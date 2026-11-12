Avec Marilyn

En décembre 1954, Marilyn Monroe (MM) prend l’avion de Los Angeles pour New York, sous le pseudonyme de Zelda Zonk (ZZ). La dualité et la bipolarité sont clairement au centre de sa vie. Star blonde sexy créée par Hollywood, elle veut affirmer l’autre face de sa légende, celle d’une femme avide de connaissances, désireuse de progresser sans limites dans son art de comédienne. Elle se rend à l’Actors Studio de Lee Strasberg, commence une psychanalyse, fréquente des écrivains, des artistes, épouse Arthur Miller. Mais les hommes sont pour elle une longue suite de déceptions. Elle veut aussi se donner les moyens de parler aux studios sur un pied d’égalité ou presque, et choisir ses rôles. Pour cela, elle fonde sa propre société de production, un défi énorme pour l’époque, un pied de nez risqué à la domination sans limites des nababs du cinéma américain, exclusivement des hommes. C’est un geste audacieux, courageux, qu’on lui a peut-être fait payer… Les éditions Gallimard rééditent tous les textes et Fragments laissés par Marilyn, dans la traduction de Tiphaine Samoyault.