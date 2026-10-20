Les études littéraires dans le contexte des humanités numériques (digital humanities) - Colloques internationaux "Andrei Grigor" (Roumanie)

L’Université « Dunărea de Jos » de Galați

La Faculté des Lettres

Le Centre Interdisciplinaire d’Études Culturelles d’Europe Centrale et du Sud-Est (CISCLE – UDJG)

L’École Doctorale des Sciences Socio-Humaines – UDJG en partenariat avec

L’Institut d’Histoire et de Théorie Littéraire « G. Călinescu » de l’Académie Roumaine

L’Institut de Philologie Roumaine « Bogdan Petriceicu-Hasdeu » de l’Université d’État de Moldavie

annoncent

LES COLLOQUES INTERNATIONAUX « ANDREI GRIGOR »

XVIe édition

sur le thème

LES ÉTUDES LITTÉRAIRES DANS LE CONTEXTE DES HUMANITÉS NUMÉRIQUES (DIGITAL HUMANITIES)

Galați, les 4–5 décembre 2026

La XVIe édition des Colloques « Andrei Grigor » – « Les études littéraires dans le contexte des Humanités Numériques (Digital Humanities) » – poursuivra et développera la série des débats thématiques centrés sur la spécificité et la problématique des éditions précédentes. La thématique de cette année répond aux décisions et aux exigences qu’impose l’abondance évidente des technologies computationnelles de dernière génération et, surtout, de l’intelligence artificielle qui couvrent, à présent, presque tous les domaines de créativité humaine. À plus forte raison, quant à la dynamique des études littéraires face à ces transformations socioculturelles majeures, se fait sentir la nécessité de souligner l’importance de l’acte de culture, l’importance de la littérature, de sa production, de sa diffusion et de sa réception, en tant que signes indubitables du maintien de l’équilibre de l’être humain dans son rapport à lui-même, à ses valeurs et au monde dont il fait partie. La mise à profit des méthodes numériques dans l’étude de la littérature, sous le nom de digital humanities ou de humanities computing, peut contribuer à réorganiser le vaste champ informationnel – littéraire, en le rendant accessible au grand public ; elle peut aussi accroître l’intérêt pour les instruments d’étude de la littérature de type distant reading et les optimiser, en entraînant des changements de perspective dans les études littéraires, l’analyse de texte, l’herméneutique et la critique littéraire. L’association complémentaire du close reading et du distant reading, déjà théorisée et appliquée chez nous, soutenue par les digital humanities, peut inaugurer ou développer des axes de recherche en littérature tels que : l’impact du macro-contexte littéraire sur les textes littéraires et sur la dynamique des genres ; la production littéraire en rapport avec les facteurs de temps et d’espace ; l’apparition, le développement et la disparition de certains thèmes littéraires, déterminés ou conditionnés par des contextes spécifiques, etc.

C’est précisément pourquoi nous souhaitons souligner la manière dont les sciences humaines (avec toutes leurs composantes) peuvent – et doivent – s’articuler à la technologie qui couvre aujourd’hui une bonne partie de notre existence, sans renoncer à l’impératif de l’esthétique, ni à la relation de complicité avec les lecteurs, traditionnels et non traditionnels – amateurs de livre imprimé ou adeptes du document électronique.

Les axes thématiques retenus cette année sont les suivants :

La dynamique des concepts rattachés aux études littéraires, culturelles et socio-humaines en rapport avec les humanités numériques – personnes de contact : Prof. dr. Simona Antofi – simona.antofi@ugal.ro, Prof. dr. Nicoleta Ifrim – nicoleta.ifrim@ugal.ro

La littérature actuelle – du close reading au distant reading – personnes de contact : Prof. dr. Simona Antofi – simona.antofi@ugal.ro, Prof. dr. Nicoleta Ifrim – nicoleta.ifrim@ugal.ro

La sémantique du discours littéraire et (para)littéraire – approches paradigmatiques – personnes de contact : Maître de conférences, dr. Iuliana Barna – iuliana.barna@ugal.ro, Chargée de cours, dr. Loredana Comșa – buzoianuloredana@yahoo.com

Éléments de pragma-rhétorique et de stylistique dans le discours littéraire roumain actuel – personnes de contact : Maître de conférences, dr. Oana Cenac – oana.cenac@ugal.ro, Maître de conférences, dr. Ionel Apostolatu – ionel.apostolatu@ugal.ro

Mémoires culturelle et sociale reflétées dans la littérature – personnes de contact : Prof. dr. Simona Antofi – simona.antofi@ugal.ro, Prof. dr. Nicoleta Ifrim – nicoleta.ifrim@ugal.ro

Préservation, traitement et mise en accessibilité des formes littéraires de la mémoire – personnes de contact : Chargée de cours, dr. Petrica Pațilea – petrica.patilea@ugal.ro, Chargé de cours, dr. Marius Țuca – marius.tuca@ugal.ro

La critique littéraire et la culture de l’Internet – personnes de contact : Chargée de cours, dr. Viorica Isaia – viorica.isaia@ugal.ro, Chargée de cours, dr. Mihaela Rusu – mihaela.rusu@ugal.ro

La littérature jeune dans le contexte de la numérisation – personnes de contact : Chargée de cours, dr. Petrica Pațilea – petrica.patilea@ugal.ro, Chargé de cours, dr. Marius Țuca – marius.tuca@ugal.ro

Les Colloques proposent, par ailleurs, un débat dont l’enjeu est de réunir écrivains, critiques littéraires, éditeurs, enseignants, étudiants, étudiants en master, doctorants et toutes les personnes intéressées par la dynamique de l’écriture littéraire actuelle et par sa circulation dans différents espaces culturels – dans le contexte de l’impact toujours plus marqué de la technologie –, dans un cadre mixte – en présentiel et en ligne –, mais non moins ouvert et propice à un fécond échange d’idées.

À l’issue du processus d’évaluation par les pairs (peer review), les travaux retenus seront publiés dans le numéro spécial de l’année 2026 de la revue Communication interculturelle et littérature, indexée dans des bases de données internationales pertinentes (ERIH+, EBSCO, INDEX COPERNICUS, MIAR, MLA – https://revistacil.wordpress.com/2016/02/28/indexari/).

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Dr. Petrea LINDENBAUER, Institut für Romanistik, Universität Wien, Autriche

Prof. dr. Michèle MATTUSCH, Institut für Romanistik, Humboldt-Universität, Berlin, Allemagne

Prof. dr. Antonio LILLO BUADES, Faculté de Philosophie et Lettres, Université d’Alicante, Espagne

Prof. dr. Alain MILON, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, France

Prof. dr. Ana GUŢU, Université Libre Internationale, Chișinău, République de Moldavie

Prof. dr. hab. Elena PRUS, Institut des Recherches Philologiques et Interculturelles, Université Libre Internationale, Chișinău, République de Moldavie

Prof. dr. Mircea A. DIACONU, Faculté des Lettres, Université « Ştefan cel Mare », Suceava

Prof. dr. Gheorghe MANOLACHE, Faculté des Lettres, Université « Lucian Blaga », Sibiu

Prof. dr. Vasile SPIRIDON, Faculté des Lettres, Université « Vasile Alecsandri » de Bacău

Prof. dr. Iulian BOLDEA, Faculté des Sciences et Lettres « Petru Maior », Université de Médecine, Pharmacie, Sciences et Technologie « George Emil Palade » de Târgu Mureş

Prof. dr. Caius DOBRESCU, Faculté des Lettres, Université de Bucarest

Prof. dr. Laura BĂDESCU, Faculté des Lettres, Université de Piteşti

Prof. Andrei TERIAN, Faculté des Lettres, Université « Lucian Blaga », Sibiu

Prof. dr. hab. Cătălin GHIȚĂ, Faculté des Lettres, Université de Craiova

Maître de conférences, dr. hab. Nina CORCINSCHI, directrice de l’Institut de Philologie Roumaine « Bogdan Petriceicu-Hasdeu » du Ministère de l’Éducation et de la Recherche, Chișinău, République de Moldavie

Prof. dr. Simona ANTOFI, Faculté des Lettres, Université « Dunărea de Jos », Galaţi

Prof. dr. Pierre MOREL, Institut des Recherches Philologiques et Interculturelles, Université Libre Internationale, Chișinău, République de Moldavie

Prof. dr. Cătălina ILIESCU GHEORGHIU, Departamento de Traducción e Interpretación, Diretora de la Sede Universitaria « Ciudad de Alicante », Université d’Alicante, Espagne

COMITÉ D’ORGANISATION

Présidente : Prof. dr. Simona Antofi

Membres : Prof. dr. Nicoleta Ifrim, Maître de conférences, dr. Iuliana Barna, Maître de conférences, dr. Ionel Apostolatu, Maître de conférences, dr. Oana Cenac, Chargée de cours, dr. Petrica Pațilea, Chargée de cours, dr. Loredana Comșa, Chargée de cours, dr. Viorica Isaia, Chargée de cours, dr. Mihaela Rusu, Chargé de cours, dr. Marius Țuca

Contact : Prof. dr. Simona Antofi (simona.antofi@ugal.ro), Prof. dr. Nicoleta Ifrim (nicoleta.ifrim@ugal.ro).

INFORMATIONS RELATIVES À L’ORGANISATION ET AU DÉROULEMENT DU COLLOQUE

– Le colloque se tiendra les 4 et 5 décembre 2026, à la Faculté des Lettres de l’Université « Dunărea de Jos » de Galați, en format hybride.

– Date limite d’envoi des propositions de communication (titre, résumé de 200 mots maximum et mots-clés en anglais / en français) et des fiches d’inscription, selon le modèle en annexe : 22 novembre 2026.

– Date limite d’envoi des communications in extenso (par e-mail) : 12 décembre 2026.

– Les langues de travail du colloque sont le roumain, l’anglais et le français. Les travaux soumis en vue de la publication seront rédigés en roumain / anglais / français.

FICHE D’INSCRIPTION

Nom

Prénom

Titre universitaire

Adresse personnelle

Téléphone

E-mail

Affiliation

Titre de la communication (en roumain / anglais / français)

Domaine

Résumé (en anglais ou en français)

Mots-clés (max.5) (en anglais ou en français)



CONSIGNES DE RÉDACTION

L’article sera rédigé au format A4, polices Times New Roman, corps 11, à une interligne ; nombre maximal de pages – 10. Pour la mise en page, les exigences suivantes seront respectées :

– haut : 2 cm

– bas : 2 cm

– gauche / droite : 2,5 cm

Les alinéas seront définis automatiquement, à 1,25 cm.

Titre de l’article : en gras, justifié, TNR, 11, suivi d’une ligne (en roumain, en anglais ou en français).

Titre universitaire, nom et prénom : en italique, justifié, TNR, 11.

Affiliation : en italique, centré, TNR, 11, suivi d’une ligne vide.

Résumé : TNR, 11, en italique, suivi d’une ligne (200 mots maximum, en anglais ou en français).

Mots-clés (5) : TNR, 11, en italique, suivi d’une ligne (en anglais ou en français).

Le repérage des titres mentionnés à l’intérieur des textes ou des notes et la mise en évidence de certains mots ou syntagmes se feront uniquement au moyen de l’italique. Dans la mesure du possible, on évitera l’emploi des mots en gras, à l’exception des titres de chapitres et des sous-chapitres. Le soulignement (fonction underline) ne sera pas utilisé du tout.

Les citations courtes (jusqu’à 4 lignes) seront intégrées au texte. Pour les citations plus longues, on utilisera la technique du retrait (1 cm à gauche/left, 1 cm à droite/right) ; la taille de la police sera de 10.

Les références seront insérées dans le texte, entre crochets, selon le modèle : [Ricoeur, 2000 : 69], et figureront dans la bibliographie placée à la fin de l’article.

Notes de fin (insérées manuellement) : TNR, 9,5.

Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, 2000, pp. 82-83.

ou

Philippe Solal, « L’exil de soi ou le commencement de l’humain », Eidôlon, n° 90, 2011, « L’exil et la différence », textes réunis par Danièle Sabbah, Presses Universitaires de Bordeaux, p. 123.

ou

Karin Bauer, « Patterns of Consciousness and Cycles of Self-destruction. Nation, Ethnicity and Gender in Herta Müller’s Prose », in Patricia Herminghouse, Magda Mueller (éds.), Gender and Germanness: Cultural Productions of Nation (Modern German Studies – A Series of the German Studies Association, Vol. 4), Berghahn Books, Providence-Oxford, 1997, p. 272.

Références bibliographiques – entre les notes et les références bibliographiques, on laissera une ligne vide. Les références bibliographiques seront présentées par ordre alphabétique, en TNR, 11, selon le modèle suivant :

Ricœur, Paul, Soi-même comme un autre, Seuil, Paris, 1990.

ou

Starobinski, Jean, « Le style de l’autobiographie », Poétique, n° 3, 1970, pp. 255-265.

ou

Cooper, Thomas, « Herta Müller: Between Myths of Belonging », in John Neubauer & Borbála Zsuzsanna Török (éds.), The Exile and Return of Writers from East-Central Europe: A Compendium, Walter de Gruyter, Berlin, 2009, pp. 475-496.

La version électronique de l’article sera réalisée au format .doc ou .docx.