Communio, n° 307 | 2026 : "La pudeur"

L’impudeur contemporaine exige de mieux comprendre la pudeur, sans la réduire à un simple affect, à l’observance des normes sociales ou à la seule pudibonderie. La tradition philosophique comme la pensée chrétienne invitent au contraire à l’envisager comme une manière d’habiter et de penser le monde, non pour se protéger mais pour s’ouvrir à ce qui se donne.

Sommaire

Éditorial

Emmanuel Housset, « L’intelligence de la pudeur », p. 9-14

Thème

Martin Baudroux, « Image de soi et regard sur l’autre. Aidôs chez Platon », p. 15-26

Stanislas Vauzac, « Saint Paul ou Diogène ?. Usages et limite de l’impudence chez les Cyniques », p. 27-39

Pauline Rates, « Entre l’ange et la bête. L’homme révélé par le voile de la pudeur chez saint Augustin », p. 40-53

Jérôme Laurent, « La pudeur selon Vladimir Soloviev dans La Justification du bien (1898) », p. 54-58

Paulinus Ikechukwu Odozor, « La honte et l’infamie. Un discours africain », p. 59-68

Emmanuel Housset, « La veille de la pudeur », p. 69-81

Emmanuelle Hénin, « Qu’est-ce qu’une image impudique ?. Éléments de réponse dans l’Italie tridentine », p. 82-105

Signets

Jean-Robert Armogathe, Didier Laroque, « Antoni Gaudí, un architecte catholique », p. 107-116

Rémi Brague, « In memoriam. Hans Maier (1931-2026) », p. 117-118

Dominique Fernandez, « In memoriam. Irène Fernandez (1927-2026) », p. 119-120