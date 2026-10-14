Søren Kierkegaard , Correspondance (1829-1855)

Traduit du danois par Anne-Christine Habbard

La correspondance de Søren Kierkegaard offre un rare portrait intime du philosophe : tendre, polémique ou stratège, mais toujours animé par la même exigence éthique. Rassemblées et commentées, ces lettres — de la jeunesse amoureuse à la maturité théologique puis aux controverses finales — révèlent la genèse d’une pensée où l’individu et la relation à l’œuvre occupent le centre. Plus qu’un simple document d’archives, ce volume se lit comme un texte littéraire : il met en lumière la vie affective, morale et publique d’un auteur dont les paradoxes éclairent encore notre présent. Cette correspondance permet de mieux comprendre les motifs intimes qui ont nourri l’œuvre kierkegaardienne et devient, à elle seule, un outil essentiel pour saisir la naissance et le développement de sa pensée.