In Vivo Arts, #3 : "Virtualité(s)"

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Les virtualités comme puissances créatrices et dispositifs mimétiques

Alexandru Bumbas et Anca Pop

Éditorial

En 1999, l’écrivain et professeur de théâtre Serge Ouaknine déplorait le fait que la virtualité allait remplacer la « présence palpable des comédiens »[1]. La formulation témoigne d’une inquiétude alors largement partagée : celle d’un art confronté à l’essor des technologies numériques et à la possibilité que l’image, la simulation et les dispositifs virtuels viennent progressivement se substituer à la présence physique de l’acteur. À l’approche du nouveau millénaire, la virtualité semblait ainsi désigner ce qui menaçait le plus directement l’essence même du spectacle vivant : la coprésence des corps, l’ici et maintenant de la représentation, la matérialité de la scène.

Le cinéma, quant à lui, a depuis son invention fait de cette tension entre présence et absence l’une de ses conditions constitutives : l’objet filmé est physiquement absent au moment où son image devient présente à l’écran. Comme l’a montré Christian Metz, le dispositif cinématographique repose ainsi sur la perception simultanée de l’image comme présente et de l’objet représenté comme absent[2]. Il prolonge en ce sens la logique propre à l’image photographique analysée par André Bazin, où la représentation conserve la trace matérielle d’un réel désormais absent[3].

Dans cet horizon de pensée, nourri par les conceptualisons qui ont animé notre appel à contributions de l’an dernier, nous tenons tout d’abord à saluer chaleureusement les contributeur.trice.s qui ont approfondi et déplacé nos intuitions initiales. De Platon à Deleuze, de Baudrillard à Derrida, nous comprenons ainsi que le numérique n’invente pas la virtualité, mais qu’il reconfigure des opérations de présence/absence, d’actualisation et de simulation qui lui sont bien antérieurs.

Le numéro #3 VIRTUALITÉ(s) que nous venons de lancer – composé d’un numéro principal et d’un dossier sur la marionnette coordonné par Yanna Kor–, paraît ainsi presque trois décennies après la « prophétie » de Ouaknine, et donne à voir que la virtualité ne vient pas simplement remplacer la présence. Elle peut au contraire la produire, la prolonger, la déplacer, la dédoubler, la rendre sensible ou même en révéler les conditions d’apparition. La virtualité n’est donc pas nécessairement l’autre de la présence, mais elle constitue l’une de ses dimensions possibles. Autrement dit, la virtualité ne désigne pas seulement ce qui relève du virtuel au sens technologique, mais elle renvoie également à ce qui existe en puissance, à ce qui pourrait advenir, à ce qui demeure latent dans une forme, une image, un corps, un récit ou un dispositif artistique.

Cette conception permet de déplacer la question : plutôt que de demander ce que les technologies virtuelles font au théâtre, au cinéma ou aux arts vivants – et nous nous réjouissons, en ce sens, de constater que l’ensemble des contributions évite l’appréhension trop simplificatrice qui ferait de la virtualité, et du numérique en particulier, un « danger » pour les arts du spectacle vivant —, il s’agit d’interroger ce que la virtualité fait aux formes artistiques, et, inversement, ce que les formes artistiques font de leurs virtualités. Car toute œuvre ne contient-elle pas, sous une forme ou une autre, des possibles qui excèdent son actualisation ? Toute image ne porte-t-elle pas avec elle d’autres images possibles ? Toute représentation ne fait-elle pas apparaître, dans le même mouvement, quelque chose qui est présent et quelque chose qui ne l’est pas ?

C’est dans cet espace de tension entre l’actuel et le possible, entre présence et absence, entre réalité et représentation, que se situe ce nouveau numéro d’In Vivo Arts. Celui-ci n’a pas cherché à stabiliser une définition de la virtualité mais à en éprouver les puissances : puissance de transformation des corps et des espaces, puissance de déplacement des régimes de présence, puissance de fictionnalisation du réel, mais aussi puissance critique et politique.

Si les orientations conceptuelles de notre revue tournent depuis sa fondation autour des arts du spectacle vivant, l’un des défis de ce numéro a précisément consisté à intégrer un espace de passage entre la scène et l’écran : celui des jeux vidéo. Là où le cinéma donne à voir un monde qui demeure extérieur au spectateur et où le théâtre organise une coprésence des corps dans un espace partagé, le jeu vidéo introduit une autre modalité de relation au virtuel : celle de l’immersion, de l’interaction et de l’actualisation. Le monde virtuel n’y est pas seulement représenté ou projeté, il devient un espace à parcourir, à habiter et, dans une certaine mesure, à transformer. Reste alors une question, que ce numéro ne prétend pas trancher : le jeu vidéo constitue-t-il une (nouvelle) forme d’art ?

Ce cadre posé, la constitution du numéro témoigne de ce que les virtualités apparaissent comme des puissances créatrices autant que comme des dispositifs mimétiques : elles ne se contentent pas de reproduire le réel, mais produisent de nouvelles formes de présence, d’expérience et de représentation.

Le numéro est inauguré par une rubrique intitulée POSSIBLES où Yanna Kor nous invite dans l’univers artistique le plus virtuel qui soit, peut-être, celui d’Alfred Jarry et de sa pataphysique, cette vertigineuse « science des solutions imaginaires, qui accorde symboliquement aux linéaments les propriétés des objets décrits par leur virtualité »[4].

La rubrique PRÉSENCES. Scènes et virtualités nous plonge ensuite dans des expérimentations scéniques immédiatement contemporaines. D’une part, Moulay Youssef Maftah el Kheir explore des créations telles que Le Test Sutherland (Adelin Schweitzer), Uncanny Valley (Rimini Protokoll), DADDY (Marion Siéfert) et The Encounter (Complicité) à travers ce qu’il appelle « contrat d’opacité », c’est-à-dire « le réglage, par un dispositif, de la circulation entre ce qui se montre et ce qui demeure tu, réglage qui institue une présence en puissance et calibre l’attention ». D’autre part, Mona Dahdouh Recordier nous approche de sa propre recherche-en-création, J’attends le miracle toujours renouvelé de ta présence, un spectacle qui met en scène la puissance virtuelle de la correspondance amoureuse d’Albert Camus et Maria Casarès sous le signe du spectre « hantologique » derridien.

IMAGES. Virtualités à l’écran explore la relation entre la virtualité et le cinéma. Paolo Nazario Lasagni expose les stratégies du détournement et de la recomposition esthétique de type spolia dans le cinéma expérimental d’Artur Jafa, qui s’affirme comme une critique déconstructiviste des représentations virtuelles de la figure noire dans la culture médiatique dominante. Joan Galleri puise dans le film Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve pour mettre en lumière la construction cinématographique du « corps impossible du virtuel » et des implications transhumanistes. Nguyen H. Thi-tho explore le cinéma féminin vietnamien de Việt Linh pour s’interroger sur la construction filmique des mondes virtuels et des imaginaires mythiques. Enfin, Dylan James Peterson s’interroge sur le concept de « formalisme » à travers une analyse de la série de reconstitutions historiques (reenactments) Unsolved Mysteries de Netflix.

L’analyse des jeux vidéo – conçus comme des espaces virtuels de passage entre la scène et l’écran – compose la rubrique intitulée IMMERSIONS. Habiter le virtuel. Lilou Cornec expose de manière admirable le lien entre les jeux vidéo et le théâtre immersif, en montrant comment la réalité virtuelle agence et reconfigure les arts performatifs. À son tour, Rosine Bénard O’Kelly « suspend la logique de la performance artistique » et analyse ce que la contemplation dans les jeux vidéo fait à l’expérience sensible des joueur.e.s, se basant sur un corpus hétéroclite composé de jeux tels que Dear Esther, Proteus ou The Night Journey.

CORPS. Virtualité et devenirs corporels est une rubrique qui rassemble deux contributions qui interrogent le corps dans sa potentialité. Marina Ledrein nous livre un (très) sensible retour d’expérience du collectif MOUVEMENT(s), dont la pratique artistique consiste à introduire la danse dans « le plan de crise » en milieu psychiatrique. Les formes artistiques qui en émergent seraient en elles-mêmes des formes de virtualités. Marianne Martin explore la virtualité du corps queer dans la création de Johanna Bruckner, considérée comme une « un laboratoire de formes où elle explore les failles du numérique pour remettre en question un système binaire ».

L’horizon des études de cas est clôturé par une rubrique intitulée PERCEPTIONS. Expériences en transit qui interroge, à la mesure de la proxémique sémiotique[5], la virtualité de l’espace ainsi que le rapport que les spectateur.trice.s entretiennent avec le lieu. Ohanna Pereira nous fait voyager dans le « territoire hybride » qu’est la performance Spazio Latente, conçue par Filippo Rosatti, pour montrer comment les technologies digitales « remodèlent la relation entre l’audience et la performance ». Wera Hippesroither nous fait également voyager, mais cette fois entre la « présence/absence » des sites spécifiques conçus à travers des technologies intermédiales par Janet Cardiff. Son analyse montre que « la virtualité fonctionne comme un champ de forces à la fois ontologique et affectif, transformant le corps du participant en un palimpseste subjectif où se rencontrent et s’entrechoquent espace physique, médias enregistrés et histoires spectrales ».

Dans un ESSAI volontairement expérimental, le scribe contemporain West Ambrose questionne les « désarticulations transcendantales » — et virtuelles — du corps dans le musical In The Green de Grace McLean (2019), qui met en scène la figure de Hildegarde de Bingen durant le temps passé auprès de l’anachorète Jutta von Sponheim.

Comme d’habitude, la rubrique DIALOGUES fait converser chercheur.e.s et artistes pour situer le numéro dans une dynamique « in vivo », au plus près de la création contemporaine. Chrystel Dupuch dialogue de manière « croisée » avec la scénographe Elissa Bier et le metteur en scène, traducteur et dramaturge Éric Devanthéry pour questionner les différents registres de virtualité qui agencent l’adaptation d’Hamlet de Shakespeare pour le théâtre Pitoëff de Genève.

Ensuite, trois voix féminines colombiennes concluent la rubrique des dialogues. Juan José Apolinar converse avec l’artiste visuelle et chanteuse de musique sacrée Carmen Elvira Brigard au sujet de ses « rituels de lumière » inspirées par l’œuvre foisonnante de Hildegarde de Bingen et le chant grégorien. Alexandru Bumbas dialogue avec l’actrice, dramaturge et metteuse en scène Ella Becerra au sujet de sa dernière création ¿Quién prendió la plancha ? Y, ¿por qué la dejó caliente sobre la cama? (Qui a allumé le fer à repasser ? Et pourquoi l’a-t-il laissé chaud sur le lit ?) où la mémoire traumatique de l’abus sexuel et le mythe de minotaure sont explorés et agencés comme « unités de virtualité » pour produire du sens scénique. Cette œuvre inédite est publiée dans ce numéro, dans la rubrique ŒUVRES DRAMATIQUES. Enfin, Alexandru Bumbas dialogue également avec la dramaturge et metteuse en scène María Adelaida Palacio Duque autour de sa création ¿Quién es Margarita León ? o el lugar al que pertenecemos (Qui est Margarita León ? ou le lieu auquel nous appartenons), où l’usage théâtral des archives historiques conçues comme unités de virtualité sert à exposer et à contester le massacre des membres de l’Union Patriotique, dont la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme allait déclarer, en 2017, la responsabilité de l’État colombien dans les violences commises contre ses membres. L’œuvre inédite est également publiée dans la rubrique ŒUVRES DRAMATIQUES.

Enfin, un dossier intitulé Animer la matière, suggérer des présences inquiétantes. La lumière dans la pensée et dans les pratiques marionnettiques coordonné par Yanna Kor – résultat d’une Journée d’étude consacrée aux rapports entre les formes scéniques non humaines (marionnettes, masques, ombres, robots) et la lumière par le biais de l’inquiétant – parachève ce numéro consacré aux virtualités. Le dossier rassemble les réflexions du professeur émérite Claude Jamain sur la marionnette ; une étude de Yucheng Peng dédiée à la présence des robots humanoïdes dans le théâtre contemporain ; une analyse du spectacle Préhistoire de la compagnie française Scolopendre réalisée par Samuel Lhuillery ; un témoignage des procédés de création de l’artiste Olivier Vallet ; et, enfin, un article sur la virtualité « des masques de lumière » inventés par l’artiste polonais Tadeusz Wierzbicki réalisé par Marzenna Wiśniewska.

De la scène à l’écran, du corps à l’image, de l’archive au jeu vidéo, de la marionnette aux dispositifs numériques, les contributions de ce numéro dessinent moins une cartographie des technologies du virtuel qu’une cartographie des puissances de virtualisation à l’œuvre dans les pratiques artistiques contemporaines. Elles montrent que la virtualité ne constitue ni un territoire séparé du réel ni un simple effet des technologies numériques : elle est une opération par laquelle quelque chose d’absent peut devenir présent, quelque chose de latent peut s’actualiser, quelque chose de réel peut être reconfiguré par la fiction. En ce sens, les virtualités sont peut-être moins à penser comme un « ailleurs » que comme ce qui travaille, de l’intérieur, toute expérience de présence et toute opération de représentation.

C’est à cet endroit, entre ce qui est et ce qui pourrait être, entre ce qui apparaît et ce qui demeure en puissance, que ce numéro d’In Vivo Arts situe son exploration.

[1] Serge OUAKNINE, « Si près de quelque chose de nouveau… Le théâtre. Du théâtre au virtuel » dans L’Annuaire théâtral, N° 26 (automne), Québec, Éd. Société québécoise d’études théâtrales (SQET) / Université du Québec à Montréal, 1999, p. 18.

[2] Christian METZ, « Le signifiant imaginaire », dans Communications, n° 23, Paris, Éd. du Seuil, 1975, p. 3-55.

[3] André BAZIN, « Ontologie de l’image photographique », dans Qu’est-ce que le cinéma ?, t. I, Ontologie et langage, Paris, Les Éditions du Cerf, 1958, p. 9-17.

[4] Alfred JARRY, « Gestes et opinions du docteur Faustroll pataphysicien », in OEuvres complètes, t. I, Galimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1972, p. 669.

[5] Edward T. HALL, La Dimension cachée, Paris, Éd. du Seuil, 1971.

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[In English]

https://invivoarts.fr/?page_id=5299&lang=en

EDITORIAL

Virtualities as Creative Powers and Mimetic Devices

Alexandru Bumbas and Anca Pop

In 1999, the writer and theatre professor Serge Ouaknine deplored the fact that virtuality was going to replace the « palpable presence of actors » [1]. This formulation bears witness to a concern that was then widely shared: that of an art confronted with the rise of digital technologies and with the possibility that image, simulation and virtual devices would gradually replace the physical presence of the actor. As the new millennium approached, virtuality thus seemed to designate what most directly threatened the very essence of the performing arts: the co-presence of bodies, the here and now of representation, the materiality of the stage.

Cinema, for its part, has, since its invention, made this tension between presence and absence one of its constitutive conditions: the filmed object is physically absent at the moment when its image becomes present on the screen. As Christian Metz has shown, the cinematic apparatus thus rests on the simultaneous perception of the image as present and the represented object as absent[2]. In this sense, it extends the logic proper to the photographic image analysed by André Bazin, in which representation preserves the material trace of a reality that is now absent[3].

Within this horizon of thought, nourished by the conceptualizations that informed our call for contributions last year, we would first like to warmly thank the contributors who have deepened and displaced our initial intuitions. From Plato to Deleuze, from Baudrillard to Derrida, we understand that the digital does not invent virtuality but rather reconfigures operations of presence/absence, actualization and simulation that long predate it.

The #3 issue VIRTUALITIES that we have just launched — composed of a main issue and a dossier on puppetry coordinated by Yanna Kor — thus appears almost three decades after Ouaknine’s « prophecy, » and shows that virtuality does not simply replace presence. On the contrary, it can produce it, extend it, displace it, duplicate it, make it perceptible, or even reveal the conditions of its emergence. Virtuality is therefore not necessarily the other of presence but constitutes one of its possible dimensions. In other words, virtuality does not designate only what belongs to the virtual in the technological sense; it also refers to what exists in potential, to what could come into being, to what remains latent within a form, an image, a body, a narrative, or an artistic device.

This conception allows us to shift the question: rather than asking what virtual technologies do to theatre, cinema or the performing arts — and, in this respect, we are pleased to note that all the contributions avoid the overly simplistic apprehension that would make virtuality, and digital technology in particular, a « danger » to the performing arts and cinema —, the question is what virtuality does to artistic forms and, conversely, what artistic forms do with their virtualities. For does not every work contain, in one form or another, possibilities that exceed its actualization? Does not every image carry other possible images within it? Does not every representation make something present and something absent appear in the same movement?

It is within this space of tension between the actual and the possible, between presence and absence, between reality and representation, that this new issue of In Vivo Arts is situated. It has not sought to stabilize a definition of virtuality, but rather to test its powers: the power to transform bodies and spaces, the power to displace regimes of presence, the power to fictionalize the real, but also critical and political power.

If the conceptual orientations of our journal have, since its foundation, revolved around the performing arts and cinema, one of the challenges of this issue has precisely been to integrate a space of passage between the stage and the screen: that of video games. Where cinema shows a world that remains external to the spectator and theatre organizes the co-presence of bodies within a shared space, the video game introduces another mode of relation to the virtual: that of immersion, interaction and actualization. The virtual world is not merely represented or projected; it becomes a space to traverse, inhabit and, to a certain extent, transform. A question nevertheless remains, which this issue does not claim to settle: does the video game constitute a (new) art form?

With this framework established, the composition of the issue shows that virtualities appear as creative powers as much as mimetic devices: they do not merely reproduce reality, but produce new forms of presence, experience and representation.

The issue opens with a section entitled POSSIBILITIES, in which Yanna Kor invites us into the artistic universe that is perhaps the most virtual of all: that of Alfred Jarry and his pataphysics, that vertiginous « science of imaginary solutions, which symbolically attributes to the lineaments the properties of the objects described by their virtuality »[4].

The PRESENCES. Stages and Virtualities section then plunges us into immediately contemporary stage experiments. On the one hand, Moulay Youssef Maftah el Kheir explores works such as Le Test Sutherland (Adelin Schweitzer), Uncanny Valley (Rimini Protokoll), DADDY (Marion Siéfert) and The Encounter (Complicité) through what he calls a « contract of opacity, » that is, « the regulation, by means of a device, of the circulation between what is shown and what remains unspoken, a regulation that institutes a potential presence and calibrates attention. » On the other hand, Mona Dahdouh Recordier brings us closer to her own research-creation, J’attends le miracle toujours renouvelé de ta presence (I await the ever-renewed miracle of your presence), a performance that stages the virtual power of the love correspondence between Albert Camus and Maria Casarès under the sign of Derrida’s « hauntological » spectre.

IMAGES. Virtualities on Screen explores the relationship between virtuality and cinema. Paolo Nazario Lasagni examines strategies of detournement and aesthetic recomposition of the spolia type in the experimental cinema of Artur Jafa, which asserts itself as a deconstructivist critique of virtual representations of the Black figure in dominant media culture. Joan Galleri draws on Denis Villeneuve’s film Blade Runner 2049 to illuminate the cinematic construction of the « impossible body of the virtual » and its transhumanist implications. Nguyen H. Thi-tho explores the Vietnamese women’s cinema of Việt Linh to examine the cinematic construction of virtual worlds and mythical imaginaries. Finally, Dylan James Peterson questions the concept of « formalism » through an analysis of the historical reenactment series Unsolved Mysteries on Netflix.

The analysis of video games — conceived as virtual spaces of passage between stage and screen — constitutes the IMMERSIONS. Inhabiting the Virtual section. Lilou Cornec admirably explores the link between video games and immersive theatre, showing how virtual reality orchestrates and reconfigures the performing arts. In turn, Rosine Bénard O’Kelly « suspends the logic of artistic performance » and analyses what contemplation in video games does to players’ sensory experience, drawing on a heterogeneous corpus composed of games such as Dear Esther, Proteus and The Night Journey.

BODIES. Virtualities and Bodily Becomings is a section bringing together two contributions that interrogate the body in its potentiality. Marina Ledrein offers us a (very) sensitive account of the experience of the MOUVEMENT(s) collective, whose artistic practice consists in introducing dance into the « crisis plan » in psychiatric settings. The artistic forms that emerge from it would in themselves be forms of virtuality. Marianne Martin explores the virtuality of the queer body in the work of Johanna Bruckner, described as « a laboratory of forms in which she explores the fissures of the digital in order to challenge a binary system. »

The horizon of the case studies is ended by a section entitled PERCEPTIONS. Experiences in transit, which examines, through the measure of semiotic proxemics[5], the virtuality of space as well as the relationship that spectators maintain with the site. Ohanna Pereira takes us on a journey through the « hybrid territory » that is the performance Spazio Latente, conceived by Filippo Rosatti, to show how digital technologies « reshape the relationship between the audience and the performance. » Wera Hippesroither takes us on a journey as well, this time between the « presence/absence » of site-specific works conceived through intermedial technologies by Janet Cardiff. Her analysis shows that « virtuality functions as a field of forces that is at once ontological and affective, transforming the participant’s body into a subjective palimpsest where physical space, recorded media and spectral histories meet and collide. »

In a deliberately experimental ESSAY, contemporary scrivener West Ambrose questions the « transcendental » — and virtual — disarticulations of the body in Grace McLean’s musical In The Green (2019), which stages the figure of Hildegard of Bingen during the time she spent with the anchoress Jutta von Sponheim.

As usual, the DIALOGUES section brings researchers and artists into conversation to situate the issue within an « in vivo » dynamic, as close as possible to contemporary creation. Chrystel Dupuch engages in a « crossed » dialogue with set designer Elissa Bier and director, translator and dramaturg Éric Devanthéry to question the different registers of virtuality that shape Shakespeare’s Hamlet for the Pitoëff Theatre in Geneva.

Next, three Colombian female voices conclude the dialogues section. Juan José Apolinar speaks with visual artist and sacred-music singer Carmen Elvira Brigard about her « rituals of light » inspired by the rich work of Hildegard of Bingen and Gregorian chant. Alexandru Bumbas dialogues with actress, playwright and director Ella Becerra about her latest creation, ¿Quién prendió la plancha? Y, ¿por qué la dejó caliente sobre la cama? (Who turned on the iron? And why did they leave it hot on the bed?), in which the traumatic memory of sexual abuse and the myth of the Minotaur are explored and articulated as « units of virtuality » to produce stage meaning. This unpublished work is published in this issue, in the DRAMATIC WORKS section. Finally, Alexandru Bumbas also dialogues with playwright and director María Adelaida Palacio Duque about her creation ¿Quién es Margarita León? o el lugar al que pertenecemos (Who is Margarita León? or The Place to Which We Belong), in which the theatrical use of historical archives conceived as units of virtuality serves to expose and contest the massacre of members of the Patriotic Union, for which the Inter-American Commission on Human Rights would declare, in 2017, the responsibility of the Colombian state for the violence committed against its members. The unpublished work is also published in the DRAMATIC WORKS section.

Finally, a dossier entitled Animating Matter, Suggesting Uncanny Presences. Light in Puppetry Theory and Practice, coordinated by Yanna Kor — the result of a Study Day devoted to the relationship between non-human stage forms (puppets, masks, shadows, robots) and light through the lens of the uncanny — brings this issue devoted to virtualities to its completion. The dossier brings together reflections by Professor Emeritus Claude Jamain on puppetry; a study by Yucheng Peng devoted to the presence of humanoid robots in contemporary theatre; an analysis by Samuel Lhuillery of the performance Préhistoire by the French company Scolopendre; a testimony on the creative processes of artist Olivier Vallet; and, finally, an article by Marzenna Wiśniewska on the virtuality of the « light masks » invented by Polish artist Tadeusz Wierzbicki.

From stage to screen, from body to image, from archive to video game, from puppetry to digital devices, the contributions to this issue draw less a cartography of virtual technologies than a cartography of the powers of virtualization at work in contemporary artistic practices. They show that virtuality is neither a territory separate from reality nor a mere effect of digital technologies: it is an operation through which something absent can become present, something latent can be actualized, something real can be reconfigured through fiction. In this sense, virtualities are perhaps less to be understood as an « elsewhere » than as that which works, from within, upon every experience of presence and every operation of representation.

It is at this point, between what is and what could be, between what appears and what remains in potential, that this issue of IN VIVO ARTS situates its exploration.

[1] Serge OUAKNINE, « Si près de quelque chose de nouveau… Le théâtre. Du théâtre au virtuel, » in L’Annuaire théâtral, no. 26 (autumn), Québec, Ed. Société québécoise d’études théâtrales (SQET) / Université du Québec à Montréal, 1999, p. 18.

[2] Christian METZ, « Le signifiant imaginaire, » in Communications, no. 23, Paris, Éd. du Seuil, 1975, pp. 3–55.

[3] André BAZIN, « Ontologie de l’image photographique, » in Qu’est-ce que le cinéma?, vol. I, Ontologie et langage, Paris, Les Éditions du Cerf, 1958, pp. 9–17.

[4] Alfred JARRY, « Gestes et opinions du docteur Faustroll pataphysicien, » in Œuvres complètes, vol. I, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade, » 1972, p. 669.

[5] Edward T. HALL, La Dimension cachée, Paris, Ed. du Seuil, 1971.

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[En Español]



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EDITORIAL

Las virtualidades como potencias creadoras y dispositivos miméticos

Alexandru Bumbas y Anca Pop

En 1999, el escritor y profesor de teatro Serge Ouaknine lamentaba que la virtualidad fuera a sustituir la « presencia palpable de los actores »[1]. Esta formulación da cuenta de una inquietud entonces ampliamente compartida: la de un arte enfrentado al auge de las tecnologías digitales y a la posibilidad de que la imagen, la simulación y los dispositivos virtuales fueran sustituyendo progresivamente la presencia física del actor. En los albores del nuevo milenio, la virtualidad parecía así designar aquello que amenazaba más directamente la esencia misma de las artes escénicas: la copresencia de los cuerpos, el aquí y ahora de la representación, la materialidad de la escena.

El cine, por su parte, ha hecho desde su invención de esta tensión entre presencia y ausencia una de sus condiciones constitutivas: el objeto filmado está físicamente ausente en el momento en que su imagen se hace presente en la pantalla. Como ha mostrado Christian Metz, el dispositivo cinematográfico se funda así en la percepción simultánea de la imagen como presente y del objeto representado como ausente[2]. En este sentido, prolonga la lógica propia de la imagen fotográfica analizada por André Bazin, en la que la representación conserva la huella material de una realidad ahora ausente[3].

En este horizonte de pensamiento, nutrido por las conceptualizaciones que animaron nuestra convocatoria de contribuciones del año pasado, queremos ante todo saludar calurosamente a lxs contribuyentes que han profundizado y desplazado nuestras intuiciones iniciales. De Platón a Deleuze, de Baudrillard a Derrida, comprendemos así que lo digital no inventa la virtualidad, sino que reconfigura operaciones de presencia/ausencia, actualización y simulación que le son muy anteriores.

El número #3 VIRTUALIDAD(es) que acabamos de lanzar — compuesto por un número principal y por un dossier sobre la marioneta coordinado por Yanna Kor— aparece así casi tres décadas después de la « profecía » de Ouaknine, y muestra que la virtualidad no viene simplemente a reemplazar la presencia; por el contrario, puede producirla, prolongarla, desplazarla, desdoblarla, hacerla sensible o incluso revelar las condiciones de su aparición. La virtualidad no es, por tanto, necesariamente lo otro de la presencia, sino que constituye una de sus dimensiones posibles. En otras palabras, la virtualidad no designa solamente aquello que pertenece a lo virtual en sentido tecnológico, sino que remite también a aquello que existe en potencia, a lo que podría advenir, a lo que permanece latente en una forma, una imagen, un cuerpo, un relato o un dispositivo artístico.

Esta concepción permite desplazar la pregunta: en lugar de preguntarnos qué le hacen las tecnologías virtuales al teatro, al cine o a las artes vivas —y nos complace, en este sentido, constatar que el conjunto de las contribuciones evita la aprehensión excesivamente simplificadora que convertiría la virtualidad, y lo digital en particular, en un « peligro » para las artes escénicas—, se trata de interrogar qué les hace la virtualidad a las formas artísticas y, a la inversa, qué hacen las formas artísticas con sus virtualidades. Pues ¿no contiene toda obra, bajo una forma u otra, posibilidades que exceden su actualización? ¿No lleva consigo toda imagen otras imágenes posibles? ¿No hace aparecer toda representación, en un mismo movimiento, algo que está presente y algo que no lo está?

Es en este espacio de tensión entre lo actual y lo posible, entre presencia y ausencia, entre realidad y representación, donde se sitúa este nuevo número de IN VIVO ARTS. Este no ha buscado estabilizar una definición de la virtualidad, sino poner a prueba sus potencias: potencia de transformación de los cuerpos y los espacios, potencia de desplazamiento de los regímenes de presencia, potencia de ficcionalización de lo real, pero también potencia crítica y política.

Si las orientaciones conceptuales de nuestra revista giran desde su fundación en torno a las artes del espectáculo vivo y el cine, uno de los desafíos de este número ha consistido precisamente en integrar un espacio de tránsito entre la escena y la pantalla: el de los videojuegos. Allí donde el cine muestra un mundo que permanece exterior al espectador y donde el teatro organiza una copresencia de los cuerpos en un espacio compartido, el videojuego introduce otra modalidad de relación con lo virtual: la de la inmersión, la interacción y la actualización. El mundo virtual no se limita allí a ser representado o proyectado; se convierte en un espacio para recorrer, habitar y, en cierta medida, transformar. Queda entonces una pregunta que este número no pretende zanjar: ¿constituye el videojuego una (nueva) forma de arte?

Una vez planteado este marco, la composición del número da cuenta de que las virtualidades aparecen tanto como potencias creadoras y como dispositivos miméticos: no se limitan a reproducir lo real, sino que producen nuevas formas de presencia, experiencia y representación.

El número se inaugura con una sección titulada POSIBILIDADES, en la que Yanna Kor nos invita a adentrarnos en el universo artístico quizá más virtual que exista: el de Alfred Jarry y su patafísica, esa vertiginosa « ciencia de las soluciones imaginarias, que atribuye simbólicamente a los lineamientos las propiedades de los objetos descritos por su virtualidad »[4].

La sección PRESENCIAS. Escenas y virtualidades nos sumerge a continuación en experimentaciones escénicas inmediatamente contemporáneas. Por una parte, Moulay Youssef Maftah el Kheir explora creaciones como The Test Sutherland (Adelin Schweitzer), Uncanny Valley (Rimini Protokoll), DADDY (Marion Siéfert) y The Encounter (Complicité) a través de lo que denomina « contrato de opacidad », es decir, « la regulación, mediante un dispositivo, de la circulación entre aquello que se muestra y aquello que permanece callado, regulación que instituye una presencia en potencia y calibra la atención ». Por otra parte, Mona Dahdouh Recordier nos acerca a su propia investigación-creación, J’attends le miracle toujours renouvelé de ta présence (Espero el milagro siempre renovado de tu presencia), un espectáculo que pone en escena la potencia virtual de la correspondencia amorosa de Albert Camus y Maria Casarès bajo el signo del espectro « hauntológico » derridiano.

IMÁGENES. Virtualidades en la pantalla explora la relación entre la virtualidad y el cine. Paolo Nazario Lasagni expone las estrategias del desvío y de la recomposición estética de tipo spolia en el cine experimental de Artur Jafa, que se afirma como una crítica deconstructivista de las representaciones virtuales de la figura negra en la cultura mediática dominante. Joan Galleri parte de la película Blade Runner 2049, de Denis Villeneuve, para poner de relieve la construcción cinematográfica del « cuerpo imposible de lo virtual » y sus implicaciones transhumanistas. Nguyen H. Thi-Tho explora el cine femenino vietnamita de Việt Linh para interrogarse sobre la construcción fílmica de los mundos virtuales y de los imaginarios míticos. Por último, Dylan James Peterson se interroga sobre el concepto de « formalismo » a través de un análisis de la serie de reconstrucciones históricas (reenactments) Unsolved Mysteries de Netflix.

El análisis de los videojuegos —concebidos como espacios virtuales de tránsito entre la escena y la pantalla— compone la sección INMERSIONES. Habitar lo virtual. Lilou Cornec expone de manera admirable el vínculo entre los videojuegos y el teatro inmersivo, mostrando cómo la realidad virtual articula y reconfigura las artes performativas. A su vez, Rosine Bénard O’Kelly « suspende la lógica de la performance artística » y analiza qué hace la contemplación en los videojuegos a la experiencia sensible de lxs jugadorxs, apoyándose en un corpus heterogéneo compuesto por juegos como Dear Esther, Proteus o The Night Journey.

CUERPOS. Virtualidad y devenires corporales reúne dos contribuciones que interrogan el cuerpo en su potencialidad. Marina Ledrein nos ofrece un (muy) sensible relato de experiencia del colectivo MOUVEMENT(s), cuya práctica artística consiste en introducir la danza en « el plan de crisis » en el ámbito hospitalario psiquiátrico. Las formas artísticas que de allí emergen serían, en sí mismas, formas de virtualidad. Marianne Martin explora la virtualidad del cuerpo queer en la creación de Johanna Bruckner, considerada como « un laboratorio de formas donde explora las fisuras de lo digital para cuestionar un sistema binario ».

El horizonte de los estudios de caso se cierra con una sección titulada PERCEPCIONES. Experiencias en tránsito, que interroga, a la luz de la proxémica semiótica[5], la virtualidad del espacio, así como la relación que lxs espectadorxs mantienen con el lugar. Ohanna Pereira nos hace viajar por el « territorio híbrido » que constituye la performance Spazio Latente, concebida por Filippo Rosatti, para mostrar cómo las tecnologías digitales « remodelan la relación entre la audiencia y la performance ». Wera Hippesroither nos hace viajar igualmente, pero esta vez entre la « presencia/ausencia » de los sitios específicos concebidos mediante tecnologías intermediales por Janet Cardiff. Su análisis muestra que « la virtualidad funciona como un campo de fuerzas a la vez ontológico y afectivo, transformando el cuerpo del participante en un palimpsesto subjetivo donde se encuentran y chocan el espacio físico, los medios grabados y las historias espectrales ».

En un ENSAYO deliberadamente experimental, el escriba contemporáneo West Ambrose cuestiona las « desarticulaciones trascendentales » —y virtuales— del cuerpo en el musical In the Green de Grace McLean (2019), que pone en escena la figura de Hildegarda de Bingen durante el tiempo que pasó junto a la anacoreta Jutta von Sponheim.

Como de costumbre, la sección DIÁLOGOS hace conversar a investigadorxs y artistas para situar el número en una dinámica « in vivo », lo más cerca posible de la creación contemporánea. Chrystel Dupuch dialoga de manera « cruzada » con la escenógrafa Elissa Bier y el director de escena, traductor y dramaturgo Éric Devanthéry para interrogar los diferentes registros de virtualidad que articulan la adaptación de Hamlet de Shakespeare para el teatro Pitoëff de Ginebra.

A continuación, tres voces femeninas colombianas cierran la sección de diálogos. Juan José Apolinar conversa con la artista visual y cantante de música sacra Carmen Elvira Brigard acerca de sus « rituales de luz » inspirados en la obra exuberante de Hildegarda de Bingen y el canto gregoriano. Alexandru Bumbas dialoga con la actriz, dramaturga y directora Ella Becerra acerca de su última creación, ¿Quién prendió la plancha? Y, ¿por qué la dejó caliente sobre la cama?, donde la memoria traumática del abuso sexual y el mito del Minotauro son explorados y articulados como unidades de virtualidad para producir sentido escénico. Esta obra inédita se publica en este número, en la sección OBRAS DRAMÁTICAS. Finalmente, Alexandru Bumbas dialoga también con la dramaturga y directora María Adelaida Palacio Duque en torno a su creación ¿Quién es Margarita León? o el lugar al que pertenecemos, donde el uso teatral de los archivos históricos concebidos como unidades de virtualidad sirve para exponer y cuestionar la masacre de miembros de la Unión Patriótica, cuya responsabilidad internacional del Estado colombiano sería declarada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2017. La obra inédita también se publica en la sección OBRAS DRAMÁTICAS.

Por último, un dossier titulado Animar la materia, sugerir presencias inquietantes. La luz en el pensamiento y en las prácticas de la marioneta, coordinado por Yanna Kor —resultado de una Jornada de Estudio dedicada a las relaciones entre las formas escénicas no humanas (marionetas, máscaras, sombras, robots) y la luz a través de lo inquietante— culmina este número dedicado a las virtualidades. El dossier reúne las reflexiones del profesor emérito Claude Jamain sobre la marioneta; un estudio de Yucheng Peng dedicado a la presencia de los robots humanoides en el teatro contemporáneo; un análisis del espectáculo Préhistoire de la compañía francesa Scolopendre realizado por Samuel Lhuillery; un testimonio sobre los procedimientos de creación del artista Olivier Vallet; y, finalmente, un artículo de Marzenna Wiśniewska sobre la virtualidad de las « máscaras de luz » inventadas por el artista polaco Tadeusz Wierzbicki.

De la escena a la pantalla, del cuerpo a la imagen, del archivo al videojuego, de la marioneta a los dispositivos digitales, las contribuciones de este número dibujan menos una cartografía de las tecnologías de lo virtual que una cartografía de las potencias de virtualización que operan en las prácticas artísticas contemporáneas. Muestran que la virtualidad no constituye ni un territorio separado de lo real ni un simple efecto de las tecnologías digitales: es una operación mediante la cual algo ausente puede hacerse presente, algo latente puede actualizarse, algo real puede ser reconfigurado por la ficción. En este sentido, las virtualidades quizá deban pensarse menos como un « afuera » que como aquello que trabaja, desde el interior, toda experiencia de presencia y toda operación de representación.

Es en este lugar, entre lo que es y lo que podría ser, entre lo que aparece y lo que permanece en potencia, donde este número de IN VIVO ARTS sitúa su exploración.

[1] Serge OUAKNINE, « Si près de quelque chose de nouveau… Le théâtre. Du théâtre au virtual », en L’Annuaire théâtral, n.º 26 (otoño), Québec, Ed. Société québécoise d’études théâtrales (SQET) / Université du Québec à Montréal, 1999, p. 18.

[2] Christian METZ, « Le signifiant imaginaire », en Communications, n.º 23, París, Ed. du Seuil, 1975, pp. 3-55.

[3] André BAZIN, « Ontologie de l’image photographique », en Qu’est-ce que le cinéma ?, t. I, Ontologie et langage, París, Les Éditions du Cerf, 1958, pp. 9-17.

[4] Alfred JARRY, « Gestes et opinions du docteur Faustroll pataphysicien », en Œuvres complètes, t. I, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1972, p. 669.

[5] Edward T. HALL, La Dimension cachée, París, Ed. du Seuil, 1971.