Prendre en compte les concerné.ée.s dans la production et l'analyse des représentations genrées de l'autisme (univ. Jean Jaurès, Toulouse)

Le projet AuFic

Le colloque des 16 et 17 novembre prend place à l’intérieur du projet ANR JCJC AuFic (2024-2027) sur les représentations genrées de l’autisme dans les fictions. Il fait suite à la journée d’étude AuFic 1 et a pour objectif d’élargir la réflexion à des perspectives de recherche internationales, aux écritures alternatives de la recherche et à la création, au-delà du monde académique. Il interroge spécifiquement la prise en compte des concerné·e·s dans la production et l’analyse des représentations genrées de l’autisme dans les fictions.

Organisation

Mélanie Lallet (UCO, CHUS, coordinatrice AuFic), Yael Armangau (UCO-CHUS, UT2J-LISST, postdoctorant AuFic), Marianne Tremblay (Université McGill, membre AuFic)

Comité scientifique

Stéfany Boisvert (UQAM), Sandra Hamiche (Université Sorbonne Nouvelle, Irméccen, membre AuFic), Gabriel Kunst (Université Athabasca, Alberta), Marine Malet (Université de Bergen), William Mckenzie (UCO, CHUS, membre AuFic), Christine Thoër (UQAM), Alexis Trépier (Université Sorbonne Nouvelle, Irméccen, membre AuFic)

Les autres membres du projet AuFic

Étienne Brichet (chercheur indépendant), Iman Florentin (assistante de recherche AuFic), Émilie Marolleau (UCO, CHUS), Kim Robert (UCO, ingénieur d’études AuFic), Julien Rossi (Université Paris 8, CEMTI), Chloe Sussan-Molson (chercheuse indépendante)

Informations pratiques

Le campus de l’UT2J est situé au 5 allée Antonio Machado à Toulouse.

Lundi 16 novembre

9h Accueil café

9h30 Introduction (Mélanie Lallet, Yael Armangau et Marianne Tremblay)

10h Le genre et l’autisme à l’écran (modération Alexis Trépier)

Sophie Suma (Université de Strasbourg, ACCRA, LinCS) (distanciel)

Émergence de la figure de l’autiste queer à l’écran. Iconologie des diversités autistiques et politiques de représentation dans les séries télévisées anglophones.

Camille Parrau (Université Paris 8, ESTCA)

David and Lisa : représenter la différence avant l’autisme

Mathilde Dufour (enseignante et pair-aidante en santé mentale)

Différente de Lola Doillon, mais différente pour qui, et pourquoi ?

12h Déjeuner

13h30 Conférence de Christine Thoër (UQAM) (discussion Mélanie Lallet)

Cerner l’expérience des séries et des films de femmes autistes diagnostiquées tardivement : enjeux théoriques et méthodologique (travail mené avec Sendy Loo Emmanuel et Sophie Girard)

15h Pause

15h30 Lecture par Romane Dugast (UT2J, PLH) (modération Yael Armangau)

Cassandre autiste contre la fabrication de l’inévitable : un dispositif littéraire situé pour transformer les récits fondateurs et les représentations genrées de la neurodivergence

16h30 Écoute sonore par Mélanie Lallet

Autiste dans mon genre : épisode 4 « Somewhere over the rainbow » (Lune)

17h Restitution de la concept jam à l’école des Gobelins avec Esteban Giner (coordinateur bachelor Game Art) et les membres AuFic : Étienne Brichet, Iman Florentin, Mélanie Lallet et Chloe Sussan-Molson (animation Julien Rossi)

19h30 Apéro convivial au bar le Boudu Pont

Mardi 17 novembre

9h Accueil café

9h30 La réappropriation des récits par les concerné·e·s (modération Sandra Hamiche)

Marianne Tremblay (Université McGill)

Pour une poétique autistique en français : analyser les récits de soi de personnes autistes à partir d’une grille textuelle neurodivergente

Charlie Fabre (Université Lyon 1, ELICO)

Entre canon et headcanon : quels modèles fictionnels pour les publics transmasculins et autistes ?

11h Pause

11h30 Lecture par Alexe Munoz Thibault (pairE-aidantE auprès de personnes trans-autistes) (modération Marianne Tremblay)

Une histoire à soi-même. Un récit trans* autiste sous forme de nouvelle.

12h30 Déjeuner

14h Conférence de Rémi Yergeau (Carleton University) (discussion William McKenzie)

Fabulating the Future: On Social Stories, Exposure Narratives, and Neuroqueer Obsessions

15h30 Pause

16h Restitution de sa recherche postdoctorale AuFic par Yael Armangau (discussion Christine Thoër)

Quand les concerné·e·s produisent la fiction : corps, genre et sensorialité dans les fanfictions transautistes

17h Performance par Morgane Allain-Roussel (Université de Rouen Normandie, ERIAC) (modération Mélanie Lallet)

Miss-representations of female autism: a testimony about growing up without a frame

17h45 Conclusion