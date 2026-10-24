La liberté de lire est en péril. En Amérique du Nord, mais aussi en Europe, on voit de plus en plus de livres frappés d’interdit, pour le bien-être de nos enfants. Des militants conservateurs font disparaître les romans de Toni Morrison ou Margaret Atwood sous prétexte qu’ils sont obscènes, mais surtout parce qu’ils rudoient l’ordre établi. Ailleurs, des fonctionnaires progressistes condamnent d’autres classiques parce qu’ils ne représentent pas l’expérience des élèves et la diversité. Les combattants de la guerre culturelle d’aujourd’hui, qu’ils défendent la justice sociale et l’égalité ou qu’ils s’y opposent au nom d’une certaine tradition, ne voient la littérature que comme un outil au service de leur programme politique, et la lecture comme un risque de contamination. Dans On ne peut plus rien lire ! (Lux ed.), Ira Wells part de sa propre expérience d’élagueur de bibliothèque scolaire pour retracer l’histoire millénaire de la censure et les plaidoyers en faveur de la liberté d’expression — et montrer que lire et publier sont des droits précieux. Un guide de résistance, pour préserver la possibilité de lire et de ne pas être d’accord. Fabula vous invite à lire un extrait…
Rappelons l'essai publié à l'automne dernier par Thomas Hochmann, On ne peut plus rien dire. Liberté d’expression : le grand détournement (Anamosa), qui invite à réfléchir aux ressorts de cet incroyable retournement qui veut que tout effort de protéger le débat démocratique est aujourd’hui brocardé comme une atteinte à la "liberté d’expression".