Récits subalternes et littérature populaire (Revue Soroud)

Appel à contribution : Revue Soroud, numéro 11 (2028)

Récits subalternes et littérature populaire

Date limite de soumission des résumés : 1er décembre 2026

Date limite de soumission des articles : 15 mai 2027

Date de parution : janvier 2028

Au fil des siècles, la littérature, dans ses textes les plus divers, a conservé une mémoire culturelle et sociale qui a su saisir les multiples visages de l’esprit humain, les consignant à travers le récit, la fiction et le langage. À mesure que cet héritage s’est accumulé et que ses traditions se sont affirmées, la littérature s’est progressivement constituée en institution culturelle dotée de ses propres genres, règles, langues et normes d’écriture. Pourtant, cette institution n’a pas, à elle seule, absorbé l’ensemble des récits et des représentations de soi et du monde produits par les sociétés ; à ses côtés, ou en dehors de ses frontières, se sont développés de vastes espaces d’expression des gens du peuple et des classes populaires, qui ont façonné leurs expériences et leur vision de la vie sous des formes différentes — orales et écrites, individuelles et collectives — et dans des genres, des langues et des supports qui n’ont pas toujours bénéficié de la même légitimité que d’autres formes d’expression, telles que les productions de l’imaginaire populaire ou tout ce qui a été considéré comme étranger au discours de la raison et du rationnel.

Ces formes se matérialisent dans une grande diversité de créations et de modes d’expression : du conte oral, de l’épopée populaire (sīra), de la chanson, du zajal, du malhoun et des proverbes, aux lettres, journaux intimes, témoignages et écrits d’ouvriers, d’artisans, de migrants et de prisonniers, en passant par la presse populaire, les textes en langue vernaculaire et d’autres formes d’écriture et de circulation. Ce sont des formes qui, tout au long de l’histoire, ont produit des représentations singulières de soi et de la société, révélant des expériences sociales et culturelles qui n’apparaissent pas toujours avec la même netteté dans la littérature consacrée et officielle.

L’axe de ce numéro de Soroud prend pour point de départ les apports et les mutations qu’ont connus les sciences humaines et sociales dans la reconsidération de ces formes d’expression et de leur place au sein de la culture. De nombreuses études ont mis au jour les limites d’une histoire écrite du seul point de vue des élites, tandis que le concept d’« histoire par le bas » a permis de porter attention aux lettres, aux mémoires, aux témoignages et aux expériences individuelles des gens ordinaires. De même, les études culturelles et la sociologie de la littérature ont interrogé les frontières entre les formes de culture et les conditions de production de la valeur littéraire, ainsi que la question de savoir qui détient le droit d’écrire et de représenter.

Sur cette base, les problématiques de cet axe s’orientent vers les questions suivantes : comment les catégories populaires, laborieuses et marginalisées ont-elles exprimé, hier comme aujourd’hui, leur vie, leurs expériences et leur mémoire à travers la littérature, le récit, l’écriture et le discours oral ? Comment ces formes ont-elles contribué à produire d’autres récits de la société et de l’histoire, en dehors des perspectives élitistes et centralistes ? Qu’est-ce qui a justifié leur marginalisation ? Et quelles sont les caractéristiques de leurs producteurs ?

Dès lors, la revue Soroud propose de dépasser la seule étude de « l’image du peuple dans la littérature et les différentes formes d’expression » pour adopter une approche plus composite, englobant la littérature des gens du peuple, leur écriture sur eux-mêmes, leur représentation par autrui, ainsi que les formes et les langues à travers lesquelles ils formulent leurs expériences, sans oublier les conditions de circulation, de légitimation ou d’exclusion de ces récits. En effet, ces textes constituent des systèmes narratifs qui possèdent leurs propres modalités de narration, de construction de soi et de représentation du temps, de l’espace, du travail et des relations sociales — ce qui place la question de la représentation au cœur même du projet : les gens du peuple écrivent-ils eux-mêmes leurs expériences, ou bien ces expériences nous parviennent-elles par l’intermédiaire de ceux qui écrivent sur eux et les représentent ? Que devient la voix populaire lorsqu’elle passe de la circulation quotidienne ou orale au texte publié, à l’archive ou à l’institution culturelle ? Quelles sont les caractéristiques lexicales et syntaxiques de ces expressions ? Et ont-elles réussi à produire des modes d’expression qui leur soient propres ? Cet axe s’ouvre également aux approches comparatives entre les contextes marocain, arabe et maghrébin et d’autres expériences à travers le monde, afin de mettre au jour les conditions à travers lesquelles les sociétés ont tracé les frontières entre littérature et non-littérature, et entre culture consacrée et formes d’expression produites par le bas.

À ce niveau, l’étude des récits d’en bas et de la littérature populaire devient une voie d’accès pour repenser le concept même de littérature, ainsi que les diverses expressions produites dans des contextes différents — et pour s’interroger sur ceux qui les ont écrites, sur qui détient le droit de représenter autrui et d’exprimer ses préoccupations, ses pensées et ses représentations, dans quelle langue et sous quelles formes, et comment se dessinent les frontières entre ce qui est intégré à la mémoire culturelle et ce qui demeure à ses marges.

Axes proposés :

Axe 1 : Concepts et limites théoriques des récits d’en bas et de la littérature populaire : les concepts théoriques fondateurs des récits d’en bas et de la littérature populaire, tels que : le peuple, le populaire, le marginal, le subalterne, la littérature d’en bas ; la relation entre position sociale et valeur littéraire ; et les frontières distinguant la littérature consacrée des formes d’expression populaire.

Axe 2 : Représentations des classes populaires et récits du travail et de la précarité dans la littérature : aborde les représentations des ouvriers, des paysans, des artisans, des domestiques, des migrants, des chômeurs et des populations des marges, ainsi que les récits de l’usine, de la mine, du travail domestique et de l’économie informelle.

Axe 3 : Oralité, récit populaire et langue vernaculaire : centré sur le conte et l’épopée populaire (sīra), la chanson, le zajal, le malhoun, les proverbes, les chants, et les traditions orales, ainsi que sur la langue vernaculaire, les dialectes et le plurilinguisme, et sur les transformations que connaissent ces formes lors de leur passage de l’oral à l’écrit.

Axe 4 : Écritures ordinaires et narration de soi du quotidien : étude des lettres, journaux intimes, mémoires, témoignages, carnets personnels et écrits d’ouvriers, de migrants et de prisonniers.

Axe 5 : Femmes, marge et espaces populaires dans le récit : voix des femmes au sein des milieux populaires, récit et mémoire féminins, et représentations des quartiers, des marges, des villages, des marchés, des lieux de travail et de la migration.

Axe 6 : Histoire par le bas, mémoire et contre-récits : lecture des contes, témoignages, lettres, mémoires, chansons et épopées populaires comme autant de voies d’accès à l’histoire et à la mémoire des gens ordinaires, et à la narration des événements sociaux, politiques et coloniaux, des migrations et des grandes mutations en dehors de l’archive officielle.

Axe 7 : Entre représentation du peuple et auto-représentation : enjeux de la représentation et de l’auto-représentation, l’écrivain, le narrateur et le témoin.

Axe 8 : Les récits d’en bas et les mutations de l’expression à l’ère numérique : aborde les nouvelles formes de récit populaire dans les médias sociaux.

Calendrier et modalités de publication

Dates importantes :

1er décembre 2026 : date limite de réception des résumés des recherches (250 mots).

15 mai 2027 : date limite de réception des articles complets.

Janvier 2028 : parution du numéro.

Sorood est une revue scientifique académique annuelle, évaluée par les pairs, plurilingue et pluridisciplinaire, publiée par le Laboratoire de Narratologie de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik, Université Hassan II de Casablanca. Chaque numéro est consacré à un dossier scientifique spécifique.

Conditions de participation : La revue accepte les travaux de recherche originaux, inédits et non soumis à publication ailleurs, en langues arabe, anglaise, française et espagnole. Un résumé préliminaire (250 mots) doit être envoyé, accompagné des coordonnées du chercheur (nom, titre académique, institution, courriel, téléphone) et d’une brève notice scientifique (100 mots).

Modalités des articles : L’article doit comporter entre 4 000 et 5 000 mots, accompagné de deux résumés — l’un en anglais et l’autre dans la langue de l’article (200 à 250 mots chacun) —, de 5 à 8 mots-clés, et d’une liste de références. La revue adopte le style de citation Chicago, notes et bibliographie (Chicago Notes and Bibliography).

Envoi des propositions et des articles : Toute correspondance doit être adressée au rédacteur en chef par courriel : soroudmaroc@gmail.com">soroudmaroc@gmail.com.

Pour plus de détails, veuillez consulter les modalités de publication et les règles éditoriales en vigueur sur le site de la revue :

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