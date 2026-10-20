Vieillissement et formes brèves (Angers)

Colloque international des 5-6 novembre 2026

Maison de la Recherche Germaine Tillion

Université d’Angers

Jeudi 5 novembre 2026

13h45-14h. Ouverture du colloque

Allocution officielle par Elisabeth Pinto-Mathieu, directrice du laboratoire CIRPaLL (UPRES EA 7457)

Introduction par Mathilde Bataillé et Cathy Dissler

14h-15. Conférence plénière (modération : Cathy Dissler)

Marie Gourion (scénariste, associée au Festival des Cannes) et Olivier Lipari Giraud (LISE – CNRS / CNAM, UMR 3320), « Accompagner l’écriture de scénarios de court-métrage en Ehpad : écrire l’autonomie et écrire comme autonomie » (projection et conférence)

15h. Session 1 : Vieillir avec la forme brève (modération : Mathilde Bataillé)

Susanna Alessandrelli (Université de Pérouse, Italie), « Vieillesse, mythe et forme brève dans l’œuvre de Michel Tournier »

Jihane Tbini (Université de la Manouba, Tunisie), « Eugène Fromentin ou le retour au vers comme geste de clôture » (communication à distance)

16h – 16h30. Pause

16h30. Session 2 : Poésie et temps du vieillissement (modération : Pauline Bruley)

Zhenhong Wang (Université des Affaires étrangères de Chine / China Foreign Affairs University), « L’instant saisi, le temps qui fuit : brièveté poétique et lecture japonaise chez Philippe Jaccottet » (communication à distance)

Margaux Coquelle-Roëhm (Université de Montréal, Canada), « Style et invention formelle du Roubaud tardif : formes brèves ou formes simples ? » (communication à distance)

17h30. Danser avec le temps

« Danser avec le temps / Dancing with Time » (22’) – visionnage du film de Marie Lavorel, Tamar Tembeck et Paul Tom, suivi d’une discussion avec Marie Lavorel et Tamar Tembeck (en visio), animée par Pauline Boivineau.

Meilleur documentaire au Exeter Dance International Film Festival (2024) Prix du Jury au Festival Chorégraphique International de Blois (2025)

Meilleur documentaire au RIFF – R.E.D. International Dance Art & Film Festival (2025)

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Vendredi 6 novembre 2026

9h15. Session 3 : Performer le vieillissement par la forme brève (modération : Michelle Ryan)

Gwénaëlle Le Gras (Université Bordeaux Montaigne, France), « Les Boloss des Belles Lettres (France 5/Youtube, 2016) : le style tardif de l’acteur Jean Rochefort »

Sylvie Cadinot-Romerio, « Brièveté et capabilité : l’exemple de Nathalie Sarraute »

Fanny Siaugues (Université Picardie Jules Verne, France), « Gérard Genette à l’épreuve des débuts de la fin »

10h45-11h. Pause

11h. Session 4 : Rythme et identités (modération : Franck Rexand-Galais)

Agossou Allangbe (Université Paris 8, France), « La brève, un topos de réappropriation et de renouvellement de soi par la personne âgée »

Jean-Bernard Cheymol (Université Paris-Saclay), « Vieillesse, mémoire et variation du rythme dans la série Bref »

Déjeuner sur place

13h30. Session 5 : Pratiques de la forme brève (modération : Johane Le Goff)

Corinne Baujard (Université de Lille, France), « L’expérience artistique des personnes vulnérables accueillies dans les établissements d’hébergement médicalisés : Vers une résilience du prendre soin dans un agir créatif de la vie » (communication à distance)

Eloïse Ravet (CNAM, Laboratoire Dicen, Paris), « Communiquer les ajustements quotidiens : formes brèves et vieillissement à domicile »

Anne Aumont (Université Sorbonne Nouvelle, Paris), « Les ateliers d’art-thérapie à destination des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer dans les musées »

15h-15h15. Pause

15h15. « Sur un banc », performance des étudiants et des résidents, mise en scène Anne-Claude Romarie, suivie d’une discussion animée par les étudiantes de Master 2 LLPC, Mathilde Fie, Lisa Guillemot et Laure Jolivet.

16h15. Mot de la fin par Pauline Boivineau et Franck Rexand-Galais

16h30. Fin du colloque

Comité d’organisation

Mathilde Bataillé (UA, laboratoire CIRPaLL)

Pauline Boivineau (UCO, Angers, laboratoire CHUS)

Cathy Dissler (CYU, UMR Héritages)

Franck Rexand-Galais (UA, laboratoire LPPL)

Comité scientifique

Susanna Alessandrelli (Département de Lettres, Université de Pérouse, Italie)

Mathilde Bataillé (UA, laboratoire CIRPaLL)

Pauline Boivineau (UCO, Angers, laboratoire CHUS)

Cathy Dissler (CYU, UMR Héritages)

Johane Le Goff (Université Toulouse – Jean Jaurès, laboratoire LCPI)

Sergio Lopez Sande (UA, laboratoire CIRPaLL)

Franck Rexand-Galais (UA, laboratoire LPPL)

Michelle Ryan (UA, laboratoire CIRPaLL)