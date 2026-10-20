Comment finir un texte ? Séminaire Transversales XVIe-XVIIIe (Sorbonne)

La prochaine séance du séminaire Transversales se tiendra en Sorbonne le samedi 21 novembre, à partir de 14h30, dans la bibliothèque de l’UFR de Langue française.

Nous aurons le plaisir d'écouter trois interventions consacrées à la question suivante "Comment finir un texte ?" :

- Sarah Caro : « Comment finir un éloge des beautés féminines ? Petite typologie de clausules pétrarquistes »

- Lise Charles : « Quand le récit change de fin »

- Éléonore Brouillaud : « Finir en philosophe ou en orateur ? Les péroraisons polémiques des Discours sur les sciences et les arts et Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes de J.-J. Rousseau »

Si vous souhaitez assister au séminaire, merci de me le signaler avant le 17 novembre (cecile.leduc2@gmail.com), afin que nous puissions communiquer la liste de l'assistance au personnel de sécurité.