiating context, form, and theory in Postcolonial Narratives, Columbus, The Ohio State University Press, 2018.

[27] Mangeon A., Postures postcoloniales, Paris, Karthala, 2016, p. 11

[28] Herman D., « Narrative Ways of Worldmaking » dans Heinen S. et Sommer R. (dir.), Narratology in the Age of Cross-Disciplinary Narrative Research, Berlin / New York, De Gruyter, 2009, p. 71-87.

[29] Dembélé B., Conception “rites de passage // solo II’’, Montreuil, L’Arche, 2022, [en ligne] https://www.arche-editeur.com/index.php/piece/rites-de-passage-solo-2nbsp-2293.

[30] Aden J., « Apprendre les langues par corps », dans Abdelkader Y., Fertat O., Bazile S. (dir.), Pour un Théâtre-Monde, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2013, https://doi.org/10.4000/books.pub.34923.

[31] Abdelkader Y., Fertat O., Bazile S. (dir.), Pour un Théâtre-Monde, op. cit.

[32] Fanon F., Peau noire, masques blancs, Paris, Seuil, 1952, p. 252.

[33] Mbembe A., Sortir de la grande nuit, Paris, La Découverte, 2010, p. 80.

[34] Ibid., p. 84.

[35] Ibid., p. 87.

[36] Caïra O. et Goudmand A., « Récit et worldbuilding, deux approches complémentaires », Communications, n° 118, 2026, p. 7-15. Dans ce numéro, les articles de Thomas Richard d’une part et Alexandre Pistolet et Jacques Ghoul Samson d’autre part peuvent fournir des pistes pour des applications à des corpus postcoloniaux francophones.