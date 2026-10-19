Sang et sexe dans les séries policières contemporaines : une "pornographie de la mort" ? (Revue des Lettres Modernes, "Séries policières", n° 6)

Appel à textes pour RLM (Minard-Garnier) « Séries policières » numéro 6, sous la direction d’Isabelle Casta

Sang et sexe dans les séries policières contemporaines : une « pornographie de la mort » ?

« J’en ai marre, Marabroute, Broute ma craque, Crac boum paf, Paf dans le fion, Fion follet, Lèche zizi, Zigomar, Marabroute… » (Patrice Dard, Ça se corse !, Fayard, 2003)

Si la référence à Geoffrey Gorer[1] permet de croiser deux thématiques relativement aveuglantes comme isotopies constitutives du polar, on hésite toujours à considérer comme allant de soi les scènes « hot » des « James Bond », des « Coplan » ou des « San-Antonio », parodiques mais crues…

Comment les séries policières contemporaines mobilisent-elles les motifs du sang, de la mort et du sexe pour construire une phénoménologie de l’horreur et de la transgression, et que révèlent ces représentations sur les imaginaires sociaux contemporains ? On se souvient de la préface rédigée par M. Lévy (Anacharsis éd., 2006) pour le pastiche gothique de Bellin de la Liborlière, La Nuit anglaise (1799) : ces « exorbitances macabres », pour parler comme Éric Dussert (Dictionnaire de la Mort), ne seraient-elles pas peu ou prou ré-articulées et ré-sémantisées par les séries policières populaires un peu « cheap », de type Brigades Mondaines ou SAS Prince de l’aventure, par un biais sadomasochiste relativement fréquent dans ces œuvres ? Le « male gaze » à son apogée dans les couvertures des « Poche » de Hadley Chase, par exemple, témoigne d’un choix délibéré d’écriture par des hommes pour des hommes, et de nombreux titres de « séries noires » brillent par une inventivité dans le sous-entendu égrillard qui dit son temps et son public, de Fais pas ta rosière à Folle à tuer, en passant par les plus subtils Ce soir on sort ou Demain on tue…

« Seule la mort peut m'arrêter »...[2]

« Le corps en quelque sorte, coïncide avec lui-même sans qu’il soit encore possible de le subjectiver ni de l’objectiver. Il est là, comme un bout de viande, un visage grimaçant, une silhouette plantée sans raison à l’endroit où elle est. D’où aussi la bizarre omniprésence du sexe, mais sans désir ni fantasme, ni passion » (Y. Michaud, Histoire du corps, t. 3, p. 450).

Ces séries constituent aujourd’hui un espace privilégié d’exploration et de déconstruction des tabous sociaux : mais elles créent aussi un « habitus », un horizon d’attente qui procède de la réitération mécanique du même… Espionnage occidentalocentré, masculinisme affiché, réitération des stéréotypes sexuels, sinon sexistes, les séries estampillées « Fleuve noir » ou « séries noires » servaient souvent de cadre peu regardants d’épisodes « boueux », où de belles espionnes russes et de superbes héros du monde libre copulaient dans des palaces haut de gamme…

La sérialité télévisée, elle, met en scène des corps meurtris, des cadavres exposés, des sexualités transgressives ou violentes, et des flots de sang comme autant d’indices narratifs et de symboles culturels. Comme le souligne Maud Desmet, le cadavre est devenu une « figure centrale du récit policier contemporain », un objet à la fois diégétique, esthétique et anthropologique. Il donne une « confession silencieuse », et raconte une histoire que l’enquête doit déchiffrer. Le cadavre n’est ni un personnage ni un simple objet : il fait de sa mort un spectacle. Et de fait, les séries policières multiplient les représentations d’autopsies, de corps mutilés, violentés, de meurtres ritualisés, de scènes de crime détaillées. Cette exposition répond à une logique de dramatisation et de fascination collective pour le macabre, qu’accompagnent aussi un « gestus » pornographique, une « pornologie » pour reprendre le terme de Sébastien Hubier… L’on pourrait presque dire que pornocratie et thanatofiction se rejoignent dans l’hyperviolence désormais actée et sédimentée du polar sériel postmoderne.

De même, Adeline Terry montre que les tabous (maladie, mort, sexe…) sont souvent exprimés par des métaphores qui permettent de contourner ou de styliser l’horreur – ce que j’évoque sous le vocable de « mythologies de la mort », qui articulent rationalité policière et imaginaires archaïques. Ainsi, sang, mort et sexe ne sont pas des éléments isolés : ils forment une orthopédie du tabou, au cœur de la structure narrative et esthétique du polar sériel ; or certaines séries privilégient la scène choc (CSI ou Les Experts, Dexter), d’autres la psychologie (Broadchurch, Mindhunter), d’autres encore la dimension politique et sociale (SVU, ou New York, Unité spéciale). Variable acceptable d’intensité, selon la série, l’un des items devient le centre de gravité (sang pour Dexter, sexe pour SVU, mort pour Broadchurch). Ensemble, ils dessinent une cartographie des peurs contemporaines : peur du crime invisible (CSI), peur du monstre intérieur (Dexter), peur de la violence sexuelle (SVU), peur de la désagrégation communautaire (Broadchurch), peur du mal comme structure psychique (Mindhunter).

Autant que le sexe, le sang devient un vecteur de vérité : il raconte la dynamique du crime, la position des corps, la violence de l’impact. Certes, cette « fétichisation de la preuve » participe d’un imaginaire technoscientifique où la science apparaît comme un outil infaillible de résolution du crime. Pourtant, comme le montrent les études sur le CSI effect, cette représentation est exagérée : les analyses sont plus rapides, plus précises et plus spectaculaires que dans la réalité ! Bref, un langage visuel raconte ce que les personnages ne peuvent pas toujours verbaliser… Depuis les années 2000, les séries policières adoptent une esthétique plus graphique : gros plans, éclaboussures, scènes de crime hyperréalistes. Cette imagerie répond à une logique de surenchère visuelle et de compétition médiatique, et le sang y devient un élément de style, un marqueur identitaire du polar contemporain. La description de ces morts violentes devient ainsi un lieu de tension entre rationalité policière, imaginaire culturel, et angoisses sociales – des espaces où la société examine son rapport à la finitude.

Le sexe, adjuvant souvent souligné des lectures masculines, offre, lui, un champ rêvé des pulsions de pouvoir et de transgression… mais comme le dit Natacha Levet : « J’ai un peu de mal avec ces polémiques qui accusent la dark romance de prédisposer les jeunes filles à des relations toxiques. Un reproche classique adressé depuis des lustres aux femmes qui seraient donc des cruches, incapables de faire la part de la réalité et de la fiction. Ce que je vois, moi, c’est que cela fait lire des filles qui ne lisent pas d’ordinaire, et elles ne sont pas dupes du discours. On ne s’en prenait pas aux hommes qui lisaient SAS ou les Brigades mondaines[3] »

« Nous sommes la Nuit [4]»…

« La question est de nature épistémologique, et concerne les fondements du projet lui-même : comment le corps est-il devenu un objet de recherches historiques ? » (J.-J. Courtine)

On ne saurait faire le détour, quasi épistémique, que propose G. Vigarello sur le corps et la sexualité (Histoire du corps) pour comprendre combien la promesse de scènes « chaudes » est un puissant appel auprès du lectorat comme du public, et les couvertures de J. H. Chase en sont la parfaite illustration : jeunes femmes dénudées, ou tout simplement titres suggestifs, pour lui comme pour d’autres… Même si cette libération de la praxis amoureuse occupe une grande part du volume, l’opposition brutale avec les thématiques guerrières et exterminatrices en est d’autant plus terrifiante, comme en témoigne cette évocation des cruautés interarmées : « Le théâtre du Pacifique fut l’autre épicentre de la cruauté. De la part des Américains à l’encontre des Japonais, on rencontre les atteintes aux visages (essoreillement en particulier), atteintes pouvant aller, plus rarement il est vrai, jusqu’aux décapitations » (Stéphane Audoin-Rouzeau, p. 322). Le sexe et la mort, la jouissance et la souffrance se répondent tout au long du volume, à peine tempérés par la médiation de l’art : « Car, pour la plupart, cadavres mi-animaux mi-humains de Batman : le défi, squelettes et écorchés de L’armée des ténèbres de Sam Raimi, emmurés vivants du sous-sol de la peur (…) figures hantées de Lost Away ou Mulholland Drive de David Lynch, les corps filmés sont de retour depuis l’autre côté du miroir » (Antoine de Baecque, p. 403).

En fait, le polar noir d’après-guerre récupère ces atrocités pour en faire une « permission » accordée à une littérature coup de poing, amère et nonchalante, dont notre Nestor Burma représente une version édulcorée et parigote assez réussie. En effet, sondant plus avant les abjections du siècle, et les raffinements de folle cruauté réservés aux vaincus ou aux exclus, S. Audoin-Rouzeau revient encore sur le traitement infamant du corps de l’autre : « Crucifier le corps adverse, le suspendre par les pieds, le débarrasser de sa peau, l’éventrer, c’est transformer le soldat ennemi en un bétail abattu (…). Avec la présence de déjections sur le corps ennemi, c’est moins d’animalisation qu’il s’agit que de chosification » (p. 325). Le volume s’attache donc à lier la légèreté relative des récits de l’intime à l’épouvante collective des lieux de guerre et de torture, et ce kaléidoscope mouvant rend assez bien compte du corps du XXe siècle, dans sa profonde misère comme dans ses fastes sensuels.

Alors, bien sûr, peut être formulé le reproche majeur, en ces temps de mixité, de diversité, de nomadisme : « Ajoutons à ces regrets le fait que cette histoire est, sans mot dire, celle du seul corps occidental, de surcroît très européen (…). En ce lieu-là, l’histoire du corps aurait dû s’enrichir, plus tôt que sur le Vieux Continent, d’une histoire de la couleur de peau ; celle-ci apparaît peu et davantage dans une étude des discours d’hommes blancs sur le corps de l’autre et de celle de fantasmes » (Y. Ripa). Mais le titre de la courte et frappante conclusion répond, par avance, aux objections trop réglées : « L’âme devenue corps et la vie sans la vie. » Ainsi s’achève cette histoire de 1 500 pages, due à vingt-trois chercheurs, et qui s’entrouvre sur le futur devenu notre présent.

Cependant nul, mieux que les auteurs cette fresque, n’a fait exister l’effroi du corps déchet, du corps rebut, du corps monstre… toute représentation que reprennent les séries policières « adultes », au fil des scènes de torture, d’exécution, de barbarie ou d’accouplements brutaux, la violence exercée sur les corps (féminins) apportant un « piment » supplémentaire à la seule évocation sexuelle de base. Les univers prostitutionnels passionnent par exemple les publics, attirés par l’aura noire du sexe marchandisé, sans affect autre que le strict échange sexuel.

Le sexe apparaît dès lors comme mobile classique : jalousie, infidélité, exploitation, crimes « passionnels ». Il structure de nombreux arcs narratifs en termes de viols, d’agressions, de domination, d’exploitation. Il sert à caractériser les enquêteurs (solitude, addictions, fragilités), les criminels (obsessions, perversions), les victimes (vulnérabilité, tabous sociaux). Mobilier narratif majeur, il permet de créer une forte intensité dramatique, d’explorer les limites du représentable, et d’interroger les normes sociales. Les séries policières deviennent ainsi des laboratoires moraux, où la société examine ses peurs et ses pulsions. Vectrices d’analyse du monde social, elles révèlent nos rapports à la violence, au corps, au désir et à la justice…

… Et jamais la Mort ne l’emportera (Dylan Thomas)

Vraiment ?

Érotiques, héroïques, les séries policières violentes et violemment sexuées exhaussent aujourd’hui discrètement les rôles féminins en les transformant en torches flamboyantes dans la nuit de l’amour sale, même si « le rêve est rétrograde »… Mais c’est à vous, contributrices et contributeurs de le (de)montrer, en vous emparant si vous le souhaitez de quelques items majeurs : des « études de cas », bien sûr, mais aussi des réflexions transversales sur la présence de la pornographie (ou de l’érotisme) dans un milieu portant regardé comme « contraint » :

- La surenchère de scènes « gore » dans les visualités policières contemporaines n’est-elle due qu’au mécanisme commercial d’un « toujours plus » de l’effet à produire ?

- Y a-t-il une libération, ou au contraire une aliénation, à lire/voir des horreurs ou du sexe ?

- Peut-on historiciser cette arrivée massive d’un érotisme grand public (après-guerre, laïcisation des sociétés, féminisme, hédonisme, libération des mœurs, tolérance accrue?) ?

- Le mélange des littératures de genre (polar, érotisme, pourquoi pas horreur…) provoque-t-il plus de singularités, ou plus de sclérose ?

- La présence fictionnelle de scènes crues peut-elle générer une indifférenciation à la dignité, ou à la souffrance de l’autre ?

- La question du genre (des auteurs, des personnages, des héros…) crée-t-elle une perturbation, ou conforte-t-elle les archétypes ? Maud Tabachnik disait par exemple sa crainte d’écrire des viols « excitants » – et en tout cas affirmait son intention profonde de ne pas créer de troubles érotiques en présentant des scènes certes sexuelles, mais non destinées à une consommation libidinales (J'ai regardé le diable en face, 2005). L’accusation de complaisance étant rapidement dégainée, il serait intéressant de se demander si l’attente érotique est plus avouable en littérature que devant un produit écranique.

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Merci d'envoyer un court résumé, un titre très parlant, et une brève bio-bibliographie… avant fin janvier 2027.

Remise articles complets dernier délai octobre 2027.

Isabelle Casta, zacasta@wanadoo.fr

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Orientations bibliographiques :

Artiaga Loïc et Letourneux Matthieu, Aux origines de la pop culture : le Fleuve noir et les Presses de la Cité au cœur du transmédia à la française, 1945-1990, La Découverte, 2022.

Atzenhoffer Régine et Burel Erwan (dir.), Le corps en lambeaux », actes du colloque Corps meurtris, souffrants et sans vie, Peter Lang, 2022.

Bergeron Patrick, Enquête sur le Cadavre, Frontières, volume 3, n° 2, UQAM, Montréal, printemps 2011.

Berton Mireille, Le Médium (au) cinéma, Georg, 2021.

Calvet Christine Configurations urbaines et discours des récits policiers, Éditions du Sud, « Champs du signe », 2014.

Casta Isabelle Rachel (dir.), Nouvelles Mythologies de la mort, Champion, « Bibliothèque de littérature générale et comparée », 2007

Casta, Isabelle Rachel (dir.), Séries policières, n°4 : Polar et surnaturel… l’enquête des morts. La Revue des lettres modernes, Minard-Garnier, 2025.

Casta, Isabelle Rachel, Une charte des solitudes : figures du Mal et Rédemption, Éditions universitaires européennes, Victoria Sereptica ed., Sarrebruck, 2017.

Desmet Maud, Les confessions silencieuses du cadavre : de la fiction d’autopsie aux figures du mort dans les séries et films policiers contemporains (1991-2013), thèse, Université de Poitiers, 2014.

Di Folco Philippe (dir.), Le Dictionnaire de la pornographie, Presses universitaires de France, « Grands dictionnaires », 2005.

Hubier Sébastien, Pornologie, édition du Murmure, 2021.

Kristeva Julia, Pouvoirs de l’horreur, Seuil, 1980.

Lahmedi Moez et Feki Kamel (dir.), Les Nouveaux Avatars du roman policier, Garnier, 2021.

Laugier Sandra (dir.), Les séries, laboratoires d’éveil politique, CNRS éditions, 2023.

Lovecraftiana, n°4 (40), Katarzyna Gadomska (dir.), Torun, 2021

Saint-Gelais Richard, Fictions transfuges. La transfictionnalité et ses enjeux, Seuil, « Poétique », 2011.

Sconce Jeffrey, Haunted Media, Duke University Press, 2000.

Terry Adeline, L’expression métaphorique des tabous : entre euphémisme et dysphémisme. Thèse, Université Jean Moulin Lyon 3, 2019.

Vanbremersch Marie-Caroline et Pessin Alain (dir.), Les œuvres noires de l’art et de la littérature, L’Harmattan, « Logiques sociales », 2002,

Vigarello Georges, Corbin Alain et Courtine Jean-Jacques (dir.), Histoire du corps, t. 3 : Les mutations du regard. Le XXe siècle, Seuil, 2005.



[1] Le concept sociologique de « pornographie de la mort » a été inventé en 1955 par l'anthropologue Geoffrey Gorer dans son article The Pornography of Death ; il désigne la manière dont les sociétés occidentales modernes ont transformé la mort en un sujet tabou, caché et insaisissable, un peu comme on a pu le faire avec la sexualité. Ce texte a été traduit en français sous le titre Pornographie de la mort, édité notamment avec Ni pleurs ni couronnes), préface de Michel Vovelle.

[2] Seule la mort peut m'arrêter (I'll Sleep When I'm Dead), est un film britannique réalisé en 2003 par Mike Hodges.

[3] Natacha Levet (Le Roman noir : une histoire française, PUF, 2024) en réponse à la question d’Alexandra Schwartzbrod : « Et la dark romance, qu’en pensez-vous ? », Libération, 29 mai 2024, https://www.liberation.fr/culture/livres/le-roman-noir-retranscrit-mieux-que-jamais-la-complexite-du-monde-20240529_PDMPUDF35JH6ZB33YMTGKPUIXY/?redirected=1, consulté le 30 juin 2026.

[4] Titre d’un film de vampires, Dennis Gansel, Allemagne, 2010.