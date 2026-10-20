Hériter, transmettre, relier, réinventer : les productions littéraires contemporaines d’expression française (Afrique subsaharienne /Asie de l’Est et du Sud-Est). Colloque APFUCC 2027 (Université de l’Île-du-Prince-Edouard, Canada)

COLLOQUE ANNUEL DE L’APFUCC - Du 26 au 29 mai 2027

Université de l’Île-du-Prince-Édouard (UPEI), Canada - Atelier 16

Souvent étudié·e·s sous l’angle de l’identité, de la migration, de l’exil, ou de la (dé)colonisation, les auteur·ices de créations littéraires, issu·e·s de l’Afrique subsaharienne et de l’Asie de l’Est et du Sud-Est d’expression française, témoignent pourtant de valeurs et d’enjeux propres à leur époque, œuvrent « sur des champs multiples » tout en dialoguant avec « d’autres espaces de connaissance et de pensée » (Gefen et Viart). Cette « littérature relationnelle » (Gefen et Viart) décloisonne les disciplines, brouille les frontières génériques, s’ancre dans des dynamiques de mobilité et de circulation et profite de l’essor rapide des nouvelles technologies. De ce fait, les œuvres de ces auteur·ices, qu’Annick Louis qualifie de « récits frontaliers », explorent la quête de sens/de soi, les émotions universelles, la transmission (idées, savoir-faire, savoir-être, culture, histoire, langue, etc.), l’enquête (sur les origines familiales, l’Histoire, le secret, etc.), les rapports complexes aux autres, les pratiques quotidiennes ou collectives, les affects.

Dans le prolongement des travaux sur la « littérature relationnelle » proposée par Alexandre Gefen et Dominique Viart, des recherches d’Annick Louis sur les récits frontaliers, des études sur l’ouverture des frontières dans la production littéraire et artistique au Québec rassemblées par Karin Schwerdtner, Catherine Khordoc et Tara Collington dans Traversées et franchissements des frontières. Hommage à Janet M. Paterson, cet atelier propose d’explorer les différentes modalités et représentations de la transmission et de la reformulation des héritages dans ces récits de la modernité. Plus précisément, dans les corpus analysés, il s’agira de se demander 1) de quelle manière, des traditions culturelles, des héritages affectifs ou familiaux, des pratiques, des gestes du quotidien, des commémorations, ou encore des patrimoines (matériel et immatériel) et des relations avec autrui se transmettent ; 2) comment ces héritages s’altèrent, se transforment, se réinventent, s’effacent ou se perdent dans le temps au sein d’une même aire géographique, dans un ailleurs choisi ou forcé, dans des espaces de l’« entre-deux » ou à travers des configurations transnationales ; 3) comment de nouvelles pratiques d’écriture (graphique, multimédiale ou hybride) redéfinissent la transmission de la culture et des expériences dans ces récits. Dès lors, la transmission pourrait se concevoir non seulement comme un processus mouvant d’appartenance, de réinterprétation et de continuité, mais aussi comme le lieu d’une nouvelle manière de s’(ré)adapter ou d’habiter le monde dans lequel nous vivons, c’est-à-dire un monde individualisé, divisé, et menacé par des tensions géopolitiques.

Cet atelier invite des contributions sur des œuvres (tous genres confondus) d’auteur·ices consacré·e·s, émergent·e·s, largement analysé·e·s ou peu exploré·e·s (Pascal Boroto, Dorcy Rugamba, Khalil Diallo, Hemley Boum, Jeanne Pham Tran, Émilie Tôn, etc.) vivant en Asie ou en Afrique, issu·e·s de la diaspora ou descendants de réfugiés ou de migrants de ces régions.

Axes possibles de recherche

- Héritages culturels, affectifs et familiaux (Traditions ; valeurs ; éducation ; (homo)parentalité ; généalogie ; langues ; filiation, etc.)

- Art de vivre et pratiques quotidiennes (Cuisine; pratiques alimentaires; hospitalité; convivialité ; soin ; patrimoines matériel et immatériel ; gestes quotidiens ; habitudes culturelles ; loisirs et divertissements, etc.)

- Rituels et pratiques collectives (Commémorations; fêtes; cérémonies ; pratiques religieuses, communautaires, éducatives ; rites de passage; rituels ; coutumes ; moments vie (deuil, naissance, avortement, mariage ; mutilations génitales, etc.)

- Forme de vie, relations aux autres (Rapport au travail, au temps ou à l’espace ; voisinage ; réseaux d’amitié; liens/échanges intercommunautaires ; sororité ; associations culturelles; rencontres interculturelles; inclusion ou marginalité ; transmettre une voix, une conviction, un combat ; transmettre une histoire, un mythe, une tradition orale, etc.).

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Échéancier

Date limite pour soumettre une proposition : 15 janvier 2027

Réponse aux participant·e·s et ouverture de l’inscription : 1er février 2027

Version provisoire du programme : 15 mars 2027

Date limite pour être en règle avec l’APFUCC et s’être inscrit·e au colloque : 30 mars 2027

Version finale du programme : 26 avril 2027

Modalité et consignes

- Le colloque annuel 2027 de l’APFUCC se passera à la fois en personne et en ligne. Veuillez noter que notre atelier se déroulera à la fois en personne et en ligne. Merci d’indiquer clairement comment vous comptez présenter lors de votre soumission. Note : Les gens qui présenteront en ligne (dans un atelier à la fois en personne et en ligne) n'auront pas accès aux autres communications données en personne dans ce même atelier, mais pourront assister en ligne à l’Assemblée générale et aux conférences plénières.

- Les communications devront être en français et s’intéresser à un corpus en français.

- Vous ne pouvez soumettre qu’une seule proposition de communication au colloque.

- Veuillez soumettre votre proposition complète (titre, résumé de 250-300 mots, adresse, affiliation et notice bio-bibliographique de 150 mots) directement sur le site Fourwaves avant le 15 janvier 2027, onglet « soumission » (https://event.fourwaves.com/fr/apfucc-2027).

- L’adhésion à l’APFUCC est requise pour participer au colloque. Il faut également régler les frais de conférence avant le 30 mars 2027.

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Bibliographie (citée et indicative)

Assmann, Jan. La mémoire culturelle. Écriture, souvenir et imaginaire politique dans les civilisations antiques, traduit de l’allemand par Diane Meur, Aubier, 2010.

Bridet, Guillaume et Virginie Brinker, « Pour une histoire mondiale de la littérature française : circulations, échanges, créations (XXe-XXIe siècles) », Elfe XX-XXI, « Ouvrir les frontières de la littérature française », Guillaume Bridet et Virginie Brinker (dir.), no 16, 2026, 12 pages.

Commaille, Jacques, Chantal Lebatard, Alain Brule, Robert Baguet, Philippe Da Costa, Roger Fauroux, Bertrand Schwartz, Jean-Marc Varaut, et Maurice Blin. La transmission entre les générations : un enjeu de société, Éditions Fayard, 1999.

De Singly, François. « L'appropriation de l'héritage culturel ». Lien social et Politiques, 1996, no 35, p. 153-165.

Gefen, Alexandre et Dominique Viart, « Modernité relationnelle », dans Fabula / Les colloques, Introduction, Littérature et relations : l’hypothèse d’une « littérature relationnelle », Alexandre Gefen, Ana Kiffer, Tiphaine Samoyault, Dominique Viart (dir.), 2026.

Gotman, Anne. Hériter. Presses Universitaires de France, 1988.

Louis, Annick. « Littératures transfrontalières : quels liens pour quelles communautés ? », dans Fabula / Les colloques, Introduction, Littérature et relations : l’hypothèse d’une « littérature relationnelle », Alexandre Gefen, Ana Kiffer, Tiphaine Samoyault, Dominique Viart (dir.), 2026.

Louis, Annick. « Le transnational, nouvelle forme de l’internationalisation de la littérature ? », Elfe XX-XXI, « Ouvrir les frontières de la littérature française », Guillaume Bridet et Virginie Brinker (dir.), no 16, 2026, 17 pages.

Louis, Annick. « Les récits transfrontaliers. » Poétique, vol. 1, no. 195, 2024, pp. 3-19.

Schwerdtner, Karin, Catherine Khordoc et Tara Collington (dir.). Traversées et franchissements des frontières. Hommage à Janet M. Paterson, Éditions David, coll. « Voix savantes », 2025.