"Badinter : un héritage pour le présent" (Webconférence 1/5 des "Jeunes chercheurs en Droit & Littérature" - en ligne)

Cycle de webconférences 2026/2027 “Robert Badinter : portrait d’un homme engagé et plaidoyer juridico-littéraire contre la peine de mort” (1/5)

Première conférence du cycle d’études 2026/2027 du réseau « Les jeunes chercheur-se-s en Droit & Littérature, cette première webconférence prendra la forme d’un dialogue entre Alexandra Juster et Christine Baron.

« Robert Badinter, l’œuvre d’un juste » titre l’un des ouvrages publiés en 2025 à l’honneur et en mémoire de Robert Badinter, décédé le 24 février 2024 et admis au Panthéon aux côtés de Victor Hugo, son idole, le 9 octobre 2025.

Lors de la première webconférence à deux voix du 5 novembre 2026, Alexandra Juster et Christine Baron proposeront d'introduire ce cycle « Badinter » par une tentative de cerner le personnage sans prétendre à l'exhaustivité : sa biographie, ses visions et ses actions. Elles tenteront de dérouler le fil rouge qui a guidé ses œuvres et ses actions, marquées par la préoccupation de la sauvegarde des droits humains à travers les institutions, le droit et l'art de la parole orale et écrite. À chaque étape de sa vie professionnelle — avocat, professeur de droit, ministre de la Justice, président du Conseil constitutionnel, sénateur —, Robert Badinter a su tirer profit de sa fonction pour œuvrer en faveur de la justice individuelle, collective, nationale et internationale. Elles évoqueront son combat contre la peine de mort, son vœu de rendre la prison plus humaine et mieux adaptée à la réinsertion, l’accès démocratisé à la justice, le droit à l’indemnisation en réparation du préjudice subi ou encore le droit de choisir librement sa sexualité. Le combat contre les crimes de guerre, contre l’humanité et contre le génocide s’inscrit dans la même logique, mais sous un angle universel, ce qui l’amène à œuvrer pour une justice européenne et internationale. Enfin, Alexandra Juster et Christine Baron aborderont son travail pour la mémoire des avocats et confrères de confession juive poursuivis, exclus du barreau et déportés sous le régime de Vichy.

Intervenantes :

Dr. phil. Mag. jur. Alexandra JUSTER (Université d’Innsbruck, Autriche)

Prof. Christine BARON (Université de Poitiers, France)

Ouverture: Camille LOUTSCH (Université de Neuchâtel, Suisse)

Evénement en ligne exclusivement