Michel Guérin, Éthique de l’écriture philosophique

Suivant la voie empruntée par quelques prédécesseurs exemplaires, l’auteur a pensé qu’il importait de différer aussi longtemps que possible le moment opportun de sacrifier à une sorte d’introduction à la philosophie. La quête de la sagesse n’enquête sérieusement sur elle-même qu’après que des livres ont succédé aux livres. Il est bien connu que l’oiseau de Minerve prend son vol au crépuscule.

Aussi bien, avec le présent ouvrage, l’auteur renoue avec les intuitions qui, voici à peu près un demi-siècle, l’ont poussé à écrire en philosophe. L’une d’elles tient à la conviction que la philosophie, en dernière analyse, n’apprend d’elle-même qu’en enseignant ; une autre qu’il importe de chercher dans l’écriture, sous certaines rigoureuses réserves, le secret (dès lors éthique) de la méthode.

L’interrogation débute par l’analyse du concept de méthode, à travers le paradigme incontournable de Descartes. Le renversement d’un discours de la méthode en méthode du discours prépare à l’identification d’une ultime méthode, que l’auteur, poursuivant les analyses de La Fin des phénomènes, thématise en tant que figurologie.

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On peut lire sur laviedesidees.fr un article sur cet ouvrage :

"Michel Guérin : philosopher à nouveau", par Jean-Claude Pinson

Depuis bientôt cinq décennies, Michel Guérin s’emploie, sous les auspices de ce qu’il appelle une « figurologie », à repenser à fond les questions les plus ardues : celles de la vérité, du temps, de l’être en tant qu’être, du « réel »… Son dernier ouvrage, Éthique de l’écriture philosophique, propose, de cette recherche qui relève de l’ontologie, une synthèse qui est un aboutissement autant qu’une invitation à sa propre poursuite.