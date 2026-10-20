"La voix poétique de l’abolition de la peine de mort" (Webconférence 2/5 des "Jeunes chercheurs en Droit & Littérature", en ligne)

Cycle de webconférences 2026/2027 “Robert Badinter : portrait d’un homme engagé et plaidoyer juridico-littéraire contre la peine de mort” (2/5)

Après une ouverture qui sera proposée par le Prof. Jean-Philippe Dunand, qui remit en 2009, le titre de docteur honoris causa à Robert Badinter, cette deuxième webconférence du cycle 2026/2027 se proposera d’étudier, sous un angle encore méconnu – à savoir celui de la voix poétique – les discours de Robert Badinter sur l’abolition de la peine de mort.

Intervenante : Aurélia GERVASONI (Université de Zurich, Suisse)

Ouverture : Prof. Jean-Philippe DUNAND (Université de Neuchâtel, Suisse)

Modération : Camille LOUTSCH (Université de Neuchâtel, Suisse)

Evénement en ligne exclusivement