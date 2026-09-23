Ira Wells, On ne peut plus rien lire !

Traduit de l’anglais par Nicolas Calvé

La liberté de lire est en péril. En Amérique du Nord, mais aussi en Europe, on voit de plus en plus de livres frappés d’interdit, pour le bien-être de nos enfants. Des militants conservateurs font disparaître les romans de Toni Morrison ou Margaret Atwood sous prétexte qu’ils sont obscènes, mais surtout parce qu’ils rudoient l’ordre établi. Ailleurs, des fonctionnaires progressistes condamnent d’autres classiques parce qu’ils ne représentent pas l’expérience des élèves et la diversité.

Les combattants de la guerre culturelle d’aujourd’hui, qu’ils défendent la justice sociale et l’égalité ou qu’ils s’y opposent au nom d’une certaine tradition, ne voient la littérature que comme un outil au service de leur programme politique, et la lecture comme un risque de contamination. En partant de sa propre expérience d’élagueur de bibliothèque scolaire, Ira Wells retrace l’histoire millénaire de la censure et les plaidoyers en faveur de la liberté d’expression pour montrer que lire et publier sont des droits précieux. Ce livre se veut à la fois un cri de ralliement et un guide de résistance, pour préserver la possibilité de lire et de ne pas être d’accord.

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On peut lire sur Radikult.net un article sur cet ouvrage…

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Table des matières

Un nouveau consensus sur la censure

1. Interdire des livres pour protéger les enfants

2. Paranoïaque, moralisatrice et perverse. Deux mille ans de censure en Occident

3. Contre la vertu sans couleur. Les fondements de la liberté d’expression

4. Des mots qui blessent. La liberté d’expression mise à l’épreuve dans le champ des idées

5. Pour la liberté de lecture

Remerciements

Notes et références