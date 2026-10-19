Femmes des lumières et de l'ombre. 17e éd. (Orléans)

Résistances des femmes : refus, révoltes, revendications !

L'association Mix-Cité 45 vous invite à contribuer

au XVIIème colloque Femmes des lumières et de l'ombre

les 16 et 17 setpembre 2027

À la médiathèque d'Orléans

le titre est : Résistances des femmes : refus, révoltes, revendications !

Au cours de ces deux journées en présentiel auront lieu une vingtaine de communications de vingt minutes suivies de brefs échanges avec un public d'adultes, de militant.e.s, de lycéen.nes, et d'étudiant.es. Si vous êtes retenu.e comme conférencier.e votre communication sera rassemblée dans un ouvrage pour être publiée l'année suivante aux éditions l'Harmattan.

Argumentaire :

C'est leur manière de faire la guerre sans la faire : résiter, prendre de la distance, dire non, se soulever, exiger. Les femmes n'ont cessé de lutter sous des formes multiples contre les ordre politiques, sociaux, économiques, religieux ou domestiques. C'est souvent un front silencieux, une absence, une assignation de rôle à tenir qui ont minoré la visibilité des résistances des femmes dans l'Histoire, dans la politique, dans l'art, dans la littérature et surtout dans nos mémoires.

Des femmes d'exception, des femmes ordinaires, des femmes personnages de romans ou de la mythologie sont entrées en résistance par des gestes ordinaires, des actions collectives mais trop souvent rarement rendus publics !

Notre colloque vous propose d'explorer cette diversité en interrogeant à la fois les pratiques, les discours, les représentations et les héritages.

Comment ces femmes ont-elles refusé l'ordre établi, avec quels moyens et à quel prix ?

Vos propositions peuvent émaner de l'Histoire, de la littérature, de la philosophie, de la sociologie, de la science, des arts, des études de genre, du droit, de la politique... Elles peuvent traverser toutes les périodes, parvenir de tous les pays, dans une perspective monographique, comparatiste ou transversale.

Ces femmes en "Résistances" que vous nous proposerez peuvent aider jeunes et moins jeunes à réfléchir ensemble sur des modèles de résistances conduisant vers l'égalité.

Merci de nous adresser avant le 30 janvier 2027 votre proposition de communication problématisée, sourcée voire illustrée d'un diaporama et résumée en 500 à 1000 signes accompagnée d'une brève bio-bibliographie et de 4 ou 5 mots-clés à :

catherine.soix.ecriloire@gmail.com

monique.lemoine1@club-internet.fr