Tiya Miles, Johanna Blayac, Le Sac d'Ashley Un souvenir de famille du temps de l'esclavage

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Johanna Blayac

Dans les années 1850, en Caroline du Sud, un propriétaire d’esclaves décède. Ses biens sont dispersés et, parmi eux, une femme Rose sait que sa fille Ashley, âgée de 9 ans, sera vendue. Elle rassemble alors quelques objets – une mèche de ses cheveux, une poignée de noix de pécan, une robe déchirée –, qu’elle lui confie dans un sac en toile de coton brut. Comme un viatique pour traverser les épreuves qui l’attendent, un acte de résistance à l’inhumanité du système esclavagiste, et la croyance en la possibilité même d’un avenir. Ashley conservera ce sac qui sera transmis de génération en génération. Des décennies plus tard, sa petite-fille, Ruth, née libre, y brodera une inscription qui permettra d’en conserver la mémoire.

Ce geste de survie est le point de départ d’une enquête historique sur les traces des femmes noires américaines, tout au long du XIXe siècle, de Charleston dans le Sud profond à Philadelphie au début du XXe siècle dans les clubs de broderie et autres associations de sociabilité noires américaines. À travers ces itinéraires, Tiya Miles nous livre à la fois une leçon d’histoire sur la manière de faire parler un objet et un hommage à l’incroyable ténacité de Rose, Ashley et Ruth, femmes qui ont survécu aux pires brutalités ainsi qu’au silence des archives et ont su préserver et transmettre leur amour et leur croyance en la force de la vie.

Tiya Miles est professeure d’histoire à l’Université de Harvard (États-Unis). Elle s’intéresse en particulier à l’histoire des Noirs américains et des populations américaines autochtones au xixe siècle. Best-seller du New York Times, et lauréat du prestigieux National Book Award, Le Sac d’Ashley est son septième livre et le premier traduit en français.

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Sommaire

Prologue. Paquetage de survie

Introduction : Les praticiennes de l’amour

Le récit de Ruth

L’éblouissant sac en tissu

Riz blanc, corps noirsÀ la recherche de Rose

Une Rose parmi tant d’autres

Toutes sortes d’affaires

Peine rétrospectivePréparer le sac

Un amour chaque jour plus triste et plus profond

Des objets rendus puissants

Tresser des liensL’inventaire de Rose

Le langage de la robe

Vêtements roulés dans le sangLa vente aux enchères

Demeures en enfer

Prononcer son nomLes graines d’Ashley

Méthodes pour contraindre

Nourriture de survie

Recettes avec des noix de pécan pour ne jamais se sentir seul.e.sLe dévidage lumineux

Sur les traces d’Ashley, Rosa et Ruth en Caroline du Sud

Raconter, broder et guérir

Migration, rupture et construction de sens

Conclusion : Il sera rempli

Petit sac de quelque chose : Note sur le processus

Écosystèmes et travail magico-spirituel des racines

Traces et archives

Précisions sur les termes utilisés

Notes

Remerciements